Киноафиша
Трейлеры
Довод. Дублированный трейлер
Довод. Дублированный трейлер
2
2
Дата публикации: 20 декабря 2019
Довод
– Новый фильм Кристофера Нолана. В кино с 16 июля.
Развернуть
Ксандр Малевич
1 сентября 2020, 19:48
Где бы его посмотреть...
ну, помимо пиратской версии
1 сентября 2020, 19:48
1
0
Pavel.Rashchupkin
3 сентября 2020, 20:28
Оценка
Фильм Отличный!!! Но нужно помотреть несколько раз,желательно с вискарем,что-бы во всем разобраться!!!
3 сентября 2020, 20:28
5
1
ferula2011
5 сентября 2020, 19:53
Осередная история про пиндосскую исключительность
5 сентября 2020, 19:53
0
7
sanitar1949
11 сентября 2020, 06:04
Оценка
Подробнее на https://www.kinoafisha.info/movies/8355954/
11 сентября 2020, 06:04
0
0
Вадим Мазепин
11 сентября 2020, 08:58
Оценка
Редкая муть. Не рекомендую
11 сентября 2020, 08:58
8
5
Elena Alekseeva
11 сентября 2020, 10:40
Разрыв мозга.
11 сентября 2020, 10:40
5
1
Military Ducan
13 сентября 2020, 17:28
Оценка
Ужасно, отвратительно. Минус 300 рублей и почти 3 часа времени на этот плохо снятый, низкобюджетный бред, который выдают за высокохудожественный опус именитого режиссера. Все, кто проигнорирует мой отзыв до просмотра...согласитесь со мной..после)))
13 сентября 2020, 17:28
8
5
Military Ducan
13 сентября 2020, 17:32
в ответ на сообщение
Вадим Мазепин от 11 сентября 2020, 08:58
Оценка
Зря, не принял к сведению Ваш коммент. Редкостный шлак(((
13 сентября 2020, 17:32
3
4
Military Ducan
13 сентября 2020, 17:35
в ответ на сообщение
в ответ на сообщение Pavel.Rashchupkin от 3 сентября 2020, 20:28
Оценка
несколько раз смотреть этот шлак, не спасибо.
13 сентября 2020, 17:35
2
5
Станислав Ян
14 сентября 2020, 13:30
Оценка
Фильм, по сценарию, который писался 6 лет. Нолан восхищает. Сюжет захватывает. Крайне умное и зрелое кино.
14 сентября 2020, 13:30
6
1
art1710
16 сентября 2020, 11:20
Оценка
Давно не приходилось смотреть такую чушь...Так и не дождались окончания фильма... Покинули зал в разочаровании... А рейтинг показывают 8.0...
16 сентября 2020, 11:20
2
5
19 сентября 2020, 21:36
Нормальный фильм, че вы
19 сентября 2020, 21:36
3
0
dk
20 сентября 2020, 13:33
Оценка
я ничего не понял
20 сентября 2020, 13:33
1
0
Denis Chernenko
23 сентября 2020, 23:55
Оценка
Автор сценария этого фильма сам запутался в собственной писанине, экранизация которой поначалу выглядит привлекательной, но уже совсем скоро начинает надоедать своей полной бессмысленностью. И с русской мафией они уже вот правда там надоели. Картинка местами ОК и игра более-менее, поэтому 4/10.
23 сентября 2020, 23:55
0
2
Максим Стогниев
5 октября 2020, 15:12
Искренне не понимаю людей, что пишут плохие отзывы. Фильм хорош, как и любой другой фильм этого режиссера. Нелинейное повествование может запутать и создать впечатление что происходит полная бесмыслица, но если внимательно слушать и смотреть- фильм интересный
5 октября 2020, 15:12
5
1
Юлия Воскресенская
6 октября 2020, 22:52
Оценка
Худший фильм из мною виденных в кино. Полный бред, особенно понравились виды Сибири, перестрелка в киевском оперном театре, типа, если люди спят, то они, походу,неуязвимы, в общем, 2,5 нудного мракобесия, бошка болит от саундтрека очень сильно, отвратительно в общем и целом!
6 октября 2020, 22:52
0
4
Валерий Александрович
10 октября 2020, 00:40
Оценка
Фильм бомба! Звук четкий! Кресла не удобные том плане, что нельзя откинуть спинку назад. Сидишь весь фильм под углом 90 градусов
10 октября 2020, 00:40
2
1
and777bon
10 октября 2020, 20:03
На фильмы Нолана давно пора указывать ограничения не по возрасту, а по IQ. Те кто пишут плохие отзывы, просто не могут понять гениальности режиссера. Еще бы... поколение, выросшее на сортирном юморе реввы и др. и примитивизме нашего кино, просто забыло что такое думать в кинотеатре. Кому понравился интерстеллар, тому стоит идти, если нет- в кино есть одинаковые везде петров и нагиев
P.s. Себя сверхразумом не считаю, есть детали и моменты, которые соберутся как пазл только после 2 или 3 просмотра. Но эмоции бурлят, жаль очень мало таких фильмов выходит...
10 октября 2020, 20:03
7
2
Ольга Тарасова
12 октября 2020, 10:34
Посмотрели "Довод". Сюжет закрученный, динамичный, море спецэффектов, сиртритс на одном дыхании. Фильм " держит"до конца, есть, над чем залуматься. Очень советую посмотреть, классное кино!
