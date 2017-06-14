Про любовь. Только для взрослых, 2017

«Про любовь. Только для взрослых» - является продолжением киноальмнаха «Про любовь» 2015 года. В этот раз в качестве режиссёров выступили: Анна Меликян («Звезда», «Русалка»), Резо Гигинеишвили («Без границ», «Туман 2»), Наталия Меркулова («Интимные места», «Кризис нежного возраста»), Павел Руминов («Статус: Свободен», «Дизлайк»), Евгений Шелякин («Пятница», «Ч/Б») и другие. В главных ролях снялись самые известные российские актёры современности, среди которых Фёдор Бондарчук («9 рота»), Анна Михалкова («Кококо»), Гоша Куценко («Мамы»), Александр Паль («Хороший мальчик»), Данила Коловский («Викинг»), Юрий Колокольников («Завтрак у папы»), Виктория Исакова («Ученик») и многие другие.

Сюжет фильма «Про любовь. Только для взрослых» перенесёт зрителей в летнюю Москву. На улице царит солнечная погода, а в воздухе витает аромат любви. Жизнь мегаполиса течёт своим чередом, и ежедневно здесь рассказываются человеческие истории. Люди бегут по своим делам, ходят на очередные лекции, тренинги и курсы на самые разные темы. Но самой главной темой остаётся любовь и её влияние на нашу жизнь. Герои встречаются друг с другом, сходятся и расходятся, и у каждого из них для вас свой рассказ.

Фильм состоит из пяти отдельных историй, объединенных общей темой: как сохранить любовь в большом городе. При этом смысловым центром всего фильма является лекция по психологии отношений, которую ведет американский автор популярной книги на эту тему.

В первой истории суровая-женщина следователь страстно желает завязать с кем-нибудь отношения, но из-за сурового воспитания своей матери не может сделать к этому первый шаг, будучи уверенной, что проявлять интерес и добиваться должен именно мужчина. В конце концов у девушки все же получается найти свое счастье.

Вторая история описывает отношения замужней пары, которая решает разнообразить отношения с помощью свингерства. В итоге оба партнера понимают, что любят друг друга и не готовы делиться с другими.

Третья история рассказывает о молодой девушке, которая пытается расстаться с девственностью, чтобы заставить ревновать понравившегося ей парня. Однако в итоге ревность пробуждается не в нем, а в давно влюбленном в нее друге, что приводит к неожиданным последствиям.

Герои четвертой истории, богатая супружеская пара, решают похитить знаменитого актера, чтобы тот помог им с зачатием ребенка. Вскоре им придется пересмотреть свой взгляд на отношения, а актеру – побороть свой эгоизм и самовлюбленность.

Пятая история повествует про самого лектора, который, как выясняется, изменяет своей жене, нарушая свои же принципы. Когда жена отвечает ему тем же, лектор осознает свою любовь и ревность к жене и расстается с любовницей. Та также понимает, что не может изменить мужу, и пара воссоединяется.

Максим Матвеев и Виктория Исакова, не сговариваясь, назвали новеллу со своим участием хулиганской. Режиссер Евгений Шелякин под руководством Анны Меликян смог создать для актеров и съемочной группы такую атмосферу, в которой они смогли пойти на опасные и фривольные импровизации, не растеряв своего обаяния.