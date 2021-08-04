Кейт Хадсон - американская актриса, кинорежиссер, сценарист и продюсер, родилась 19 апреля 1979 в Лос-Анджелесе в семье певца Билла Хадсона и актрисы Голди Хоун. Когда Кейт было всего полтора года, ее родители развелись, а роль отца взял на себя друг ее матери, актер Курт Рассел, который стал ее отчимом. Именно Рассела Кейт и ее старший брат Оливер считают своим настоящим отцом, так как Билл Хадсон никогда не уделял им внимания. Хадсон окончила престижную частную школу в Санта-Монике, после чего поступила в Нью-Йоркский университет, однако через какое-то время бросила учебу ради актерской карьеры. С самых ранних лет она подражала своей матери, обожала петь и танцевать, а в 7 лет уже исполнила свою первую роль, сыграв дочь героини Голди Хоун в фильме «Дикие коты».

Фильмы с Кейт Хадсон

Актерская карьера Хадсон началась с участие в телесериале «Нас пятеро» (1996). Первое появление Кейт на большом экране состоялось в 1998 году, когда она исполнила эпизодические роли в картинах «Пустынная тоска» Моргана Фримена и «Река Рикошет». В 2000 году актриса сыграла в комедии «200 сигарет» наряду с Беном и Кейси Аффлеками и Кортни Лав. Первым шагом на пути к славе для Кейт стала роль в фильме «Почти знаменит» (2000), которая принесла ей номинацию на «Оскар» и статуэтку «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана.

В 2002 году Кейт сыграла в исторической мелодраме «Четыре пера». За этой работой последовали роли в комедиях «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003), которая стала настоящим хитом и собрала более 100 миллионов долларов, «Алекс и Эмма» (2003), «Развод» (2003) и «Модная мамочка» (2004). После серии удачных комедийных ролей актриса решила отойти от сложившегося образа наивной и трогательной девушки и снялась в мистическом триллере «Ключ от всех дверей» (2005). После участия в этой ленте у Кейт вновь был период комедийных ролей, за который ее фильмография пополнилась лентами «Он, я и его друзья» (2006), «Золото дураков» (2008), «Девушка моего лучшего друга» (2008) и «Война невест» (2009). Над фильмом «Война невест» Хадсон также работала в качестве продюсера. В 2009 году актриса сыграла в мюзикле «Девять», где самостоятельно исполнила номер с песней и танцем. В 2010 году Кейт исполнила роль в «Убийце внутри меня», премьера которого состоялась на кинофестивале в Санденсе.

Также Кейт Хадсон можно увидеть в таких картинах, как «Завершить историю» (2013), «Хотел бы я быть здесь» (2014), «Рок на Востоке» (2015), «Несносные леди» (2016) и пяти эпизодах телесериала «Хор».

Личная жизнь Кейт Хадсон

В 2000 году Кейт Хадсон на съемках киноленты «Почти знаменит» познакомилась с Крисом Робинсоном, солистом рок-группы «Black Crowes», с которым они поженились в том же году. В 2004 году у супругов родился сын Райдер Расселл Робинсон, а в 2007 году они развелись. После этого у Кейт были отношения с Оуэном Уилсоном, партнером по фильму «Он, я и его друзья». В 2007 году стало известно, что из-за ссоры с Кейт Оуэн пытался покончить жизнь самоубийством, напившись снотворного и вскрыв вены. После окончательного разрыва этих отношений, актриса встречалась с комиком Даксом Шепардом и велогонщиком Лэнсом Армстронгом. С 2010 года Кейт была в отношения с фронтменом британской группы «Muse» Мэттью Беллами. В 2011 году у них родился сын Бингем Хоун Беллами, а через три года они объявили о своем расставании. В мае 2017 года актриса впервые вышла в свет в компании нового бойфренда, музыканта Дэнни Фудзикавы.