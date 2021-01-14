Мьюзик, 2021

Музыкальный фильм с австралийской певицей Сией в режиссерском кресле.

Картина расскажет о крутом повороте в нескладной жизни главной героини по имени Зу (Кейт Хадсон), которая является торговцем наркотиками в завязке. Волею судьбы она оказывается единственным оставшимся опекуном своей несовершеннолетней сводной сестры по имени Мьюзик (Мэдди Зиглер) – подростка с расстройством аутистического спектра. После внезапной смерти бабушки, которая воспитывала Мьюзик всю ее жизнь, девушка остается в жестоком чуждом мире совсем одна.

Зу, в свою очередь, является свободным духом человеком: она всю жизнь провела в одиночестве и едва ли может позаботиться о себе, не то что о новоиспеченной сводной сестре. Поэтому первое время Зу из рук вон плохо справляется со своими новыми обязанностями и небывалым уровнем ответственности. Однако совсем скоро жизнь ей покажет, что многие проблемы и неурядицы легко решаемы, если рядом есть по-настоящему преданный друг. Таким другом оказывается сосед Эбо (Лесли Одом мл.). Его собственная невероятная история жизни делает его тем человеком, у которого Зу могла бы действительно многому научиться и на которого всегда можно положиться. Фильм исследует вечные проблемы отцов и детей, жизни и смерти и, конечно, прочность семейных уз, которые держат нас вместе. Невероятные музыкальные номера покажут зрителю мир, в котором эти узы можно укрепить даже во времена самых серьезных испытаний.

В фильме исследуются две любимые темы певицы Сии: поиск своего собственного голоса и создание семьи.