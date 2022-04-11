Аманда Мишель Сайфрид - американская актриса, певица, продюсер и бывшая модель, родилась 3 декабря 1985 года в городе Аллентаун, (штат Пенсильвания, США). Родители Аманды заняты в медицинской сфере: ее мать – профессиональный психотерапевт, а отец – фармацевт. У актрисы есть старшая сестра Дженнифер, рок-музыкант и участница группы Love City. В одиннадцать лет, несмотря на недостаточный для модели рост (161 см), Аманде предложили сотрудничество с одним модельным агентством Аллентауна, а немногим позже девушка уже работала на известное нью-йоркское агентство.

Роли Аманды Сайфрид

Актерский дебют Сайфрид случился уже в 15 лет, когда девушка появилась на телеэкранах в сериале «Как вращается мир» (1999-2001). Актерское мастерство оказалось для Аманды гораздо привлекательнее рекламных съемок, поэтому в 17 лет она ушла из модельного бизнеса. На большом экране актриса впервые засветилась в 2004 году в комедии «Дрянные девчонки». Ее актерская игра была заметна даже на фоне Линдси Лохан и Рэйчел МакАдамс. Фильм собрал большую кассу и прибавил популярности снявшимся там девушкам. После успеха ленты Сайфрид продолжила сниматься для телевидения и появилась в эпизодах культовых сериалов «Закон и порядок», «Доктор Хаус», «C.S.I. Место преступления». В то время девушке предлагали лишь второстепенные роли. В 2005 актриса сыграла в картине «Девять жизней», в 2006 – в «Альфа Дог». Известность все же пришла к Аманде благодаря телевидению: она стала узнаваемой после роли лучшей подруги главной героини в популярном сериале «Вероника Марс» (2004-2006) и главной роли в «Большой любви» (2006-2010).

Аманда Сайфрид - «Mamma Mia!»

Игра в двух успешных телесериалах послужила мощным толчком к развитию кинокарьеры Сайфрид. Впервые ей предложили главную роль в большом кино, мюзикле «Mamma Mia!» (2008). Фильм стал настоящим хитом, собрав в прокате 609 миллионов долларов при бюджете в 52 миллиона. Аманда потрясающе справилась со сложной музыкальной ролью благодаря тщательной подготовке. В детстве в течение целых пяти лет актриса брала уроки у бродвейского специалиста по вокалу. Несмотря на явный музыкальный талант, девушка не заинтересована в карьере музыканта и публичных выступлениях.

В 2008 года Аманду отобрали на съемки в комедийном фильме ужасов «Тело Дженнифер», где она исполнила роль подружки главной героини (Меган Фокс). Фильм показывался на международном фестивале в Торонто в 2009 и получил неоднозначные оценки критиков. В том же году на экраны вышел фильм «Буги Вуги» с участием актрисы. В 2009 году девушке предложили сыграть в ленте «Запрещенный прием» Зака Снайдера, однако Аманда отказалась, потому как все еще была занята работой над сериалом «Большая любовь». В 2010 году вышли сразу два фильма с участием актрисы: «Дорогой Джон» и «Письма к Джульетте». В 2011 году Сейфрид появилась в кинокартинах «Красная Шапочка» и «Время».

Личная жизнь Аманды Сейфрид

На съемках сериала «Все мои дети», где актриса играла эпизодическую роль, у нее закрутился роман с партнером по сериалу Микой Альберти. После того как, пара распалась, Сайфрид встречалась с актером Эмилем Хиршем, коллегой по съемочной площадке «Альфа Дог». Во время съемок «Мамма миа!» у Аманды был роман с Домиником Купером, но в 2010 произошел разрыв этих отношений. Ходили слухи, что Купер изменял ей с Рутт Неггой, с которой после стал встречаться. Одно время в СМИ активно обсуждался роман актрисы с Райаном Филлиппом, после того как их сфотографировали вместе на вечеринке в честь Хэллоуина у актрисы Кейт Хадсон. После этого у Сайфрид были отношения с актерами Джошем Хартнеттом, Десмондом Харрингтоном и Джастином Лонгом. Фотографии с Джастином интимного содержания попали в сеть в марте 2017 года, и адвокаты актрисы подали в суд на распространителя.

12 марта 2017 года после двух лет отношений Аманда вышла замуж за актера Томаса Садоски, а в конце марта родила ему дочь.