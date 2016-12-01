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Любовь с ограничениями Любовь с ограничениями
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Любовь с ограничениями, 2016

2016 / Россия
7.6 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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«Любовь с ограничениями» - это новый фильм постановщика Дмитрия Тюрина («Жажда», сериал «Ласточкино гнездо»). В картине собрался выдающийся актёрский ансамбль: Павел Прилучный («Тёмный мир: Равновесие», «Мажор»), Анна Старшенбаум («Три мушкетёра» 2013), Алексей Чадов («Молот», «Война», «Оранжевая любовь»), Алексей Воробьёв («Вставай и бейся», «Ватиканские записи»), Илья Глинников («Туман», «Интерны»), Кирилл Плетнёв («Коллектор», «Пятница») и другие.

В центре сюжета картины «Любовь с ограничениями» окажется парень по имени Миша, которого не покидают мечты о роскошной и беззаботной жизни. Но проблема в том, что у героя даже нет нормальной работы. И вот однажды он узнаёт о квотах на работу для людей с ограниченными возможностями, а потому тут же садится в инвалидную коляску и отправляется в одно из самых престижных мест - «Газнаш», где как раз есть свободная вакансия. Чтобы получше освоиться в кресле Миша также начинает посещать клуб для людей с ограниченными возможностями, где тут же становится всеобщим любимцем. Ему даже удаётся встретить там девушку, однако она и не подозревает, что весь образ её пассии построен на лжи...

- Одним из продюсеров фильма «Любовь с ограничениями» является Фёдор Бондарчук

- В 2017 году на экраны выходит ещё один фильм Дмитрия Тюрина под названием «Невский пятачок»

- Фильм «Любовь с ограничениями» снят при поддержке Фонда Кино

- В картине также играет Сергей Кутергин - победитель «Comedy Баттл», более известный как Сергеич 

- Съёмки фильма прошли в 2015 году на таких локациях, как бизнес центр Москва-Сити, парки и ночные клубы столицы, набережные Москва-реки и крыша сталинской высотки

Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе Президента России, по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями. И тут в его «светлую» голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни. Не долго думая, Миша получает фиктивные медицинские документы, садится в коляску и едет на собеседование, и не куда-нибудь, а в сам «Газнаш»! И, о чудо, им как раз не хватает одного человека до той самой квоты. Жизнь удалась! Престижная работа, большая зарплата, отличная квартира, весь мир открыт для него, только есть одно «но», одно маленькое ограничение — он должен постоянно быть в инвалидном кресле! И не просто быть в нем, он при этом еще не должен «спалиться».

Миша, попадая подряд в одну за другой нелепые ситуации, понимает, что единственное реальное место «набраться опыта» — клуб людей с ограниченными возможностями. Он вступает в него… и сразу же становится там всеобщим любимцем. Ведь в его глазах нет потухшей надежды, он оптимистичен и весел (правда, совсем не по той причине, по которой все там думают). Особенно он симпатичен Марине, очень милой и красивой девушке, которая с детства прикована к коляске. А дальше для Миши все сильно запуталось — офис, деньги, вечеринки, клуб инвалидов, ограничения, друзья, совесть, и, конечно же, любовь. Как выпутаться из этой ситуации? Как признаться всем, и особенно ей, в своей афере? И как понять, что ты действительно хочешь и чувствуешь?

7.6 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 марта 2017
Премьера в мире 1 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дмитрий Тюрин
Дмитрий Тюрин
В ролях
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Алексей Воробьев
Алексей Воробьев
Илья Глинников
Илья Глинников
Все актеры и съемочная группа
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Любовь с ограничениями
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«Надежда – для слабаков. Вера в себя – утешение для убогих», - так вещал со сцены большой босс из «Нашгаза». И речь его (босса) бурлила и пенилась, как водопад Ниагары. «Если вам что-то нужно, надо прийти и взять – вот поведение истинного Альфа-самца»… ну, и т.д., и т.п. И пока зал бился в истерике от восторга и выражал готовность всем стадом сию же минуту переквалифицироваться в Альфа-самцов, в голове у одного из зрителей начал…
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Виолет Махкоз 8 марта 2017, 18:01
В наше время фильм позитивный, наши молодые мажорные актеры очень гармоничны, советую....
Solnce_moe2007 8 марта 2017, 21:18
Прекрасный,легкий,жизненный фильм!Присутствует юмор,трогательные моменты,игра актеров прекрасна!Спасибо за положительные эмоции на 8 марта!
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