Кухня. Последняя битва, 2017

- Фильм «Кухня. Последняя битва» станет последней вехой в истории одноимённого сериала, который было решено закрыть после 6 сезона

- Впервые информация о картине «Кухня. Последняя битва» появилась ещё в мае 2014 года, однако релиз неоднократно переносили

- В одной из сцен массовка должна была накинуться с поцелуями и объятиями на героя Дмитрия Нагиева, однако скромные местные жители постеснялись это делать. Нагиеву даже пришлось уговаривать их это сделать в микрофон. А пока съёмочная группа наблюдала за происходящим, одну из декораций съели коровы

- Фильм был снят за 36 съёмочных дней

- Для съёмок было использовано более тонны различных продуктов

- Некоторые из актёров сериала за все годы работы в проекте так и не научились готовить

- На съёмках присутствовали самые известные шеф-повара из главных ресторанов Москвы и Сочи: Сергей Югай (бренд-шеф ресторанов «Китайские Новости» и Wang&Kim), Демиен Дювио (шеф-повар двух ресторанов Nobu), Стюарт Ян Белл (шеф-кондитер этой же сети), Анна Лабушева и Александр Югра (бренд-шефы сочинских ресторанов «Калина», «Кунжут», Trump`лин)