Про любовь. Только для взрослых, 2017

«Про любовь. Только для взрослых» - является продолжением киноальмнаха «Про любовь» 2015 года. В этот раз в качестве режиссёров выступили: Анна Меликян («Звезда», «Русалка»), Резо Гигинеишвили («Без границ», «Туман 2»), Наталия Меркулова («Интимные места», «Кризис нежного возраста»), Павел Руминов («Статус: Свободен», «Дизлайк»), Евгений Шелякин («Пятница», «Ч/Б») и другие. В главных ролях снялись самые известные российские актёры современности, среди которых Фёдор Бондарчук («9 рота»), Анна Михалкова («Кококо»), Гоша Куценко («Мамы»), Александр Паль («Хороший мальчик»), Данила Коловский («Викинг»), Юрий Колокольников («Завтрак у папы»), Виктория Исакова («Ученик») и многие другие.
Сюжет фильма «Про любовь. Только для взрослых» перенесёт зрителей в летнюю Москву. На улице царит солнечная погода, а в воздухе витает аромат любви. Жизнь мегаполиса течёт своим чередом, и ежедневно здесь рассказываются человеческие истории. Люди бегут по своим делам, ходят на очередные лекции, тренинги и курсы на самые разные темы. Но самой главной темой остаётся любовь и её влияние на нашу жизнь. Герои встречаются друг с другом, сходятся и расходятся, и у каждого из них для вас свой рассказ.
Фильм состоит из пяти отдельных историй, объединенных общей темой: как сохранить любовь в большом городе. При этом смысловым центром всего фильма является лекция по психологии отношений, которую ведет американский автор популярной книги на эту тему.
В первой истории суровая-женщина следователь страстно желает завязать с кем-нибудь отношения, но из-за сурового воспитания своей матери не может сделать к этому первый шаг, будучи уверенной, что проявлять интерес и добиваться должен именно мужчина. В конце концов у девушки все же получается найти свое счастье.
Вторая история описывает отношения замужней пары, которая решает разнообразить отношения с помощью свингерства. В итоге оба партнера понимают, что любят друг друга и не готовы делиться с другими.
Третья история рассказывает о молодой девушке, которая пытается расстаться с девственностью, чтобы заставить ревновать понравившегося ей парня. Однако в итоге ревность пробуждается не в нем, а в давно влюбленном в нее друге, что приводит к неожиданным последствиям.
Герои четвертой истории, богатая супружеская пара, решают похитить знаменитого актера, чтобы тот помог им с зачатием ребенка. Вскоре им придется пересмотреть свой взгляд на отношения, а актеру – побороть свой эгоизм и самовлюбленность.
Пятая история повествует про самого лектора, который, как выясняется, изменяет своей жене, нарушая свои же принципы. Когда жена отвечает ему тем же, лектор осознает свою любовь и ревность к жене и расстается с любовницей. Та также понимает, что не может изменить мужу, и пара воссоединяется.
Максим Матвеев и Виктория Исакова, не сговариваясь, назвали новеллу со своим участием хулиганской. Режиссер Евгений Шелякин под руководством Анны Меликян смог создать для актеров и съемочной группы такую атмосферу, в которой они смогли пойти на опасные и фривольные импровизации, не растеряв своего обаяния.
Автором идеи собрать альманах из работ шести разных режиссеров пришла в голову продюсеру фильма Анне Меликян. До этого Меликян сняла для благотворительного аукциона Светланы Бондарчук два коротких метра на эту тему, «Про любовь» 1 и 2, а потом – полнометражный фильм-альманах с тем же названием. Вместе фильмы формируют кинотрилогию, третья часть которой еще предстоит.
Анна Меликян пригласила Лукерью Ильяшенко на роль Марии, впечатлившись ее выступлением в телесериале «Сладкая жизнь».
Джон Малкович попал на съемочную площадку фильма по знакомству с Ингеборгой Дапкунайте. Первоначально планировалось сделать его аниматором, изображающим Ленина на Красной площади. Напротив него должен был стоять Виктор Сухоруков, тоже Ленин, и бизнес у Ильичей совсем не шел, но в итоге эту идею отбросили. Так или иначе, Дапкунайте при Меликян взяла трубку и позвонила Малковичу: “Так, мы с тобой играем в фильме, но ты – Ленин на Красной площади. И он сказал: «Ок»”, вспоминала позже Меликян. На площадке Малкович показался ей очень скромным и профессиональным актером. “...меня поразило, как он смог выучить и запомнить гигантский объем текста”, вспоминала она. – “У нас были огромные длинные дубли – и он ни разу не сбился. Джон Малкович переписал от руки весь текст, переработал его, где-то он был не согласен с текстом, что-то переписал, объяснил мне, почему он хочет по-другому произнести. И он ни разу не сбился в тексте. Не знаю, как он это сделал, он просто суперпрофи”.
В рамках кампании по продвижению фильма команда исполнителей главных ролей в фильме собралась в редакции журнала GLAMOUR, чтобы ответить на самые популярные в рунете поисковые запросы о любви.
По мнению Меликян, в то время как первый фильм был о том, как найти любовь, эта часть рассказывает о том, как ее сохранить.
Анна Меликян представляет комедийный альманах о главном из всех чувств. Москва, лето. Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. Для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь. Наши герои – это обычные люди, затерянные в большом мегаполисе, они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история любви.