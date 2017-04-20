Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кухня. Последняя битва Кухня. Последняя битва
Киноафиша Фильмы Кухня. Последняя битва

Кухня. Последняя битва, 2017

2017 / Россия
7.5 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами продолжение фильма «Кухня в Париже», снятого по одному из самых известных российских сериалов. Прошлая часть собрала отличную кассу и получила положительные отзывы критиков и зрителей, поэтому следующая полнометражная версия стала лишь вопросом времени. Режиссёром сиквела «Кухня. Последняя битва» выступил Антон Федотов (сериалы «Кухня» и «Даёшь молодёжь»). Сценарий для ленты написали всё те же люди, среди которых Виталий Шаляпо, Игорь Тудвасев и Дмитрий Ян. А на экраны вернулись уже известные герои в исполнении Дмитрия Нагиева, Дмитрия Назарова и других.

По сюжету фильма «Кухня. Последняя битва» молодой хакер по имени Иван неожиданно оказывается в странной ситуации. Он влюбляется в прекрасную француженку русского происхождения, и вместе с ней ему предстоит отправиться в Китай на Международный турнир шеф-поваров, где собрались профессионалы со всего света. Туда же едет и любимый зрителями шеф Баринов, который приходится Ивану отцом...

- Фильм «Кухня. Последняя битва» станет последней вехой в истории одноимённого сериала, который было решено закрыть после 6 сезона

- Впервые информация о картине «Кухня. Последняя битва» появилась ещё в мае 2014 года, однако релиз неоднократно переносили

- В одной из сцен массовка должна была накинуться с поцелуями и объятиями на героя Дмитрия Нагиева, однако скромные местные жители постеснялись это делать. Нагиеву даже пришлось уговаривать их это сделать в микрофон. А пока съёмочная группа наблюдала за происходящим, одну из декораций съели коровы

- Фильм был снят за 36 съёмочных дней

- Для съёмок было использовано более тонны различных продуктов

- Некоторые из актёров сериала за все годы работы в проекте так и не научились готовить

- На съёмках присутствовали самые известные шеф-повара из главных ресторанов Москвы и Сочи:  Сергей Югай (бренд-шеф ресторанов «Китайские Новости» и Wang&Kim), Демиен Дювио (шеф-повар двух ресторанов Nobu), Стюарт Ян Белл (шеф-кондитер этой же сети), Анна Лабушева и Александр Югра (бренд-шефы сочинских ресторанов «Калина», «Кунжут», Trump`лин)

Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку со взрывным характером. Ко всему прочему, девушка оказывается русской, но это далеко не все сюрпризы. Странная парочка летит в Сочи, чтобы поучаствовать в Чемпионате мира среди поваров. И, конечно же, Иван и Аня оказываются в разных командах: она соревнуется за Францию, а он - за Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой - знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить...

7.5 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 апреля 2017
Премьера в мире 20 апреля 2017
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Антон Федотов
Антон Федотов
В ролях
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Сергей Епишев
Сергей Епишев
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Кухня в Париже
Кухня в Париже (2014)
7.470588
Фильм находится в подборках
Фильмы с Дмитрием Нагиевым Фильмы с Дмитрием Нагиевым
Фильмы про еду и кулинарное искусство Фильмы про еду и кулинарное искусство
Постер фильма Кухня. Последняя битва 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«России нужны победы», – авторитетно заявил глава государства, и уже через полчаса полуденный сон Виктора Баринова был нещадно нарушен. На его дачном участке сел вертолет. Из него вышел человек в безупречном черном костюме. И передал личное распоряжение президента: отправиться на международный чемпионат поваров и выиграть главный приз. Сущая безделица для настоящего профи! Особенно если учесть тот факт, что м-р Баринов давно уже покинул суетный кулинарный мир. Ну, то есть ушел…
Читать
КиноМюсли 20 апреля 2017, 21:43
ВЫ ЗАПОМНИТЕ ЭТОТ ДЕНЬ КАК «СОЧИНСКОЕ ПОБОИЩЕ»
Обзор человека, ничего не понимающего в рецензиях на фильмы. «КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». (Мое мнение… Читать дальше…
Тимур Сахапов 25 апреля 2017, 01:21
«Последняя Битва: Золотой конец!»
«Кухня» — первый сериал на телеканале «СТС», который добился такого успеха. На протяжении шести сезонов сериал имел… Читать дальше…
Отзывы Написать
62 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Итоги года-2017 по версии Киноафиши Киноафиша.Инфо запускает первые в своей истории Итоги года! Наши пользователи и киноэксперты сойдутся в эпичном голосовании за любимые фильмы 2017 года. На твой суд представлены не только
Написать
8 декабря 2017 15:01
Российское кино покажут на Индийском международном фестивале в Гоа 48-й Индийский международный фестиваль стартовал сегодня в Гоа. В его внеконкурсную программу вошли шесть российский кинолент. Их покажут в рамках третьего международного кинофорума «Дни
Написать
20 ноября 2017 18:17
На «Ленфильме» отметят «День российского кино» 27 августа «Ленфильм» приглашает зрителей вместе отметить День российского кино. Первые подарки гостям от студии – бесплатные показы кино и 150 рублей за любую экскурсию по
Написать
21 августа 2017 00:11
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
тизер-трейлер 2
Тизер-трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши