«Праздники»: Рецензия Киноафиши

Майские праздники в нашей стране – особо ценимый период. Ведь они длинные, часто между ними совсем небольшой промежуток из рабочих дней, где можно договориться, особенно в наш век удаленки, а еще они теплые. А это значит, «друзья, шашлычки, тусовка» или «родители, рассада, скукота». Где-то между этими двумя вариантами активностей балансирует семья Пыжовых, на дачу к которым зрителям и предлагает отправиться уДачная комедия «Праздники». Наталья Пыжова, офицер и преподаватель Академии МВД, готовится отметить 50-летие. Вот только дочки не пристроены и, как назло, муж изменил. Ну или ей так кажется. Но какая разница, правда это или нет, если у нее наградной пистолет и разряд по стрельбе? Так бодро, с почти полностью разряженной обоймы, начинается полнометражный режиссерский дебют известного комедийного актера Бориса Дергачева.

Праздники

Такая экстремальная завязка нужна для того, чтобы привести семью к нужному краю, за которым либо пропасть, либо они дружно развернутся и пойдут пить чай. Предварительно поговорив обо всех волнующих их проблемах. Но неправильно будет говорить, что «Праздники» – это диалоговая комедия. Как в любой порядочной семье, диалогов у Пыжовых не бывает. Все перебивают друг друга, перешептываются друг с другом или вовсе молчат, когда командный голос (то есть почти всегда) включает матриарх семейства – Наталья. В общем, перед зрителем разворачивается утрированно точное наблюдение за довольно типичной российской семьей с некоторыми отягчающими обстоятельствами: в виде пресловутого пистолета, залетного абьюзера, непредсказуемого соседа и подставного жениха. Чтобы было смешнее.

Зная, что впереди, то есть в новом телевизионном сезоне, зрителей также ждет и сериальный режиссерский дебют Дергачева, тоже комедия и тоже семейная, «Макрон», можно смело заявлять, что начинающий постановщик не боится буффонады у себя в кадре, но, поскольку привлекает для этого отличных артистов, они возводят ее в ранг потенциально народно любимой. И играют очень честно и серьезно. Мария Аронова в образе главы семейства Пыжовой держит офицерскую выправку и непроницаемое выражение лица, которые ну никак не сочетаются с ее цветочными платьями-размахайками. Она все время играет на самоконтрасте, поэтому угадать реакцию героини часто сложно, если только у вас среди знакомых не затесалась такая же Наталья. Устав и традиции для нее словно синонимы, так же как муштра и забота. Неудивительно, что у такой женщины дочери – полная противоположность ее представлениям о прекрасном. Потому что соответствовать тут бесполезно. И в этой анекдотичной невозможности угодить маме, жене и потенциальной теще сквозь смех видится простая, но точная правдивость.

Праздники

На таких повышенно комедийных тонах существуют и Виталий Хаев в виде любящего, но не гарантированно верного мужа. Юркий, гибкий, живой, он в паре Пыжовых явно не голова, а та сама шея, которая постоянно крутится и иногда выкручивается. Анастасия Калашникова взяла на себя роль отличницы по жизни, от которой все ждут только золотой медали, красного диплома и жениха хорошего. И та удивительная смесь эмоций с превалирующей растерянностью, которую выражает ее лицо, рождает такую же смесь реакций у зрителей: от «ну и дура» до искреннего сочувствия. А Яна Енжаева словно тащит на себе ответственность всех младших сестер мира. Кривляка и забияка, модница и бездельница, но только во взрослом понимании, когда уже вроде как бесполезно уповать на помощь старшей, а все равно так хочется. Добавьте к этому взрослые нерегулярные встречи, когда по факту самые близкие люди меньше всего знают друг о друге, – и получатся ровно те обстоятельства и те «женихи» в исполнении Вячеслава Чепурченко и Никиты Павленко, и получите те самые типичные майские, которые Борис Дергачев художественно воссоздал на экране.

Кто-то скажет, что образы получились слишком утрированными, но ближе к финалу становится очевидно: такой концентрат собирательности внутри ограниченного числа персонажей нужен именно для того, чтобы у зрителей не осталось шанса не заметить бревен в собственных дачных посиделках всей семьей, «потому что так принято».

Тем не менее «Праздники» не осуждают и не оставляют за собой давящего ощущения, что наши семьи безнадежно больны. Точно так же, как не приводят зрителей к сладкому финалу, в котором торжествуют одобренные государством ценности. Борис Дергачев то ли по режиссерской молодости, то ли по человеческой мудрости не ставит диагнозов и не выписывает рецептов, кроме вечно актуального витамина «спокойно и честно поговорить». Он показывает свои праздники как одну из глав длинной жизни, в которой всегда будет существовать проблема отцов и детей, жен и мужей, пропасть поколений и все, что там по классике нужно. Но показывает это по-доброму и с очевидным посылом: ребята, все можно решить, если вы на самом деле ощущаете себя семьей. Это кино не стремится совершить революцию и переосмыслить отношения внутри конвенциональной семьи. Оно, как фотоальбом, помогает вспомнить, что за каждой картинкой стоит какая-то история. И в случае «Праздников» она, конечно, серьезная, но все же очень и очень забавная.