Любовь с ограничениями, 2016

«Любовь с ограничениями» - это новый фильм постановщика Дмитрия Тюрина («Жажда», сериал «Ласточкино гнездо»). В картине собрался выдающийся актёрский ансамбль: Павел Прилучный («Тёмный мир: Равновесие», «Мажор»), Анна Старшенбаум («Три мушкетёра» 2013), Алексей Чадов («Молот», «Война», «Оранжевая любовь»), Алексей Воробьёв («Вставай и бейся», «Ватиканские записи»), Илья Глинников («Туман», «Интерны»), Кирилл Плетнёв («Коллектор», «Пятница») и другие.
В центре сюжета картины «Любовь с ограничениями» окажется парень по имени Миша, которого не покидают мечты о роскошной и беззаботной жизни. Но проблема в том, что у героя даже нет нормальной работы. И вот однажды он узнаёт о квотах на работу для людей с ограниченными возможностями, а потому тут же садится в инвалидную коляску и отправляется в одно из самых престижных мест - «Газнаш», где как раз есть свободная вакансия. Чтобы получше освоиться в кресле Миша также начинает посещать клуб для людей с ограниченными возможностями, где тут же становится всеобщим любимцем. Ему даже удаётся встретить там девушку, однако она и не подозревает, что весь образ её пассии построен на лжи...
- Одним из продюсеров фильма «Любовь с ограничениями» является Фёдор Бондарчук
- В 2017 году на экраны выходит ещё один фильм Дмитрия Тюрина под названием «Невский пятачок»
- Фильм «Любовь с ограничениями» снят при поддержке Фонда Кино
- В картине также играет Сергей Кутергин - победитель «Comedy Баттл», более известный как Сергеич
- Съёмки фильма прошли в 2015 году на таких локациях, как бизнес центр Москва-Сити, парки и ночные клубы столицы, набережные Москва-реки и крыша сталинской высотки
Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе Президента России, по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями. И тут в его «светлую» голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни. Не долго думая, Миша получает фиктивные медицинские документы, садится в коляску и едет на собеседование, и не куда-нибудь, а в сам «Газнаш»! И, о чудо, им как раз не хватает одного человека до той самой квоты. Жизнь удалась! Престижная работа, большая зарплата, отличная квартира, весь мир открыт для него, только есть одно «но», одно маленькое ограничение — он должен постоянно быть в инвалидном кресле! И не просто быть в нем, он при этом еще не должен «спалиться».
Миша, попадая подряд в одну за другой нелепые ситуации, понимает, что единственное реальное место «набраться опыта» — клуб людей с ограниченными возможностями. Он вступает в него… и сразу же становится там всеобщим любимцем. Ведь в его глазах нет потухшей надежды, он оптимистичен и весел (правда, совсем не по той причине, по которой все там думают). Особенно он симпатичен Марине, очень милой и красивой девушке, которая с детства прикована к коляске. А дальше для Миши все сильно запуталось — офис, деньги, вечеринки, клуб инвалидов, ограничения, друзья, совесть, и, конечно же, любовь. Как выпутаться из этой ситуации? Как признаться всем, и особенно ей, в своей афере? И как понять, что ты действительно хочешь и чувствуешь?