12 октября 2020, 10:34
2
0
Royal Chocolate
18 октября 2020, 11:23
Оценка
Полнейший мусор, жаль одноклеточных которые поставили хорошую рецензию.
18 октября 2020, 11:23
1
3
Royal Chocolate
18 октября 2020, 11:27
в ответ на сообщение
and777bon от 10 октября 2020, 20:03
Оценка
Русские плохие, американцы в лице негра спасают мир(притом непонятно как его можно уничтожить, людей да а весь мир?), баба которой не дают видеть ребенка, лицо современного матриархата, отсылка к норд осту в начале, вообще зачем она там.
18 октября 2020, 11:27
0
1
Ekaterina Kovatsenko
28 октября 2020, 10:19
Классный фильм, снят мастером. Тем, кому непонятно - смотрите Физрука
28 октября 2020, 10:19
2
1
ajnurus87
29 октября 2020, 07:05
Отличный фильм для любителей кинокартин со смыслом!
Да, сюжет запутан, тем он и интересен.
Советую для просмотра!
29 октября 2020, 07:05
2
1
Ярик Бобрин
5 ноября 2020, 08:20
Оценка
Над фильмом стоит задуматься, а может даже и посмотреть пару раз, ведь так сразу будет понять сложно, тем интереснее в нём разобраться
5 ноября 2020, 08:20
2
0
Лиля Лачкова
6 ноября 2020, 15:59
Оценка
Я вот люблю фильмы от Нолана. Они на самом деле проще чем кажутся, но Довод, взорвал мне мозг. Я сходила на него 3 раза, чтобы понять в чём суть.
Вообще идея со временем мне очень нравится, так как она достаточно запутанная, чтобы поломать мозг над ней. Да и к тому же если смотреть его несколько раз и рассматривать его с разных точек зрения то он не такой уж и трудный.
6 ноября 2020, 15:59
2
0
Ekaterina Akulainine
6 ноября 2020, 18:22
Оценка
Понравился)
6 ноября 2020, 18:22
1
0
vlk1-samara
7 ноября 2020, 11:06
в ответ на сообщение
в ответ на сообщение Pavel.Rashchupkin от 3 сентября 2020, 20:28
Хрень полная !!!!Чудаки на букву м мнящие себя интеллектуалами которым надо посмотреть это говно желательно с вискарем в руках несколько раз чтобы найти смысл .
Для широких масс хоть бы один осветил идею этого говна. А то пишут про IQ ,про взрыв мозга и т. д. ,а конкретики НЕТ. Назад в будущее отличный фильм ,а довод это не фильм ,а сравнительно честный отъем денег как говорил Остап Бендер .Единственный отзыв про этот фильм который его характеризует со всех сторон это про пиндоскую исключительность.
7 ноября 2020, 11:06
2
0
Павел Жмотов
16 ноября 2020, 08:59
Оценка
Нолан как всегда порадовал ,алодирую стоя ,фильм шикарный ,те кто пишет, что не понравился просто не поняли и не доросли,с удовольствием посмотрю его еще раз )))
16 ноября 2020, 08:59
0
0
Юлия Осипова
22 ноября 2020, 21:05
Оценка
Сложные диалоги... сложный сценарий... разрыв мозга... я его явно не поняла, и если вы подумаете «девчонка, не удивительно, ты и не должна понимать», пусть так)))
Мужчина тоже посчитал фильм перемудренным))
Часто терялась нить сюжета, не понимание что происходит на экране, наверное да - стоит пересмотреть, чтобы понять этот фильм; НО ! Этот фильм просто не стоит того - чтобы его пересматривать ...
22 ноября 2020, 21:05
0
0
dotaspb87
14 декабря 2020, 11:31
Так себе. Не слушайте задротов, прикидывающимися умниками.
14 декабря 2020, 11:31
0
0
dotaspb87
14 декабря 2020, 11:33
в ответ на сообщение
vlk1-samara от 7 ноября 2020, 11:06
Бетман то норм более менее. А довод точно говно
14 декабря 2020, 11:33
0
0
kudyakov_a
3 января 2021, 12:52
Странное ощущение. Вроде интересно, оригинально, но в погоне за основной нитью не успеваешь смотреть за актерами, на природу (а она там есть). Чувство, что весь фильм смотрела в перемотке "туда-сюда". Идея отличная, но она перекрыла абсолютно всё!
3 января 2021, 12:52
0
0
Илья Подпальный
27 февраля 2021, 06:16
Слабо.
Актёры шаблонные, диалоги скучные, сценарная линия запутала, как мне показалось, и самого редиссёра, что в объяснение он приводит пафосные фразы ни о чём...
Сопли по поводу героини и её сына к середине фильма вызывают откровенное раздражение, особенно когда понимаешь, что на другую чашу весов положили жизнь человечества...
Картинка визуальная - да, но это уже стандарт для подобных фильмов... А хочется ещё глубины замысла, хорошей актёрской игры и вкусных диалогов.
27 февраля 2021, 06:16
0
0
Константин Логинов
21 октября 2022, 20:13
Оценка
Худшая дрянь которую я смотрел за несколько лет. Еще хуже интерстеллара.
21 октября 2022, 20:13
0
0
Weteran Mc
15 июня 2024, 01:20
Оценка
Фильм крутой - игра актёров, сюжет и спецэффекты на высоте. Но с этими скачками времени мозг можно сломать. Моя оценка: 10 из 10. 👍
15 июня 2024, 01:20
0
0
