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Киноафиша Рецензии «Кухня. Последняя битва»: Рецензия Киноафиши

«Кухня. Последняя битва»: Рецензия Киноафиши

17 апреля 2017 00:00
«Кухня. Последняя битва»: Рецензия Киноафиши
Хлебать мой суп! (с)

«России нужны победы», – авторитетно заявил глава государства, и уже через полчаса полуденный сон Виктора Баринова был нещадно нарушен. На его дачном участке сел вертолет. Из него вышел человек в безупречном черном костюме. И передал личное распоряжение президента: отправиться на международный чемпионат поваров и выиграть главный приз. Сущая безделица для настоящего профи! Особенно если учесть тот факт, что м-р Баринов давно уже покинул суетный кулинарный мир. Ну, то есть ушел на покой. На пенсию.

Дмитрий Назаров в фильме «Кухня. Последняя битва»
Дмитрий Назаров в фильме «Кухня. Последняя битва»

Однако на этом злоключения шеф-повара не закончились. Вдруг выяснилось, что у него есть сын – Ваня (Кирилл Ковбас). Милый молодой человек, преуспевающий хакер. Причем преуспевающий настолько, что не сегодня-завтра его закроют в тюрьму как минимум лет на десять. И закроют, в общем, за дело: дабы сайты Министерства Обороны не взламывал. Как бы то ни было, бросать родное чадо в беде Баринов (Дмитрий Назаров) явно не намерен. И он идет на сделку с Кремлем: если его команда выиграет кулинарный чемпионат, то полиция про Ваню забудет. Если же нет… тогда милости просим в кутузку.

Дмитрий Нагиев и Анфиса Черных в фильме «Кухня. Последняя битва»
Дмитрий Нагиев и Анфиса Черных в фильме «Кухня. Последняя битва»

Как веревочке не виться, а конец будет. Сериал «Кухня» появился в 2012-м году. Год назад вышел в эфир последний (шестой!) сезон. И хотя все говорили, что продолжение отменяется, было ясно, что до финального аккорда пока далеко. Потому что с такими рейтингами в небытие не уходят. Так и вышло: авторы решили не исчезать в тишине, а уйти ярко и под музыку. Что, в общем, и сделали: был снят не очередной сезон, а второй полный метр франшизы – «Кухня. Последняя битва».

Кирилл Ковбас в фильме «Кухня. Последняя битва»
Кирилл Ковбас в фильме «Кухня. Последняя битва»

Правда, без «сюрпризов» не обошлось. Сначала продюсеры очень хотели снимать фильм в Китае, однако экономический кризис внес свои коррективы, и Шанхай пришлось заменить на Сочи. Таким образом, экзотические восточные нотки в «Последней битве» так и не появились. Зато появились новые молодые актеры, новые сюжетные линии и новый оператор, который буквально перетаскивает всем знакомую «Кухню» на качественно иной визуальный уровень.

Кадр из фильма «Кухня. Последняя битва»
Кадр из фильма «Кухня. Последняя битва»

Стилистика при этом остается прежней. Не меняется и концепция: Антон Федотов, снявший шестой и пятый сезоны, сделал легкую и динамичную комедию положений, с незатейливыми, но добрыми шутками, с живыми диалогами, с минимумом «нотаций», с табу на «туалетный юмор» и т.д. Кстати, если устроить дуэль между «Кухней в Париже» (где автором был другой режиссер – Дмитрий Дьяченко) и «Последней битвой», то преимущество будет явно на стороне «новичка».

Дмитрий Нагиев в фильме «Кухня. Последняя битва»
Дмитрий Нагиев в фильме «Кухня. Последняя битва»

Дело в том, что «Битва» получилась гораздо более современной, более драйвовой и более целостной, чем ее «парижский коллега». Да и более «киношной» тоже. Ибо, на мой взгляд, в плане «картинки» первый фильм все-таки был ближе к сериальному формату, чем к полному метру. Здесь же подобных «огрехов» нет: например, «кулинарные кадры» сняты настолько здорово, что таким кадрам позавидует и самая дорогая реклама. В общем, «вкусно» сделано, что и говорить. Кстати, с оператором «Битвы» вы, скорее всего, знакомы: его зовут Павел Капинос, и именно он снимал «Духless-2».

Кадр из фильма «Кухня. Последняя битва»
Кадр из фильма «Кухня. Последняя битва»

Что же касается недостатков, то тут не всё ладно по части логики: Ваня несколько раз обдуривает и отца, и красотку Аню, а те упрямо продолжают ему доверять. На их месте я бы не была столь наивна (особенно это касается Ани). Впрочем, перед нами все-таки комедия положений, а её без условностей не бывает. Как бы то ни было, в результате получилась вполне крепкая и во всех смыслах «съедобная» комедия, с отличным настроением и драйвом. Конечно, ярым противникам жанра я бы её рекомендовать не рискнула, но думаю, что фанаты франшизы это новое блюдо распробуют. И будут довольны.

Вера Алёнушкина

В прокате с 20 апреля

Расписание и покупка билетов на фильм «Кухня. Последняя битва».

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