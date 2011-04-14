Generation П, 2011

В начале девяностых Татарский, разочарованный в себе поэт, устраивается на работу копирайтером и обнаруживает в большой талант к этому делу. Но чем глубже он погружается в мир рекламы, тем чаще задается вопросом, не пожертвовал ли он слишком многим ради денег. Стремительный успех приводит его в сюрреалистический мир политтехнологов, гангстеров, наркобизнеса и духа Че Гевары, с которым герой общается на спиритических сеансах. Пока люди вокруг Татарского гибнут за доллары, он, сам того не желая, поднимается все выше, постепенно приближаясь к верхушке Вавилонской башни, где его ожидает древняя и таинственная богиня Иштар…
…Когда-то, в свои пионерские годы, это поколение получило в подарок от советской власти «Пепси-Колу» новороссийского разлива — не просто питье, это была надежда на то, что следом за «Пепси», новая, волшебная жизнь, придет с той стороны моря. И она пришла, сметая все на своем пути, избавляя от иллюзий и обесценивая прежние идеалы…
Виртуальная Россия, увиденная глазами копирайтера Вавилена Татарского, причем не только середины девяностых годов: при работе над сценарием книга подверглась серьезной переработке - действие доведено до наших дней и даже продолжено в будущее. Наряду с живыми героями в картине в качестве полноправных персонажей будут присутствовать и корпоративные бренды...