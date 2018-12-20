«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»: Рецензия Киноафиши

Лучшее преступление – это сделанное своими руками

Подходит к концу 2018-й, а значит наступает время подводить итоги года. Для отделения полиции «Барвиха Северное» эти итоги могут стать не просто неутешительными из-за низкой раскрываемости, а ещё и последними. Бюджет не позволяет содержать два отделения по району Барвиха, так что в новом 2019 году одно из них закроется (Северное или Южное соответственно). Чтобы улучшить статистику, у Гриши Измайлова и полковника Яковлева остаются считанные дни до Нового года. Помочь может только раскрытие громкого дела, например, дерзкого ограбления банка. Недолго думая, Гриша предлагает сотрудникам самим ограбить банк, а Яковлева и Мухича отправить по следу, чтобы раскрыть преступление, вернуть деньги и сохранить работу. Но всё идёт не по плану, когда становится ясно, чьи деньги похитили полицейские.

Кадр из фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»

«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» не первый российский полнометражный фильм, выросший из сериала. Уже были и две «Кухни», и «Глухарь», сценарий к которому кстати также написал Илья Куликов, а в сентябре этого года начались съёмки полного метра по ещё одному сериалу со сценарием Куликова «Чернобыль. Зона отчуждения». Очевидный козырь таких фильмов – узнаваемость персонажей среди аудитории сериала. С другой стороны, неподготовленный зритель на такое кино идти побаивается. Сразу следует развеять такого рода страхи: в самом начале полнометражного «Полицейского с Рублёвки» за пять минут полковник Яковлев в своей непревзойдённой манере расскажет, что к чему и кто есть кто.

Кадр из фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»

Создатели фильма решили не экспериментировать с новыми персонажами, так что и актёрский состав не изменился: в роли Гриши Измайлова – Александр Петров, в роли Володи Яковлева – Сергей Бурунов, в роли Ники – Александра Бортич, в роли Мухича – Роман Попов и так далее. Помимо знакомых героев «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» сохранил полюбившийся зрителям ТНТ стиль, где юмор (как всегда на грани) уживается с искренними людскими переживаниями. В то же время отшлифованный сценарий, завязка которого кажется поначалу банальной, в конечном счёте держит интригу, а неожиданные повороты сюжета, как и развязка, не дадут отвлекаться во время всего фильма.

Кадр из фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»

Баланс между чёрным юмором и приемлемым выдержан уверенно, хоть и смело, а «сука» из уст Яковлева вырывается в разы чаще, чем в сериале. Неудивительно, ведь судьба, орудием которой станут Гриша и Ника, преподносят ему всё больше демонических сюрпризов. А с учётом интересного положения Ники, о котором стало известно в конце четвёртого сезона, создатели фильма порадуют нас ироничными отсылками к «Омену», в том числе и музыкальными. Вообще саундтрек к «Полицейскому с Рублёвки» сделан для всех возрастов: тут и Boney M., и наши хиты 80-х и 90-х, современные треки, и даже «Чёрные глаза». А уж «Музыка нас связала» в исполнении Сергея Бурунова и вовсе претендует на вирусность.

Кадр из фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»

«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» имеет все шансы разойтись на крылатые фразы, а его персонажи со временем вполне могут стать героями анекдотов в одном ряду с Чапаевым и Штирлицем. Как и большинство таких анекдотов, это кино не создано для детей, так что несмотря на обилие ёлок, мандаринов и даже костюм Деда Мороза семейным фильмом «Полицейского с Рублёвки» не назовёшь. Всё-таки шутки ниже пояса и продакт плейсмент водки – это как минимум 16+ (и то, с водкой ещё вопрос). В остальном получилась задорная российская новогодняя комедия, не без самоиронии, что в наше время встретишь нечасто.

В российском прокате с 20 декабря 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»