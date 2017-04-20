Кухня. Последняя битва, 2017

Перед вами продолжение фильма «Кухня в Париже», снятого по одному из самых известных российских сериалов. Прошлая часть собрала отличную кассу и получила положительные отзывы критиков и зрителей, поэтому следующая полнометражная версия стала лишь вопросом времени. Режиссёром сиквела «Кухня. Последняя битва» выступил Антон Федотов (сериалы «Кухня» и «Даёшь молодёжь»). Сценарий для ленты написали всё те же люди, среди которых Виталий Шаляпо, Игорь Тудвасев и Дмитрий Ян. А на экраны вернулись уже известные герои в исполнении Дмитрия Нагиева, Дмитрия Назарова и других.
По сюжету фильма «Кухня. Последняя битва» молодой хакер по имени Иван неожиданно оказывается в странной ситуации. Он влюбляется в прекрасную француженку русского происхождения, и вместе с ней ему предстоит отправиться в Китай на Международный турнир шеф-поваров, где собрались профессионалы со всего света. Туда же едет и любимый зрителями шеф Баринов, который приходится Ивану отцом...
- Фильм «Кухня. Последняя битва» станет последней вехой в истории одноимённого сериала, который было решено закрыть после 6 сезона
- Впервые информация о картине «Кухня. Последняя битва» появилась ещё в мае 2014 года, однако релиз неоднократно переносили
- В одной из сцен массовка должна была накинуться с поцелуями и объятиями на героя Дмитрия Нагиева, однако скромные местные жители постеснялись это делать. Нагиеву даже пришлось уговаривать их это сделать в микрофон. А пока съёмочная группа наблюдала за происходящим, одну из декораций съели коровы
- Фильм был снят за 36 съёмочных дней
- Для съёмок было использовано более тонны различных продуктов
- Некоторые из актёров сериала за все годы работы в проекте так и не научились готовить
- На съёмках присутствовали самые известные шеф-повара из главных ресторанов Москвы и Сочи: Сергей Югай (бренд-шеф ресторанов «Китайские Новости» и Wang&Kim), Демиен Дювио (шеф-повар двух ресторанов Nobu), Стюарт Ян Белл (шеф-кондитер этой же сети), Анна Лабушева и Александр Югра (бренд-шефы сочинских ресторанов «Калина», «Кунжут», Trump`лин)
Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку со взрывным характером. Ко всему прочему, девушка оказывается русской, но это далеко не все сюрпризы. Странная парочка летит в Сочи, чтобы поучаствовать в Чемпионате мира среди поваров. И, конечно же, Иван и Аня оказываются в разных командах: она соревнуется за Францию, а он - за Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой - знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить...
Обзор человека, ничего не понимающего в рецензиях на фильмы. «КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». (Мое мнение… Читать дальше…
«Кухня» — первый сериал на телеканале «СТС», который добился такого успеха. На протяжении шести сезонов сериал имел… Читать дальше…