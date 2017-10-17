«Последний богатырь»: Рецензия Киноафиши

Не так плох Кощей, как его малюют

Иван Найденов – человек занятой. День его по минутам расписан. С утра – съемки на ТВ-шоу, вечером магические сеансы: снятие порчи, заклятий, прочистка кармы… Дело в том, что Ванечка по профессии маг: в реестре волшебников он значится как «Белый маг Светозар». А магом быть – не Ваньку валять: тут крутиться надо… Вот парень и крутится. И пусть никакой магической силы его «деяния» не имеют, зато как шарлатан он без преувеличения гениален. Проколы, впрочем, время от времени случаются и у него. И вот как-то раз, улепетывая от рассерженного клиента (читай «спасая свою драгоценную шкуру»), он залетел в аква-парк. Прятаться. И сиганул в горку-туннель. А вынырнул… в другой стране. В Белогорье.

Кадр из фильма «Последний богатырь»

А Белогорье – страна особенная. Так сказать, параллельный мир. Мир Кикимор Болотных, Кощеев да Водяных. И магия здесь не профессия, а так… обыденность. Да о чем говорить, если даже княгиня тут – ведьма. Кстати, Варварой её зовут. А князя – Добрыней. Когда-то он, вместе с богатырями, Белогорье от ига Кощеева спас… Вот только сгинули потом куда-то богатыри, Добрыня один остался. А Кощей с тех пор обосновался в темнице: на цепь его посадили, расчленили да заморозили. (А чего ему сделается, он же бессмертный). Иван же… Ивана дружина к князю приволокла, для выяснения обстоятельств: кто таков есть, откуда, что делает в местных лесах?… А там вдруг и всплыло, что Ваня-то – никакой не Найденов. Сын он Илюши Муромца, его еще ребенком в наш мир переправили, дабы от врагов спрятать…

Елена Яковлева в фильме «Последний богатырь»

Пожалуй, первое, что бросается в глаза, это сходство «Последнего богатыря» со старыми добрыми отечественными киносказками: например, с фильмом 1982-го года «Там, на неведомых дорожках». Сближает их, кстати, не только стилистика (хотя и она тоже). С «Дорожками» у «Богатыря» есть и сюжетные переклички: во-первых, и там, и там сталкиваются два мира – мир вымышленный и мир реальный. Во-вторых, в обоих случаях смещены акценты: персонажи, которые традиционно считались воплощением зла (Баба-Яга, например), вдруг оказываются добрыми. В-третьих, выясняется, что наш современник, попав в средневековье (пускай и сказочное), к местным условиям приспособлен не так уж и хорошо: по сравнению с дремучими обитателями не менее дремучих лесов воспитанник цивилизации выглядит, как совершеннейший недотепа. (Последнее, впрочем, потихоньку преодолевается).

Екатерина Вилкова в фильме «Последний богатырь»

Почему я об этом говорю? Да потому что влияние детского кино советских времен в данном случае ощущается очень сильно. И это при том, что «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко – русскоязычный проект студии Disney (до этого они снимали у нас «Книгу мастеров» ). То есть налицо «встреча» двух традиций: детского отечественного и детского голливудского кино. Забегая вперед, сразу скажу, что по счастью, эта встреча не превратилась в «мордобой»: авторы явно попытались объединить эти две школы, и кое-что у них даже получилось.

Константин Лавроненко в фильме «Последний богатырь»

Он нашего кино «Последнему богатырю» достались в наследство какая-то особая атмосфера и очень теплое, почти родственное отношение к каждому персонажу. В том числе и к «злодеям». Каждый из них по-своему обаятелен и харизматичен, каждого можно полюбить – да и злы они будто бы не в серьез, понарошку. Другими словами, злодей не пугает, не шокирует и не отталкивает, в нем всегда есть капелька «милоты» - а для детского кино это очень важно. Важно и то, что всех без исключения персонажей мы знаем на пять с плюсом: с Кощеями, Водяными и Горынычами любой из нас «дружит» с детства. Но здесь старые знакомые словно примеряют новые маски: они хоть чуть-чуть, но другие. Для примера возьмем хотя бы Бабу-Ягу (совершенно неузнаваемая, но, тем не менее, невероятная Елена Яковлева): в ней есть что-то и от Милляра, и от Пельтцер, и всё-таки это совершенно иная костяная хозяйка метла и ступы. Знакомая и незнакомая одновременно.

Кадр из фильма «Последний богатырь»

А от голливудских блокбастеров «Последнему богатырю» достался интерес к экшну, быстрые диалоги (с отсылками «на злобу дня») да динамично написанный сценарий, где один квест моментально сменяется другим. Правда, есть у фильма и серьезные огрехи, не заметить которые невозможно. Во-первых, саундтрек. Появление в нем песни Стаса Михайлова, например, вполне оправдано (шикарнейший стеб, кстати). Но как воспринимать слащавую англоязычную попсятину, под которою герой шагает по просторам Древней Руси (пусть и сказочной)? А песня группы «Baccara»? Как все это сочетается с нескончаемыми балалаечными трелями «а-ля рус», которые терзают зрительские уши всё оставшееся время? Тут уж или «а-ля рус», или «I can bugi», что-то одно. А всё вместе, простите, винегрет получается.

Кадр из фильма «Последний богатырь»

Во-вторых, дают о себе знать и сценарные дыры. Например, почему Кощей, тиранивший тысячу лет Белогорье, вдруг стал чуть ли не поборником добродетели? В-третьих, компьютерная графика, которой довольно много и которая.. гм… могла бы быть не столь примитивной. А то ведь и к маске Водяного привыкаешь не сразу. Кстати, «Последнему богатырю» ощутимо не хватает денег: бюджет не самый большой и это чувствуется. Впрочем, на вселенский масштаб картина и не претендует: перед нами просто интересная детская сказка, эдакое былинное фэнтези для подростков, эффектное и драйвовое. А много ли у нас детских киносказок сейчас? Я про наши, отечественные? Вот то-то и оно. Так что при всех недостатках, «Последний богатырь» - дольно удачный опыт, гораздо более интригующий и успешный, чем та же «Книга мастеров», например….

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 26-го октября 2017-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Последний богатырь»