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Аарон Соркин
Аарон Соркин
Aaron Sorkin
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Аарон Соркин
Aaron Sorkin
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Дата рождения
9 июня 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Биография Аарона Соркина
Родился 9 июня 1961 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Аарона Соркина
Быть Рикардо
биография, драма
2021, США
6.0
Суд над чикагской семеркой
триллер, драма, исторический, биография
2020, США / Великобритания / Индия
7.0
Большая игра
драма, биография
2017, США
7.0
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