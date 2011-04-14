Generation П, 2011

…Когда-то, в свои пионерские годы, это поколение получило в подарок от советской власти «Пепси-Колу» новороссийского разлива — не просто питье, это была надежда на то, что следом за «Пепси», новая, волшебная жизнь, придет с той стороны моря. И она пришла, сметая все на своем пути, избавляя от иллюзий и обесценивая прежние идеалы…

Виртуальная Россия, увиденная глазами копирайтера Вавилена Татарского, причем не только середины девяностых годов: при работе над сценарием книга подверглась серьезной переработке - действие доведено до наших дней и даже продолжено в будущее. Наряду с живыми героями в картине в качестве полноправных персонажей будут присутствовать и корпоративные бренды...