«Про Федота-стрельца, удалого молодца»: Рецензия Киноафиши

Похоже, сказка Леонида Филатова настолько успела укорениться в новейшем русском фольклоре, что стала в буквальном смысле слова классикой. А раз так, то она в обозримом будущем может претерпеть еще не одну экранизацию. Собственно, в 90-х уже сам Филатов не ограничился одним лишь распространением своего гиперпопулярного детища на аудиокассетах: в 1995 году под руководством режиссера Зои Алиевой был сделан телевизионный моноспектакль, где автор, будучи по совместительству отличным актером и чтецом, самолично оглашал сказку на сцене. В 2001-м, незадолго до смерти Леонида Филатова, Сергей Овчаров клонировал Федота-стрельца на кинопленку, поместив действие в контекст экологического апокалипсиса. Апокалипсис, впрочем, – как и всё у Овчарова – вышел намеренно лубочным, зато, по признанию многих (и самого Филатова в том числе), пьеса-сказка обрела какое-то трагическое звучание. Свежеизготовленный мультфильм Людмилы Стеблянко никаких трагических нот в филатовский текст не вносит: это значительно более остроумная и близкая к первоисточнику постановка, хотя, может быть, и несколько странно сравнивать игровое кино с анимационным.

Собственно, будучи сделан под эгидой кинокомпании СТВ и Первого канала, физически фильм рисовался на студии «Мельница», а потому – подобно всем ее детищам – выполнен в типично «мельничной» эстетике, то есть в такой же, в какой воссозданы похождения богатырей против соловьев-разбойников, тугаринов-змеев и прочих веселящих существ. И мало того что филатовская сказка сама иронизирует над современностью, используя материал русских древностей, так еще и новейшая мультэкранизация наносит как бы второй слой юмора – поверх авторского. Здесь стройтрест «Черномор и компания» продает «избы в инвестиционных районах», по «магическому блюдцу» крутят то матч «Зенита», то сериал «Участок», то новости от Международного валютного фонда по поводу мирового финансового кризиса, а суженая Федота-стрельца (который, кстати, очень похож на Леонида Филатова) гордо носит бюст четвертого, кажется, размера, куда стрелец периодически и утыкается в поисках духовного утешения. Пока царь уговаривает свою дочку декадентской наружности, отощавшую и облысевшую на диетах, выйти за африканского посла-людоеда, еще не успевшего эволюционировать из приматов в человеки, сам посол на заднем плане забирается на Кремль – и тут с буквальной сатирической точностью разыгрывается финал «Кинг-Конга». Вообще, в современном контексте многие филатовские реалии воспринимаются особенно ядрено. Взять хотя бы аглицкого посла, чья бестактная прожорливость – не только продуктово-застольная – получает чудесный исторический фон в виде истории с полонием и сурового англо-русского взаимного охлаждения…

Собственно, задача авторов фильма заключалась ведь не только в том, чтобы перенести на экран филатовский текст, но и в том, чтобы дорисовать к этому тексту множество немых, однако от того не менее выразительных милых подробностей. И с подобной задачей создатели мультсказки про Федота справились на славу. Полупустые водочные бутылки, коты-карманники, тайком сделанные эротические фото, рябые русые молодцы Тит Кузьмич и Фрол Фомич, чья гипертрофированно славянская внешность явно нарисована в пику Овчарову, у коего Тит и Фрол предстали как характерного вида пронырливые снабженцы с пейсами, – все это органично укладывается и в филатовскую сказку, и, главное, в ту мифологию, которой сказка (уже помимо авторского замысла и воли) начинает обрастать. Одно слово – классика…

Vlad Dracula