Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мьюзик Мьюзик
Киноафиша Фильмы Мьюзик
Music

Мьюзик, 2021

2021 / США
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Написать отзыв
Драматический мюзикл о поиске себя с Кейт Хадсон
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 7
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Музыкальный фильм с австралийской певицей Сией в режиссерском кресле.

Картина расскажет о крутом повороте в нескладной жизни главной героини по имени Зу (Кейт Хадсон), которая является торговцем наркотиками в завязке. Волею судьбы она оказывается единственным оставшимся опекуном своей несовершеннолетней сводной сестры по имени Мьюзик (Мэдди Зиглер) – подростка с расстройством аутистического спектра. После внезапной смерти бабушки, которая воспитывала Мьюзик всю ее жизнь, девушка остается в жестоком чуждом мире совсем одна.

Зу, в свою очередь, является свободным духом человеком: она всю жизнь провела в одиночестве и едва ли может позаботиться о себе, не то что о новоиспеченной сводной сестре. Поэтому первое время Зу из рук вон плохо справляется со своими новыми обязанностями и небывалым уровнем ответственности. Однако совсем скоро жизнь ей покажет, что многие проблемы и неурядицы легко решаемы, если рядом есть по-настоящему преданный друг. Таким другом оказывается сосед Эбо (Лесли Одом мл.). Его собственная невероятная история жизни делает его тем человеком, у которого Зу могла бы действительно многому научиться и на которого всегда можно положиться. Фильм исследует вечные проблемы отцов и детей, жизни и смерти и, конечно, прочность семейных уз, которые держат нас вместе. Невероятные музыкальные номера покажут зрителю мир, в котором эти узы можно укрепить даже во времена самых серьезных испытаний.

В фильме исследуются две любимые темы певицы Сии: поиск своего собственного голоса и создание семьи. 

 

 

Слоган фильма: «Слушай сердцем».

После участия в создании видеоклипа на песню «Chandelier» в 2014 году Сиа всерьез решила попробовать себя в качестве режиссера полнометражного фильма.

О проекте впервые было объявлено на Венецианском кинофестивале в 2015 году. Тогда же была озвучена одна из исполнительниц главной роли — Мэдди Зиглер, которая уже не раз работала с певицей Сией и принимала участие в ее видеоклипах.

Сценаристами фильма выступили певица Сиа и писатель Даллас Клейтон, а основан сценарий на маленьком рассказе, написанном певицей в 2007 году. 

Хореографию для фильма ставил Райан Хеффингтон, который является постоянным соавтором певицы Сии в ее музыкальных видео.

Изначально фильм носил рабочее название «Sisters».

Съемки фильма проходили в 2017 году. Исполнительнице роли Мьюзик Мэдди Зиглер на тот момент было 14 лет.

Для своего фильма певица Сиа сочинила 10 песен, и все из них впоследствии вошли в ее альбом.

После премьеры первого трейлера на режиссера фильма Сию обрушился шквал критики за выбор здоровой актрисы Мэдди Зиглер на роль персонажа с расстройством аутистического спектра вместо того, чтобы предложить эту роль актеру с таким же диагнозом.

Первоначально фильм планировался как немузыкальная драма, но певица Сиа приняла решение написать музыку к картине после того, как продюсеры предложили ей дополнительные 10 миллионов долларов на производство.

Для своей роли актриса Кейт Хадсон побрила голову.

Певицы Кэти Перри и Бейонсе были приглашены в проект, но не смогли принять участие из-за несостыковок в графике.

МЬЮЗИК - яркий режиссерский дебют одной из главных исполнительниц и композиторов 21 века - Sia и актерский дебют звезды музыкальных клипов Sia - танцовщицы Мэдди Зиглер. Картина соединяет в себе сердечную историю о силе любви и 10 песен Sia.

Зу после очередной попытки вернуться к нормальной жизни и заново найти своё место в мире, узнаёт, что ей предстоит стать опекуном сводной сестры, аутичного подростка по имени Мьюзик. Зу совершенно не готова к новой для себя роли и первое время кажется, что наладить контакт невозможно. Произойдет ли в жизни сестер чудо, которое всегда ждет тех, кто умеет слышать сердцем? Ответ - в 10 музыкальных клипах Sia, написанных специально для этой истории.

5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 4 февраля 2021
Премьера онлайн 12 февраля 2021
Премьера в мире 14 января 2021
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Сиа
Сиа
В ролях
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Мэри Кэй Плэйс
Мэри Кэй Плэйс
Мэдди Зиглер
Мэдди Зиглер
Бен Шварц
Бен Шварц
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мьюзик 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мьюзик смотреть онлайн

Мьюзик
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Режиссерский дебют поп-певицы рассказывает о поворотном моменте в жизни Зу (Кейт Хадсон), наркоторговца в завязке. После смерти бабушки она внезапно оказывается единственным опекуном своей сводной сестры по имени Мьюзик (Мэдди Зиглер) – несовершеннолетней девушки с расстройством аутистического спектра. Никто из сестер не был готов к подобной новой жизни, но теперь им обеим предстоит наладить контакт и стать одной семьей. Картина вмещает в себя сразу два противоположных мира: коллекцию…
Читать
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Мьюзик
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Журнал Entertainment Weekly представил списки лучших и худших фильмов 2021 года Одним из худших внезапно стал «Гнев человеческий» Гая Ричи.
Написать
10 декабря 2021 13:00
Стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина» 2021 Особый приз был вручен 2020 году как худшему за всю историю киноиндустрии.
Написать
26 апреля 2021 11:51
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши