«Кухня. Последняя битва»: Рецензия Киноафиши

Хлебать мой суп! (с)

«России нужны победы», – авторитетно заявил глава государства, и уже через полчаса полуденный сон Виктора Баринова был нещадно нарушен. На его дачном участке сел вертолет. Из него вышел человек в безупречном черном костюме. И передал личное распоряжение президента: отправиться на международный чемпионат поваров и выиграть главный приз. Сущая безделица для настоящего профи! Особенно если учесть тот факт, что м-р Баринов давно уже покинул суетный кулинарный мир. Ну, то есть ушел на покой. На пенсию.

Дмитрий Назаров в фильме «Кухня. Последняя битва»

Однако на этом злоключения шеф-повара не закончились. Вдруг выяснилось, что у него есть сын – Ваня (Кирилл Ковбас). Милый молодой человек, преуспевающий хакер. Причем преуспевающий настолько, что не сегодня-завтра его закроют в тюрьму как минимум лет на десять. И закроют, в общем, за дело: дабы сайты Министерства Обороны не взламывал. Как бы то ни было, бросать родное чадо в беде Баринов (Дмитрий Назаров) явно не намерен. И он идет на сделку с Кремлем: если его команда выиграет кулинарный чемпионат, то полиция про Ваню забудет. Если же нет… тогда милости просим в кутузку.

Дмитрий Нагиев и Анфиса Черных в фильме «Кухня. Последняя битва»

Как веревочке не виться, а конец будет. Сериал «Кухня» появился в 2012-м году. Год назад вышел в эфир последний (шестой!) сезон. И хотя все говорили, что продолжение отменяется, было ясно, что до финального аккорда пока далеко. Потому что с такими рейтингами в небытие не уходят. Так и вышло: авторы решили не исчезать в тишине, а уйти ярко и под музыку. Что, в общем, и сделали: был снят не очередной сезон, а второй полный метр франшизы – «Кухня. Последняя битва».

Кирилл Ковбас в фильме «Кухня. Последняя битва»

Правда, без «сюрпризов» не обошлось. Сначала продюсеры очень хотели снимать фильм в Китае, однако экономический кризис внес свои коррективы, и Шанхай пришлось заменить на Сочи. Таким образом, экзотические восточные нотки в «Последней битве» так и не появились. Зато появились новые молодые актеры, новые сюжетные линии и новый оператор, который буквально перетаскивает всем знакомую «Кухню» на качественно иной визуальный уровень.

Кадр из фильма «Кухня. Последняя битва»

Стилистика при этом остается прежней. Не меняется и концепция: Антон Федотов, снявший шестой и пятый сезоны, сделал легкую и динамичную комедию положений, с незатейливыми, но добрыми шутками, с живыми диалогами, с минимумом «нотаций», с табу на «туалетный юмор» и т.д. Кстати, если устроить дуэль между «Кухней в Париже» (где автором был другой режиссер – Дмитрий Дьяченко) и «Последней битвой», то преимущество будет явно на стороне «новичка».

Дмитрий Нагиев в фильме «Кухня. Последняя битва»

Дело в том, что «Битва» получилась гораздо более современной, более драйвовой и более целостной, чем ее «парижский коллега». Да и более «киношной» тоже. Ибо, на мой взгляд, в плане «картинки» первый фильм все-таки был ближе к сериальному формату, чем к полному метру. Здесь же подобных «огрехов» нет: например, «кулинарные кадры» сняты настолько здорово, что таким кадрам позавидует и самая дорогая реклама. В общем, «вкусно» сделано, что и говорить. Кстати, с оператором «Битвы» вы, скорее всего, знакомы: его зовут Павел Капинос, и именно он снимал «Духless-2».

Кадр из фильма «Кухня. Последняя битва»

Что же касается недостатков, то тут не всё ладно по части логики: Ваня несколько раз обдуривает и отца, и красотку Аню, а те упрямо продолжают ему доверять. На их месте я бы не была столь наивна (особенно это касается Ани). Впрочем, перед нами все-таки комедия положений, а её без условностей не бывает. Как бы то ни было, в результате получилась вполне крепкая и во всех смыслах «съедобная» комедия, с отличным настроением и драйвом. Конечно, ярым противникам жанра я бы её рекомендовать не рискнула, но думаю, что фанаты франшизы это новое блюдо распробуют. И будут довольны.

Вера Алёнушкина

В прокате с 20 апреля

Расписание и покупка билетов на фильм «Кухня. Последняя битва».