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Аманда Сайфрид

Amanda Seyfried
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид Amanda Seyfried
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Дата рождения
3 декабря 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
были в отношениях в 2012 году Джастин Лонг
Джастин Лонг
были в отношениях c 2013 по 2015 Доминик Купер
Доминик Купер
были в отношениях с 2007 по 2010
Биография Аманды Сайфрид

Аманда Мишель Сайфрид - американская актриса, певица, продюсер и бывшая модель, родилась 3 декабря 1985 года в городе Аллентаун, (штат Пенсильвания, США). Родители Аманды заняты в медицинской сфере: ее мать – профессиональный психотерапевт, а отец – фармацевт. У актрисы есть старшая сестра Дженнифер, рок-музыкант и участница группы Love City. В одиннадцать лет, несмотря на недостаточный для модели рост (161 см), Аманде предложили сотрудничество с одним модельным агентством Аллентауна, а немногим позже девушка уже работала на известное нью-йоркское агентство.

Роли Аманды Сайфрид

Актерский дебют Сайфрид случился уже в 15 лет, когда девушка появилась на телеэкранах в сериале «Как вращается мир» (1999-2001). Актерское мастерство оказалось для Аманды гораздо привлекательнее рекламных съемок, поэтому в 17 лет она ушла из модельного бизнеса. На большом экране актриса впервые засветилась в 2004 году в комедии «Дрянные девчонки». Ее актерская игра была заметна даже на фоне Линдси Лохан и Рэйчел МакАдамс. Фильм собрал большую кассу и прибавил популярности снявшимся там девушкам. После успеха ленты Сайфрид продолжила сниматься для телевидения и появилась в эпизодах культовых сериалов «Закон и порядок», «Доктор Хаус», «C.S.I. Место преступления». В то время девушке предлагали лишь второстепенные роли. В 2005 актриса сыграла в картине «Девять жизней», в 2006 – в «Альфа Дог». Известность все же пришла к Аманде благодаря телевидению: она стала узнаваемой после роли лучшей подруги главной героини в популярном сериале «Вероника Марс» (2004-2006) и главной роли в «Большой любви» (2006-2010).

Аманда Сайфрид - «Mamma Mia!»

Игра в двух успешных телесериалах послужила мощным толчком к развитию кинокарьеры Сайфрид. Впервые ей предложили главную роль в большом кино, мюзикле «Mamma Mia!» (2008). Фильм стал настоящим хитом, собрав в прокате 609 миллионов долларов при бюджете в 52 миллиона. Аманда потрясающе справилась со сложной музыкальной ролью благодаря тщательной подготовке. В детстве в течение целых пяти лет актриса брала уроки у бродвейского специалиста по вокалу. Несмотря на явный музыкальный талант, девушка не заинтересована в карьере музыканта и публичных выступлениях.

В 2008 года Аманду отобрали на съемки в комедийном фильме ужасов «Тело Дженнифер», где она исполнила роль подружки главной героини (Меган Фокс). Фильм показывался на международном фестивале в Торонто в 2009 и получил неоднозначные оценки критиков. В том же году на экраны вышел фильм «Буги Вуги» с участием актрисы. В 2009 году девушке предложили сыграть в ленте «Запрещенный прием» Зака Снайдера, однако Аманда отказалась, потому как все еще была занята работой над сериалом «Большая любовь». В 2010 году вышли сразу два фильма с участием актрисы: «Дорогой Джон» и «Письма к Джульетте». В 2011 году Сейфрид появилась в кинокартинах «Красная Шапочка» и «Время».

Личная жизнь Аманды Сейфрид

На съемках сериала «Все мои дети», где актриса играла эпизодическую роль, у нее закрутился роман с партнером по сериалу Микой Альберти. После того как, пара распалась, Сайфрид встречалась с актером Эмилем Хиршем, коллегой по съемочной площадке «Альфа Дог». Во время съемок «Мамма миа!» у Аманды был роман с Домиником Купером, но в 2010 произошел разрыв этих отношений. Ходили слухи, что Купер изменял ей с Рутт Неггой, с которой после стал встречаться. Одно время в СМИ активно обсуждался роман актрисы с Райаном Филлиппом, после того как их сфотографировали вместе на вечеринке в честь Хэллоуина у актрисы Кейт Хадсон. После этого у Сайфрид были отношения с актерами Джошем Хартнеттом, Десмондом Харрингтоном и Джастином Лонгом. Фотографии с Джастином интимного содержания попали в сеть в марте 2017 года, и адвокаты актрисы подали в суд на распространителя.

12 марта 2017 года после двух лет отношений Аманда вышла замуж за актера Томаса Садоски, а в конце марта родила ему дочь.

 

 

Интересные факты о Аманде Сайфрид

- В 2009 году Аманда Сайфрид заняла 4 место в списке самых красивых людей журнала People.

- Хобби актрисы - пение, танцы и теннис.

- Аманда получила «Бронзового льва» на Международном кинофестивале в Локарно за роль в «Девяти жизнях» и награду MTV за «Дрянных девчонок» в категории «Лучший экранный состав». Она также была номинирована на MTV Movie Award за роль в мюзикле «Mamma Mia!».

Фильмография Аманды Сайфрид
Увиденное и услышанное
Увиденное и услышанное
ужасы, триллер 2021, США
5.0
Ты должен был уйти
Ты должен был уйти
ужасы, детектив 2020, США
5.0
Манк
Манк
драма, биография 2020, США
7.0
Глоток воздуха
Глоток воздуха
драма 2020, США
9.0
Невероятный мир глазами Энцо
Невероятный мир глазами Энцо
драма, комедия 2019, США
7.0
Летящая лошадь
2019, США
0.0
Опасный бизнес
Опасный бизнес
боевик, комедия 2018, США
6.0
Дневник пастыря
Дневник пастыря
триллер, драма 2018, США
6.0
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Фотографии Аманды Сайфрид Все фотографии
Аманда Сейфрид Аманда Сейфрид Аманда Сейфрид Аманда Сейфрид Аманда Сейфрид Аманда Сейфрид Доминик Купер и Аманда Сейфрид Аманда Сейфрид и Джастин Лонг
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Связи
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт Josh Hartnett
были в отношениях в 2012 году Джастин Лонг
Джастин Лонг Justin Long
были в отношениях c 2013 по 2015 Доминик Купер
Доминик Купер Dominic Cooper
были в отношениях с 2007 по 2010
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