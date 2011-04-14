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Generation P

Generation П, 2011

2011 / Россия
7.1 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В начале девяностых Татарский, разочарованный в себе поэт, устраивается на работу копирайтером и обнаруживает в большой талант к этому делу. Но чем глубже он погружается в мир рекламы, тем чаще задается вопросом, не пожертвовал ли он слишком многим ради денег. Стремительный успех приводит его в сюрреалистический мир политтехнологов, гангстеров, наркобизнеса и духа Че Гевары, с которым герой общается на спиритических сеансах. Пока люди вокруг Татарского гибнут за доллары, он, сам того не желая, поднимается все выше, постепенно приближаясь к верхушке Вавилонской башни, где его ожидает древняя и таинственная богиня Иштар…

  • Фильм основан на одноименном романе Виктора Пелевина, опубликованном в 1999 году. Хотя по книге буква «П» в означает «Поколение Пепси», в фильме утверждается, что истинной ее расшифровкой служит нецензурное слово, что, впрочем, во многом перекликается с другими книгами Пелевина, такими как «Священная книга оборотня». 
  • Когда в 2006 году режиссер Виктор Гинзбург начал создание сценария по книге, он  обнаружил нежелание отечественной киноиндустрии финансировать столь дорогой и не жанровый фильм. Заявки в Фонд кино и Министерство культуры, которые получают большинство российских фильмов, были отклонены. Гинзбургу пришлось собирать средства самостоятельно. На поиски 7 миллионов долларов ушло почти 5 лет.

…Когда-то, в свои пионерские годы, это поколение получило в подарок от советской власти «Пепси-Колу» новороссийского разлива — не просто питье, это была надежда на то, что следом за «Пепси», новая, волшебная жизнь, придет с той стороны моря. И она пришла, сметая все на своем пути, избавляя от иллюзий и обесценивая прежние идеалы…

Виртуальная Россия, увиденная глазами копирайтера Вавилена Татарского, причем не только середины девяностых годов: при работе над сценарием книга подверглась серьезной переработке - действие доведено до наших дней и даже продолжено в будущее. Наряду с живыми героями в картине в качестве полноправных персонажей будут присутствовать и корпоративные бренды...

7.1 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 12 июня 2021
Премьера в мире 14 апреля 2011
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Виктор Гинзбург
Виктор Гинзбург
В ролях
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Андрей Фомин
Андрей Фомин
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Леонид Парфенов
Леонид Парфенов
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Наконец-то! Как долго этого ждали. С давних университетских времен, наверное - уже и про что не все вспомнят))) Хотя помню, как носились с этими… Читать дальше…
Pepsi 2 апреля 2015, 12:51
Мне кажется, если человек книг не читает, он вообще не способен понимать очень многих вещей - уж простите, если кого обижу.. А читающих людей и не… Читать дальше…
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