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Про любовь. Только для взрослых Про любовь. Только для взрослых
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Про любовь. Только для взрослых, 2017

2017 / Россия
7.1 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Сиквел фильма Анны Меликян "Про любовь"
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«Про любовь. Только для взрослых» - является продолжением киноальмнаха «Про любовь» 2015 года. В этот раз в качестве режиссёров выступили: Анна Меликян («Звезда», «Русалка»), Резо Гигинеишвили («Без границ», «Туман 2»), Наталия Меркулова («Интимные места», «Кризис нежного возраста»), Павел Руминов («Статус: Свободен», «Дизлайк»), Евгений Шелякин («Пятница», «Ч/Б») и другие. В главных ролях снялись самые известные российские актёры современности, среди которых Фёдор Бондарчук («9 рота»), Анна Михалкова («Кококо»), Гоша Куценко («Мамы»), Александр Паль («Хороший мальчик»), Данила Коловский («Викинг»), Юрий Колокольников («Завтрак у папы»), Виктория Исакова («Ученик») и многие другие.

Сюжет фильма «Про любовь. Только для взрослых» перенесёт зрителей в летнюю Москву. На улице царит солнечная погода, а в воздухе витает аромат любви. Жизнь мегаполиса течёт своим чередом, и ежедневно здесь рассказываются человеческие истории. Люди бегут по своим делам, ходят на очередные лекции, тренинги и курсы на самые разные темы. Но самой главной темой остаётся любовь и её влияние на нашу жизнь. Герои встречаются друг с другом, сходятся и расходятся, и у каждого из них для вас свой рассказ.

Фильм состоит из пяти отдельных историй, объединенных общей темой: как сохранить любовь в большом городе. При этом смысловым центром всего фильма является лекция по психологии отношений, которую ведет американский автор популярной книги на эту тему.

В первой истории суровая-женщина следователь страстно желает завязать с кем-нибудь отношения, но из-за сурового воспитания своей матери не может сделать к этому первый шаг, будучи уверенной, что проявлять интерес и добиваться должен именно мужчина. В конце концов у девушки все же получается найти свое счастье.

Вторая история описывает отношения замужней пары, которая решает разнообразить отношения с помощью свингерства. В итоге оба партнера понимают, что любят друг друга и не готовы делиться с другими.

Третья история рассказывает о молодой девушке, которая пытается расстаться с девственностью, чтобы заставить ревновать понравившегося ей парня. Однако в итоге ревность пробуждается не в нем, а в давно влюбленном в нее друге, что приводит к неожиданным последствиям.

Герои четвертой истории, богатая супружеская пара, решают похитить знаменитого актера, чтобы тот помог им с зачатием ребенка. Вскоре им придется пересмотреть свой взгляд на отношения, а актеру – побороть свой эгоизм и самовлюбленность.

Пятая история повествует про самого лектора, который, как выясняется, изменяет своей жене, нарушая свои же принципы. Когда жена отвечает ему тем же, лектор осознает свою любовь и ревность к жене и расстается с любовницей. Та также понимает, что не может изменить мужу, и пара воссоединяется.

Максим Матвеев и Виктория Исакова, не сговариваясь, назвали новеллу со своим участием хулиганской. Режиссер Евгений Шелякин под руководством Анны Меликян смог создать для актеров и съемочной группы такую атмосферу, в которой они смогли пойти на опасные и фривольные импровизации, не растеряв своего обаяния.

Автором идеи собрать альманах из работ шести разных режиссеров пришла в голову продюсеру фильма Анне Меликян. До этого Меликян сняла для благотворительного аукциона Светланы Бондарчук два коротких метра на эту тему, «Про любовь» 1 и 2, а потом – полнометражный фильм-альманах с тем же названием. Вместе фильмы формируют кинотрилогию, третья часть которой еще предстоит.

Анна Меликян пригласила Лукерью Ильяшенко на роль Марии, впечатлившись ее выступлением в телесериале «Сладкая жизнь».

Джон Малкович попал на съемочную площадку фильма по знакомству с Ингеборгой Дапкунайте. Первоначально планировалось сделать его аниматором, изображающим Ленина на Красной площади. Напротив него должен был стоять Виктор Сухоруков, тоже Ленин, и бизнес у Ильичей совсем не шел, но в итоге эту идею отбросили. Так или иначе, Дапкунайте при Меликян взяла трубку и позвонила Малковичу: “Так, мы с тобой играем в фильме, но ты – Ленин на Красной площади. И он сказал: «Ок»”, вспоминала позже Меликян. На площадке Малкович показался ей очень скромным и профессиональным актером. “...меня поразило, как он смог выучить и запомнить гигантский объем текста”, вспоминала она. – “У нас были огромные длинные дубли – и он ни разу не сбился. Джон Малкович переписал от руки весь текст, переработал его, где-то он был не согласен с текстом, что-то переписал, объяснил мне, почему он хочет по-другому произнести. И он ни разу не сбился в тексте. Не знаю, как он это сделал, он просто суперпрофи”.

В рамках кампании по продвижению фильма команда исполнителей главных ролей в фильме собралась в редакции журнала GLAMOUR, чтобы ответить на самые популярные в рунете поисковые запросы о любви.

По мнению Меликян, в то время как первый фильм был о том, как найти любовь, эта часть рассказывает о том, как ее сохранить.

Анна Меликян представляет комедийный альманах о главном из всех чувств. Москва, лето. Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. Для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь. Наши герои – это обычные люди, затерянные в большом мегаполисе, они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история любви. 

7.1 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 сентября 2017
Премьера онлайн 23 марта 2021
Премьера в мире 14 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Резо Гигинеишвили
Резо Гигинеишвили
В ролях
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Александр Паль
Александр Паль
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Гоша Куценко
Гоша Куценко
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Постер фильма Про любовь. Только для взрослых 3 постера
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Лето. Москва. Жара. Обнаженные торсы. Короткие юбки. А значит, война полов продолжается – и, как водится, идет с переменным успехом. Вот королева Востока, совершенная, как кипарис (при погонах и в форме лейтенанта полиции), влюбляется в скромнягу-диджея (да-да, встречаются и такие). Воевать ей, правда, придется не с ним, а с виртуальным кланом рассерженных родичей, не одобряющих выбор своей кровинушки (Равшана Куркова). А вот училка по русской литературе, зануда и клуша, которую любезный…
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Василий Макридин 1 сентября 2017, 22:59
Браво! 10 из 10! Вот и интересно жить в России: раз - и Меликян нам дарит прекрасный русский фильм "Про любовь", как бы в противовес нерусскому фильму от режиссера с русской фамилией про нелюбовь.
Римма Виноградова 3 сентября 2017, 19:17
Очень понравился фильм, рекомендую всем...
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HBO покажет в своем эфире российский фильм «Про любовь. Только для взрослых» Западная и Восточная Европа совсем скоро приобщится к русскому киноискусству, студия HBO приобрела права на показ фильма «Про любовь. Только для взрослых». Компания Russian World
Написать
29 августа 2018 13:37
«Гоголь. Начало» (и еще пара фильмов) в обзоррро от «Киноафиши» «Обзоррро!» – смотрим с прищуром, разбираем с пристрастием. 1 сентября отличный повод вспомнить самое известное каре отечественной литературы. Вспомнили? Вот именно приключениям
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2 сентября 2017 13:34
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