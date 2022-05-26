Содержание:

Дэвид Финчер - Фильмы

- Дэвид Финчер - «Семь»

- Дэвид Финчер - «Бойцовский клуб»

- Дэвид Финчер - «Девушка с татуировкой дракона»

Дэвид Финчер - Личная жизнь

Дэвид Финчер родился 28 августа 1968 года в Денвере, штат Колорадо. В детстве на него большое впечатление произвел вестерн «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», и Финчер решил связать жизнь с кинематографом. Он начал снимать в восемь лет, и к 18 годам устроился техником на киностудию, а в 20 лет поступил на работу в фирму ILM Джорджа Лукаса, которая занимается производством спецэффектов. Получив определенный опыт, Финчер переключается на съемки рекламных роликов и видеоклипов. Видео, которое он снял для Мадонны на песню Vogue, получило девять из девяти номинации премии MTV и стало самым номинируемым за всю историю.

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Дэвид Финчер - Фильмы



Дебют Финчера в большом кино - картина «Чужой 3», которую он покинул на стадии завершения съемок из-за разногласий со студией Fox. Фильму едва удалось отбить средства, затраченные на его производство, а за режиссером с тех пор сохранилась репутация «неудобного». После продолжительного перерыва Финчер вернулся с суперхитом «Семь» о серийном убийце, который многие критики до сих пор называют одним из лучших триллеров за всю историю. После кафкианского неонуара «Игра» 1997 года режиссер выпустил культовый на сегодняшний день фильм «Бойцовский клуб», который вначале был недооценен, так как Финчера обвинили в пропаганде насилия. После резкой критики «Бойцовского клуба» режиссер снял вполне традиционный триллер «Комната страха» с Джоди Фостер, в котором однако, режиссер отработал инновационные визуальные эффекты. В 2007 году Финчер выпустил «Зодиак» - фильм о серийном убийце, полностью снятый на цифровую камеру. Он провалился в прокате, но получил хвалебные отзывы критиков. На следующий год вышла очень успешная кинопритча «Загадочная история Бенджамина Баттона» с Брэдом Питтом в главной роли - картина о человеке, который родился стариком и со временем молодел. В 2010 году Финчер снял биографический фильм о создании Facebook «Социальная сеть», собравший отличную кассу и восемь номинаций на «Оскар». Спустя еще год режиссер выпустил остросюжетный фильм «Девушка с татуировкой дракона», получивший «Оскар» за лучший монтаж. В 2014 году Финчер представил триллер «Исчезнувшая», по-черному высмеивающий жесткие гендерные стереотипы и социальные нормы.



Дэвид Финчер - «Семь»

Детективный неонуар Финчера 1995 года. Полицейские Уильям Сомерсет (Морган Фриман) и Дэвид Миллз (Брэд Питт) расследуют серию преступлений, связанных с идеей о семи смертных грехах. Маньяк жестоко издевается над своими жертвами изощренным образом, призванным в его представлении покарать их за грех. Первой жертвой становится огромный толстяк, олицетворяющий грех чревоугодия - его закормили до смерти, пока его внутренности не разорвало. Продюсеры картины считали, что сценарий слишком мрачный, и фильм не получит особой популярности, но его последующий успех превзошел все возможные ожидания.



Дэвид Финчер - «Бойцовский клуб»

Резонансный фильм 1999 года, снятый Финчером по мотивам одноименного романа Чака Паланика. Главный герой (Эдвард Нортон) - 30-летний белый воротничок, работающий в автомобильной компании. Он обставляет свою квартиру мебелью из «Икеи» и рассуждает о том, что ему скоро будет нечего желать. Он мучается от бессонницы и врач вместо лекарства отправляет его на встречу мужчин, больных раком яичек, чтобы увидеть настоящие страдания и перестать хандрить. Так он начинает посещать все новые и новые группы, питаясь чужими страданиями, и однажды встречает другую «самозванку» Марлу Сингер (Хелена Бонем Картер), которая занимается тем же. Позже в самолете он знакомится с продавцом мыла Тайлером Дерденом (Брэд Питт), который отвергает «вещизм» и борется с системой.



Дэвид Финчер - «Девушка с татуировкой дракона»

Детективный триллер Финчера 2011 года по роману Стига Ларссона. Действие происходит в современной Швеции. Успешного журналиста Микаэля Блумквиста (Дэниел Крэйг) суд признает виновным в клевете на бизнесмена Веннерстрема, и ему приходится уйти из журнала «Миллениум», совладельцем которого он является. Крупный промышленник Хенрик Вангер (Кристофер Пламмер) через посредника нанимает нелюдимую хакершу Лисбет Саландер (Руни Мара) собрать досье на Блумквиста, потому что хочет взять его на работу частным детективом. После получения досье Вангер приглашает журналиста к себе и рассказывает, что много лет назад его внучку Хариетт убили, и ее убийца продолжает отправлять Вангеру гербарии. Теперь промышленник хочет, чтобы Блумквист раскрыл тайну смерти Хариетт.



Дэвид Финчер - Личная жизнь

С 1990 по 1995 годы Финчер был женат на модели Донье Фуорентино, у них есть дочь Феликс. В 1996 году режиссер женился на продюсере Сеан Чаффин.