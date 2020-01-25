Девушка, подающая надежды, 2020

Девушка объявляет войну виновникам насилия в кровавом триллере Эмиральд Феннел.

Несколько лет назад Кэсси бросила учёбу в престижном медицинском колледже. Никто не знает, что именно побудило студентку решиться на этот шаг. Несмотря на талант, теперь она работает в кофейне простой официанткой, живёт с родителями и зависает в ночных клубах. Денег ей едва хватает. Легкомысленная провинциалка страдает от алкогольной зависимости. Выряжаясь в откровенные наряды, она сознательно провоцирует парней на активные действия. Каждый вечер находится ухажер, готовый воспользоваться беспомощностью девушки и сопроводить её прямиком до собственной постели. Но в разгар неуместных ухаживаний Кэсси внезапно трезвеет. Оказывается, всё это лишь спектакль, в котором она выводит на чистую воду «хороших парней».

Испытывая недоверие к мужчинам, она страдает от одиночества. Однако проблемы в личной жизни начались гораздо раньше, когда она потрясла близких внезапным уходом с медфака. Темное прошлое Кэсси напоминает о себе после встречи с бывшей однокурсницей Мэдисон. Дело в том, что её богатый супруг каким-то образом связан с изнасилованием их общей подруги. Виновные в жутком преступлении так и не получили по заслугам.

Постепенно пазл складывается. Зловещие подробности одного вечера навсегда изменили жизни сразу нескольких подростков. Кэсси изо всех сил пыталась подавить в себе жажду мести. Но теперь, когда люди, загубившие невинную девушку, объявились в городе, она начинает действовать.