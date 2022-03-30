Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дэйзи Эдгар-Джонс
Дэйзи Эдгар-Джонс
Daisy Edgar-Jones
О персоне
Фильмография
Новости
Дэйзи Эдгар-Джонс
Daisy Edgar-Jones
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 мая 1998
Возраст
24 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Дэйзи Эдгар-Джонс
Развернуть
Фильмография Дэйзи Эдгар-Джонс
Там, где раки поют
драма, детектив
2022, США
6.0
Свежатинка
комедия, ужасы, триллер
2022, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Эндрю Гарфилд расследует страшное преступление в новом трейлере мини-сериала «Под знаменем небес»
Религиозный фанатизм приводит к ужасным последствиям.
Написать
30 марта 2022 13:12
Девушку-отшельницу обвиняют в убийстве в трейлере живописной детективной драмы «Там, где раки поют»
Изюминкой проморолика стала новая песня Тейлор Свифт.
Написать
23 марта 2022 10:17
Денис Гоф, Уайатт Рассел и Сэм Уортингтон пополнили актерский состав мини-сериала «Под знаменем небес»
Ведущую роль исполнит Эндрю Гарфилд.
Написать
27 августа 2021 11:04
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России