Я худею
– В жизни Ани есть две главные любви – её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.
Курцын утомил таким типажом, а вот на Кулика "рыхлого" посмотрел бы еще, какие роли он возьмёт, ну и Шнур, наверно, просто молодец, как говорил Лёша из Квартета И! ;)))
в целом, фильм качественный, на мой взгляд, по съёмке(картинке), но видов Н-Н хотелось бы больше! сюжет наипростейший - идеален для простой комедии.
5 баллов из 10ти!
рекомендовать не стал бы
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