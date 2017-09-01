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Про любовь. Только для взрослых - трейлер
Киноафиша Трейлеры Про любовь. Только для взрослых. Трейлер

Про любовь. Только для взрослых. Трейлер

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Дата публикации: 18 мая 2017
Про любовь. Только для взрослых – новый фильм со звездами российского кино
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Василий Макридин 1 сентября 2017, 22:59
Оценка
Браво! 10 из 10! Вот и интересно жить в России: раз - и Меликян нам дарит прекрасный русский фильм "Про любовь", как бы в противовес нерусскому фильму от режиссера с русской фамилией про нелюбовь.
1 сентября 2017, 22:59 Ответить
Римма Виноградова 3 сентября 2017, 19:17
Оценка
Очень понравился фильм, рекомендую всем...
3 сентября 2017, 19:17 Ответить
goxi 9 сентября 2017, 20:31
А теперь хвалебные отзывы пишут за бонусы,или от души? Просто интересно почитать адекватный отзыв...
9 сентября 2017, 20:31 Ответить
Veraoka Verochka 10 сентября 2017, 15:53
Оценка
В принципе, не понятно за что такой рейтинг и такие высокие баллы?...Сам фильм - бред, жаль сразу не увидела, кто сценарист...((( Спасло только то, что на экране увидела любимых и всегда желанных актёров.
10 сентября 2017, 15:53 Ответить
Киноафиша.инфо 11 сентября 2017, 12:30
в ответ на сообщение goxi от 9 сентября 2017, 20:31
Напишите свой честный отзыв!)
11 сентября 2017, 12:30 Ответить
goxi 15 сентября 2017, 10:34
в ответ на сообщение Veraoka Verochka от 10 сентября 2017, 15:53
Да спасибо вот этот отзыв отдуши и похоже близок к истине,Спасибо.
15 сентября 2017, 10:34 Ответить
Фатима Салатова 17 сентября 2017, 21:51
Оценка
Очень хороший фильм. Лично мне давно не хватает фильмов со смыслом. Думала будет либо пошлым, либо мрачным, как большинство наших фильмов в последнее время. Ан нет, фильм приятно удивил. О важном и с лёгкостью. И музыка душевная.
Получила удовольствие и улыбалась весь фильм...почти, а иногда и смеялась от души.
17 сентября 2017, 21:51 Ответить
Русалочка *** 30 сентября 2017, 09:13
Оценка
ЛЮДИ!!!!!!!!!!!!!!! Это бред сивой кобылы а точнее армянского коллектива. Не ходите на этот фильм. Если не хотите жалеть о потеряном времени. Есть куча других фильмов хотя бы с сюжетом и режиссерами профессионалам.
30 сентября 2017, 09:13 Ответить
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