Любовь с ограничениями, 2016

Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе Президента России, по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями. И тут в его «светлую» голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни. Не долго думая, Миша получает фиктивные медицинские документы, садится в коляску и едет на собеседование, и не куда-нибудь, а в сам «Газнаш»! И, о чудо, им как раз не хватает одного человека до той самой квоты. Жизнь удалась! Престижная работа, большая зарплата, отличная квартира, весь мир открыт для него, только есть одно «но», одно маленькое ограничение — он должен постоянно быть в инвалидном кресле! И не просто быть в нем, он при этом еще не должен «спалиться».

Миша, попадая подряд в одну за другой нелепые ситуации, понимает, что единственное реальное место «набраться опыта» — клуб людей с ограниченными возможностями. Он вступает в него… и сразу же становится там всеобщим любимцем. Ведь в его глазах нет потухшей надежды, он оптимистичен и весел (правда, совсем не по той причине, по которой все там думают). Особенно он симпатичен Марине, очень милой и красивой девушке, которая с детства прикована к коляске. А дальше для Миши все сильно запуталось — офис, деньги, вечеринки, клуб инвалидов, ограничения, друзья, совесть, и, конечно же, любовь. Как выпутаться из этой ситуации? Как признаться всем, и особенно ей, в своей афере? И как понять, что ты действительно хочешь и чувствуешь?