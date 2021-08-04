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Кейт Хадсон

Kate Hudson
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон Kate Hudson
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Дата рождения
19 апреля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Лив Тайлер
Лив Тайлер
близкие подруги Голди Хоун
Голди Хоун
мать и дочь Курт Рассел
Курт Рассел
отчим и приемная дочь
Биография Кейт Хадсон

Кейт Хадсон -  американская актриса, кинорежиссер, сценарист и продюсер, родилась 19 апреля 1979 в Лос-Анджелесе в семье певца Билла Хадсона и актрисы Голди Хоун. Когда Кейт было всего полтора года, ее родители развелись, а роль отца взял на себя друг ее матери, актер Курт Рассел, который стал ее отчимом. Именно Рассела Кейт и ее старший брат Оливер считают своим настоящим отцом, так как Билл Хадсон никогда не уделял им внимания. Хадсон окончила престижную частную школу в Санта-Монике, после чего поступила в Нью-Йоркский университет, однако через какое-то время бросила учебу ради актерской карьеры. С самых ранних лет она подражала своей матери, обожала петь и танцевать, а в 7 лет уже исполнила свою первую роль, сыграв дочь героини Голди Хоун в фильме «Дикие коты».

Фильмы с Кейт Хадсон

Актерская карьера Хадсон началась с участие в телесериале «Нас пятеро» (1996). Первое появление Кейт на большом экране состоялось в 1998 году, когда она исполнила эпизодические роли в картинах «Пустынная тоска» Моргана Фримена и «Река Рикошет». В 2000 году актриса сыграла в комедии «200 сигарет» наряду с Беном и Кейси Аффлеками и Кортни Лав. Первым шагом на пути к славе для Кейт стала роль в фильме «Почти знаменит» (2000), которая принесла ей номинацию на «Оскар» и статуэтку «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана.

В 2002 году Кейт сыграла в исторической мелодраме «Четыре пера». За этой работой последовали роли в комедиях «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003), которая стала настоящим хитом и собрала более 100 миллионов долларов, «Алекс и Эмма» (2003), «Развод» (2003) и «Модная мамочка» (2004). После серии удачных комедийных ролей актриса решила отойти от сложившегося образа наивной и трогательной девушки и снялась в мистическом триллере «Ключ от всех дверей» (2005). После участия в этой ленте у Кейт вновь был период комедийных ролей, за который ее фильмография пополнилась лентами «Он, я и его друзья» (2006), «Золото дураков» (2008), «Девушка моего лучшего друга» (2008) и «Война невест» (2009). Над фильмом «Война невест» Хадсон также работала в качестве продюсера. В 2009 году актриса сыграла в мюзикле «Девять», где самостоятельно исполнила номер с песней и танцем. В 2010 году Кейт исполнила роль в «Убийце внутри меня», премьера которого состоялась на кинофестивале в Санденсе.

Также Кейт Хадсон можно увидеть в таких картинах, как «Завершить историю» (2013), «Хотел бы я быть здесь» (2014), «Рок на Востоке» (2015), «Несносные леди» (2016) и пяти эпизодах телесериала «Хор».

Личная жизнь Кейт Хадсон

В 2000 году Кейт Хадсон на съемках киноленты «Почти знаменит» познакомилась с Крисом Робинсоном, солистом рок-группы «Black Crowes», с которым они поженились в том же году. В 2004 году у супругов родился сын Райдер Расселл Робинсон, а в 2007 году они развелись. После этого у Кейт были отношения с Оуэном Уилсоном, партнером по фильму «Он, я и его друзья». В 2007 году стало известно, что из-за ссоры с Кейт Оуэн пытался покончить жизнь самоубийством, напившись снотворного и вскрыв вены. После окончательного разрыва этих отношений, актриса встречалась с комиком Даксом Шепардом и велогонщиком Лэнсом Армстронгом. С 2010 года Кейт была в отношения с фронтменом британской группы «Muse» Мэттью Беллами. В 2011 году у них родился сын Бингем Хоун Беллами, а через три года они объявили о своем расставании. В мае 2017 года актриса впервые вышла в свет в компании нового бойфренда, музыканта Дэнни Фудзикавы.

Интересные факты о Кейт Хадсон

- В 2002 году Хадсон отказалась от роли Мэри Джейн в блокбастере «Человек-паук» (роль досталась Кирстен Данст) в пользу участия в съемках ленты «Четыре пера».

- Во время съемок фильма «Золото дураков» Кейт увлеклась подводным плаванием и даже получила соответствующий сертификат.

- Актриса увлекается игрой на гитаре и пианино, любить писать музыку, рисовать и заниматься рукоделием.

- Лучшая подруга Кейт – актриса Лив Тайлер.

- Хадсон выступила в качестве режиссера и сценариста короткометражной драмы «Кутласс» (2007).

 

Фильмография Кейт Хадсон
Мьюзик
Мьюзик
мюзикл, драма 2021, США
5.0
Шрайвер
Шрайвер
комедия 2021, США
0.0
Маршалл
Маршалл
биография, драма 2017, США
7.0
Глубоководный горизонт
Глубоководный горизонт
драма 2016, США
7.0
Рок на Востоке
Рок на Востоке
мюзикл, комедия 2015, США
7.0
Несносные леди
Несносные леди
драма, комедия 2015, США
5.0
Легкие деньги
Легкие деньги
триллер, драма 2014, США
6.0
Хотел бы я быть здесь
Хотел бы я быть здесь
комедия, драма 2014, США
7.0
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Фотографии Кейт Хадсон Все фотографии
Кейт Хадсон Кейт Хадсон Кейт Хадсон Кейт Хадсон
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11 июня 2021 13:46
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Связи
Лив Тайлер
Лив Тайлер Liv Tyler
близкие подруги Голди Хоун
Голди Хоун Goldie Hawn
мать и дочь Курт Рассел
Курт Рассел Kurt Russell
отчим и приемная дочь
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