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Девушка, подающая надежды Девушка, подающая надежды
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Promising young woman

Девушка, подающая надежды, 2020

2020 / США / Великобритания
7.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Кровавый триллер о мести с Кэри Маллиган
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Девушка объявляет войну виновникам насилия в кровавом триллере Эмиральд Феннел.

Несколько лет назад Кэсси бросила учёбу в престижном медицинском колледже. Никто не знает, что именно побудило студентку решиться на этот шаг. Несмотря на талант, теперь она работает в кофейне простой официанткой, живёт с родителями и зависает в ночных клубах. Денег ей едва хватает. Легкомысленная провинциалка страдает от алкогольной зависимости. Выряжаясь в откровенные наряды, она сознательно провоцирует парней на активные действия. Каждый вечер находится ухажер, готовый воспользоваться беспомощностью девушки и сопроводить её прямиком до собственной постели. Но в разгар неуместных ухаживаний Кэсси внезапно трезвеет. Оказывается, всё это лишь спектакль, в котором она выводит на чистую воду «хороших парней». 

Испытывая недоверие к мужчинам, она страдает от одиночества. Однако проблемы в личной жизни начались гораздо раньше, когда она потрясла близких внезапным уходом с медфака. Темное прошлое Кэсси напоминает о себе после встречи с бывшей однокурсницей Мэдисон. Дело в том, что её богатый супруг каким-то образом связан с изнасилованием их общей подруги. Виновные в жутком преступлении так и не получили по заслугам.

Постепенно пазл складывается. Зловещие подробности одного вечера навсегда изменили жизни сразу нескольких подростков. Кэсси изо всех сил пыталась подавить в себе жажду мести. Но теперь, когда люди, загубившие невинную девушку, объявились в городе, она начинает действовать. 

Премьера состоялась 25 января 2020 года на фестивале «Сандэнс», а выход в Америке намечен на конец декабря. Изначально предполагалось, что прокат стартует 17 апреля 2020 года, но ввиду карантина релиз был перенесён. Дистрибьютером выступает компания Focus Features.

Элисон Бри и Адам Броди уже снимались вместе в хорроре «Крик 4» (2011).

Феннел сама написала сценарий кинокартины. В процессе работы её вдохновляли фильмы «Девственницы-самоубийцы» (1999), «Умереть во имя» (1995) и «Американский психопат» (2000). 

На китчевую эстетику картины «Девушка, подающая надежды» повлияло убеждение Феннел в том, что не все ужасные вещи выглядят мрачно и отнюдь не обязательно случаются в отталкивающих местах. Именно поэтому образ Кассандры изобилует яркой палитрой цветов. Прежде чем начать съемки, постановщица много наблюдала за поведением женщин, переживающих кризис в личной жизни, и пришла к выводу, что те практически всегда скрывают своё истинное настроение за броским макияжем и вызывающей одеждой. В качестве примера Феннел вспоминает скандально известную поп-певицу Бритни Спирс. Кстати, вариацию на мотив её песни «Toxic» можно услышать в трейлере. 

Идея появилась у Эмиральд Феннел после премьеры её собственной короткометражки «Careful How You Go» (2018). Оттуда же она почерпнула образец идеальной женской мести. 

В январе 2019 года было объявлено, что Кэри Маллиган («Великий Гэтсби», «Драйв») присоединилась к проекту. Вокруг актрисы в итоге выстраивался весь сюжет. Съёмки стартовали 26 марта.

Красивая, невероятно умная и подающая большие надежды студентка престижного университета – казалось ее будущее предопределено. Но одно трагическое событие меняет все. Теперь она ведет двойную жизнь и уверена, что нет ничего соблазнительнее, чем месть.

7.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 21 января 2021
Премьера онлайн 15 января 2021
Премьера в мире 25 января 2020
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Эмиральд Феннел
Эмиральд Феннел
В ролях
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Бо Бёрнэм
Бо Бёрнэм
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Элисон Бри
Элисон Бри
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Девушка, подающая надежды 4 постера
Оскар Лучший оригинальный сценарий
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Девушка, подающая надежды смотреть онлайн

Девушка, подающая надежды
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Наша рецензия
Когда-то давно Кассандра была одной из самых успешных студенток медицинского института. Ей предрекали большое будущее и ставили ее в пример остальным, но у судьбы оказались другие планы. Страшная трагедия заставляет девушку забыть о своих мечтах. Теперь Кассандрой движет только месть всем мужчинам. Даже спустя годы каждая новая встреча с ними лишь подтверждает ее убеждение в их похотливости. Но никто из них не уйдет безнаказанным, ведь по ночам она выходит на охоту и карает виновных.…
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Альбина Курмакаева 29 января 2021, 18:17
К огромному сожалению этот фильм показывает актуальную проблему в нашем мире. Советую к просмотру как девушкам, так и мужчинам. Ставлю высшую оценку, стоящий фильм 👍🏻
ElizavetaPersonal 20 января 2021, 11:32
Давно ждала этот фильм. Лучше схожу на него, чем буду спонсировать русское кино.
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18 голосов
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саундтрек фильма Девушка, подающая надежды
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер «Девушки, подающей надежды» Эмиральд Феннел готовится к съемкам своего нового фильма Сценарий к нему она также написала сама. 
Написать
25 января 2022 10:45
У женщин по-прежнему больше возможностей проявить себя в документальном кино, чем в игровом Женщин, задействованных в документальном жанре, в среднем на 7% больше. 
Написать
2 сентября 2021 17:05
Гнев женский: 7 лучших фильмов про месть мужчинам Вам захочется узнать, чем закончатся эти напряжённые истории.
Написать
7 мая 2021 18:50
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