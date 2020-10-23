Интересные факты

Все шахматные партии на экране — настоящие. В их основе лежат сценарии реальных поединков прошлого. Так, прототипом для решающего матча с Борговым послужило противостояние между Иванчуком и Волффом, состоявшееся в 1993 году.

К созданию «Хода королевы» привлекались реальные шахматисты. В числе экспертов значатся такие гроссмейстеры прошлого, как Гарри Каспаров и Брюс Пандольфини.

Специально для роли Аня Тейлор-Джой обучалась игре в шахматы с нуля.

Томас Сэнгстер, исполнивший роль Бенни Уоттса, ранее уже воплощал на экране образ гениального шахматиста в кинокартине «Поручитель» 2003 года.

Работой над декорациями занимался Ули Ханиш. Основная часть съемок, включая все московские эпизоды, проходила в Берлине. Фоном для финальной прогулки по столице СССР послужили площадь Розенгартен и Карл-Маркс-аллее.

Дизайном костюмов Бет занималась Габриэль Биндер, известная по фильмам «Жизнь других» и «Работа без авторства». По словам специалистки, гардероб отражает внутренний мир персонажа. Так, повторяющиеся клетчатые узоры сочетают в себе страсть Бет к шахматам, тогда как белый костюм Бет в финале демонстрирует ее полный контроль над ситуацией как королевы. В качестве источника вдохновения Биндер отмечает кутюрье Андре Куррежа.

Это самый просматриваемый мини-сериал Netflix за всю историю стриминга. Менее чем за месяц шоу посмотрели свыше 62 миллионов аккаунтов.

В основу сюжета лег бестселлер Уолтера Тевиса 1983 года, однако исходный материал был существенно переработан. Экранизировать книгу пытались несколько раз: в 1984 году права перешли к Джесси Корнблуту, тогда как в 1992 году адаптировать произведение попытался сценарист Аллан Скотт, но ничего не вышло. В 2007 году «Ходом королевы» заинтересовался Хит Леджер. Полнометражный фильм по роману Тевиса должен был стать его дебютом в качестве режиссера, однако актер покончил с собой в 2008 году. Предполагалось, что главную роль исполнит Эллиот Пейдж.