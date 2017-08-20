«Жили-были»: Рецензия Киноафиши

“Три товарища” в деревенских декорациях

Живут себе в деревне Чудиновка четверо: вдовец, старый холостяк и семейная пара. Все примерно одного возраста – за шестьдесят. Затем остаются и вовсе трое: в алкогольном угаре муж лезет в электрический щиток и получает смертельный удар током. Такова невеселая завязка “деревенской” комедии Эдуарда Парри, показанной зрителю на фестивале “Окно в Европу”.

Кадр из фильма “Жили-были”

Что будет дальше, ясно едва ли не с первых минут – классическое соперничество за прекрасную даму. Но позволить героям просто воевать за ее сердце авторам показалось скучноватым, и они добавили сюда тему земли русской. Поэтому двое старых друзей Алексей и Григорий (и примкнувшая к ним Татьяна) – как бы еще и последние из Могикан – изо всех сил держатся за свое хозяйство и упрямо не желают переезжать в город. Хотя вроде и родственники зовут, и шофер, что завозит продукты, возмущается – ездить далеко. Словом, вполне шукшинский мотив.

Кадр из фильма “Жили-были”

Сама по себе история достаточно простенькая, поэтому Эдуард Парри совершенно правильно заручился поддержкой талантливого актерского трио – Ирины Розановой (Татьяна), Романа Мадянова (Григорий) и Федора Добронравова (Алексей). История в их исполнении выглядит более чем прилично – а ведь по сути, она не что иное как набор этюдов на фоне деревни. Правда, этюдов занятных – тут вам и вечно удирающая от хозяина Гришки коза, и незамысловатые вечерние песни-пляски с разговорами по душам, и сакральный ритуал лишения жизни поросенка, и попытки поставить ветряную мельницу. И между всем этим, конечно, – конкуренция за единственную женщину. Конкуренция, впрочем, яростная лишь номинально, а на деле беззлобная, ведь мужики знают друг друга с незапамятных времен и понятно, что хрестоматийное “победила дружба” – вопрос только времени.

Кадр из фильма “Жили-были”

И все же симпатичная вроде бы мысль, тем не менее, значительно подпорчена слишком навязчивым контекстом не то чтобы славянофильства, но почвенничества уж точно. Так, с самого начала двумя друзьями овладевает идея объединить их огороды во что-то вроде колхоза. Ближе к концу идея крепнет и становится ясно, что колхоз, скорее всего, случится. Но если по ходу действия этот практичный вообще, но странный драматургически вопрос снимается актерской игрой, то потом туман рассеивается и приходит мысль и забавная, и грустная: фильм со своей тематикой припозднился примерно на несколько десятков лет. Как и посыл “вместе веселее”, который лезет чуть не из каждого кадра и в таком количестве не нужен никакой картине. Но некоторого удовольствия при просмотре и гордости за артистов это не отменяет: они, кажется, способны сыграть вообще любую роль, даже фактически лубочную.

Александра Подольникова