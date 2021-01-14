Мьюзик, 2021

Музыкальный фильм с австралийской певицей Сией в режиссерском кресле.
Картина расскажет о крутом повороте в нескладной жизни главной героини по имени Зу (Кейт Хадсон), которая является торговцем наркотиками в завязке. Волею судьбы она оказывается единственным оставшимся опекуном своей несовершеннолетней сводной сестры по имени Мьюзик (Мэдди Зиглер) – подростка с расстройством аутистического спектра. После внезапной смерти бабушки, которая воспитывала Мьюзик всю ее жизнь, девушка остается в жестоком чуждом мире совсем одна.
Зу, в свою очередь, является свободным духом человеком: она всю жизнь провела в одиночестве и едва ли может позаботиться о себе, не то что о новоиспеченной сводной сестре. Поэтому первое время Зу из рук вон плохо справляется со своими новыми обязанностями и небывалым уровнем ответственности. Однако совсем скоро жизнь ей покажет, что многие проблемы и неурядицы легко решаемы, если рядом есть по-настоящему преданный друг. Таким другом оказывается сосед Эбо (Лесли Одом мл.). Его собственная невероятная история жизни делает его тем человеком, у которого Зу могла бы действительно многому научиться и на которого всегда можно положиться. Фильм исследует вечные проблемы отцов и детей, жизни и смерти и, конечно, прочность семейных уз, которые держат нас вместе. Невероятные музыкальные номера покажут зрителю мир, в котором эти узы можно укрепить даже во времена самых серьезных испытаний.
В фильме исследуются две любимые темы певицы Сии: поиск своего собственного голоса и создание семьи.
Слоган фильма: «Слушай сердцем».
После участия в создании видеоклипа на песню «Chandelier» в 2014 году Сиа всерьез решила попробовать себя в качестве режиссера полнометражного фильма.
О проекте впервые было объявлено на Венецианском кинофестивале в 2015 году. Тогда же была озвучена одна из исполнительниц главной роли — Мэдди Зиглер, которая уже не раз работала с певицей Сией и принимала участие в ее видеоклипах.
Сценаристами фильма выступили певица Сиа и писатель Даллас Клейтон, а основан сценарий на маленьком рассказе, написанном певицей в 2007 году.
Хореографию для фильма ставил Райан Хеффингтон, который является постоянным соавтором певицы Сии в ее музыкальных видео.
Изначально фильм носил рабочее название «Sisters».
Съемки фильма проходили в 2017 году. Исполнительнице роли Мьюзик Мэдди Зиглер на тот момент было 14 лет.
Для своего фильма певица Сиа сочинила 10 песен, и все из них впоследствии вошли в ее альбом.
После премьеры первого трейлера на режиссера фильма Сию обрушился шквал критики за выбор здоровой актрисы Мэдди Зиглер на роль персонажа с расстройством аутистического спектра вместо того, чтобы предложить эту роль актеру с таким же диагнозом.
Первоначально фильм планировался как немузыкальная драма, но певица Сиа приняла решение написать музыку к картине после того, как продюсеры предложили ей дополнительные 10 миллионов долларов на производство.
Для своей роли актриса Кейт Хадсон побрила голову.
Певицы Кэти Перри и Бейонсе были приглашены в проект, но не смогли принять участие из-за несостыковок в графике.
МЬЮЗИК - яркий режиссерский дебют одной из главных исполнительниц и композиторов 21 века - Sia и актерский дебют звезды музыкальных клипов Sia - танцовщицы Мэдди Зиглер. Картина соединяет в себе сердечную историю о силе любви и 10 песен Sia.
Зу после очередной попытки вернуться к нормальной жизни и заново найти своё место в мире, узнаёт, что ей предстоит стать опекуном сводной сестры, аутичного подростка по имени Мьюзик. Зу совершенно не готова к новой для себя роли и первое время кажется, что наладить контакт невозможно. Произойдет ли в жизни сестер чудо, которое всегда ждет тех, кто умеет слышать сердцем? Ответ - в 10 музыкальных клипах Sia, написанных специально для этой истории.