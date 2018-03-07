«Я худею»: Рецензия Киноафиши

Лишний вес, уходи!

Конфетки-бараночки, тортики-пирожки – милая девушка Аня знает о сладостях все. Грамоты «Лучший кондитер» тому свидетель. Однако профессиональное рвение приносит и другие плоды: они (плоды) особенно заметны в зеркале в виде пухленьких складочек на том месте, где раньше имелась талия. Да и весы вдруг стали показывать какую-то неприличную цифру. Последствия не заставили долго себя ждать: любимый-единственный бросил Аню прямо во время свадьбы. Правда, свадьба была не её, а лучшего друга, но все равно катастрофа. Выплакав по такому случаю бассейн слез и уничтожив вагон чипсов, брошенка приняла мужественное решение – надо худеть.

«Снимать очередную комедию а-ля рус мы не хотели, – сказал в интервью режиссер «Я худею» Алексей Нужный. – Нам был интересен честный фильм, где бы мы честно говорили о проблеме – такого в рамках комедии до нас, кажется, никто не делал». Что ж, «Я худею» и в самом деле проект нестандартный. Он гораздо серьезнее, чем вы думаете. А о чем вы думаете, догадаться не сложно. Я тоже считала, что меня ждет традиционная «ржака» и стандартный набор фарсовых ситуаций. Вопрос был лишь в том, окажется эта «ржака» смешной или нет, пошлой или не очень, банальной или с изюминкой. Но фильм почти сразу пошел другим путем, отказавшись от привычного гротеска в пользу того, что режиссер назвал «натурель».

Кадр из фильма «Я худею»

Минимум гэков, максимально естественное поведение актеров – настолько естественное, что «Я худею» то и дело переходит из жанра комедии в жанр драмы. В подобных обстоятельствах кто-то может даже поставить диагноз «не смешно», но авторам «месседж» был важнее количества шуток. А сказать режиссеру и сценаристу было о чем. Николай Куликов, написавший «Движение вверх», «Экипаж» и «Легенду 17», сам похудел на 28 кг. Боролся с лишним весом и Алексей Нужный, сбросивший почти 20 кг. Поэтому личным опытом они делятся щедро: вы узнаете и о вреде сахара, и о «пользе» ананасов, и о том, как важна в таких случаях психологическая поддержка. Информация полезная (кто бы спорил), но лично мне кажется, что в данном случае авторы несколько перегнули палку: фильм так усердно мотивирует тебя на битву с комплексами и с прилипчивыми килограммами, что начинаешь чувствовать себя подопытным кроликом на приеме у психотерапевта. Ну, или слушателем кратких медицинских курсов под названием «Похудей себя сам».

Кадр из фильма «Я худею»

Впрочем, такие ощущения довольно быстро проходят: Алексей Нужный вовремя вспоминает, что на повестке дня все-таки комедия. А так как гомерически смешных моментов в сценарии и в самом деле не много, то он делает ставку на актеров – и они его выручают. Находкой для фильма стала Саша Бортич, которая не испугалась и героически наела специально для съемок 20 кг, потом худела полтора месяца и вернулась в кадр уже в первозданном виде. На ее обаянии держится если не все, то многое: у Бортич потенциал отличной комедийной актрисы, который режиссеры используют, к сожалению, не так уж и часто.

Кадр из фильма «Я худею»

А вот от Сергея Шнурова ждешь почему-то большего. Он здесь явно на правах приглашенной звезды, эдакая «вишенка на торте». Но вот ведь в чем парадокс: у нас каждая пятая отечественная комедия выезжает за счет его песен. И это иногда здорово напрягает, потому что нельзя же, в самом деле, постоянно прятаться за спину одного и того же музыканта. Но в «Я худею» Шнуров есть, а песен его нет. И от этого тоже как-то не по себе (с непривычки, должно быть). Вполне вероятно, что всё дело в эффекте «обманутых ожиданий». Впрочем, это уже частности. Подпортить прокат фильму, чей месседж – «полюби себя такой, какая ты есть», подобным мелочам вряд ли под силу.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 8 марта 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Я худею»