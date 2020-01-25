Девушка, подающая надежды, 2020

Девушка объявляет войну виновникам насилия в кровавом триллере Эмиральд Феннел.
Несколько лет назад Кэсси бросила учёбу в престижном медицинском колледже. Никто не знает, что именно побудило студентку решиться на этот шаг. Несмотря на талант, теперь она работает в кофейне простой официанткой, живёт с родителями и зависает в ночных клубах. Денег ей едва хватает. Легкомысленная провинциалка страдает от алкогольной зависимости. Выряжаясь в откровенные наряды, она сознательно провоцирует парней на активные действия. Каждый вечер находится ухажер, готовый воспользоваться беспомощностью девушки и сопроводить её прямиком до собственной постели. Но в разгар неуместных ухаживаний Кэсси внезапно трезвеет. Оказывается, всё это лишь спектакль, в котором она выводит на чистую воду «хороших парней».
Испытывая недоверие к мужчинам, она страдает от одиночества. Однако проблемы в личной жизни начались гораздо раньше, когда она потрясла близких внезапным уходом с медфака. Темное прошлое Кэсси напоминает о себе после встречи с бывшей однокурсницей Мэдисон. Дело в том, что её богатый супруг каким-то образом связан с изнасилованием их общей подруги. Виновные в жутком преступлении так и не получили по заслугам.
Постепенно пазл складывается. Зловещие подробности одного вечера навсегда изменили жизни сразу нескольких подростков. Кэсси изо всех сил пыталась подавить в себе жажду мести. Но теперь, когда люди, загубившие невинную девушку, объявились в городе, она начинает действовать.
Премьера состоялась 25 января 2020 года на фестивале «Сандэнс», а выход в Америке намечен на конец декабря. Изначально предполагалось, что прокат стартует 17 апреля 2020 года, но ввиду карантина релиз был перенесён. Дистрибьютером выступает компания Focus Features.
Элисон Бри и Адам Броди уже снимались вместе в хорроре «Крик 4» (2011).
Феннел сама написала сценарий кинокартины. В процессе работы её вдохновляли фильмы «Девственницы-самоубийцы» (1999), «Умереть во имя» (1995) и «Американский психопат» (2000).
На китчевую эстетику картины «Девушка, подающая надежды» повлияло убеждение Феннел в том, что не все ужасные вещи выглядят мрачно и отнюдь не обязательно случаются в отталкивающих местах. Именно поэтому образ Кассандры изобилует яркой палитрой цветов. Прежде чем начать съемки, постановщица много наблюдала за поведением женщин, переживающих кризис в личной жизни, и пришла к выводу, что те практически всегда скрывают своё истинное настроение за броским макияжем и вызывающей одеждой. В качестве примера Феннел вспоминает скандально известную поп-певицу Бритни Спирс. Кстати, вариацию на мотив её песни «Toxic» можно услышать в трейлере.
Идея появилась у Эмиральд Феннел после премьеры её собственной короткометражки «Careful How You Go» (2018). Оттуда же она почерпнула образец идеальной женской мести.
В январе 2019 года было объявлено, что Кэри Маллиган («Великий Гэтсби», «Драйв») присоединилась к проекту. Вокруг актрисы в итоге выстраивался весь сюжет. Съёмки стартовали 26 марта.
Красивая, невероятно умная и подающая большие надежды студентка престижного университета – казалось ее будущее предопределено. Но одно трагическое событие меняет все. Теперь она ведет двойную жизнь и уверена, что нет ничего соблазнительнее, чем месть.