Минари, 2020

Большая южнокорейская семья в поисках лучшей жизни переезжает из Калифорнии в провинциальный Арканзас. Им достается ветхая ферма, окруженная бескрайними полями. Здесь неунывающие азиаты сталкиваются с трудностями адаптации, отсутствием карьерных перспектив и конфликтными соседями. Несмотря ни на что, родственники продолжают верить в светлое будущее, вместе преодолевая любые преграды.

Звезда американского сериала «Ходячие мертвецы» и корейского триллера «Пылающий» Стивен Ян возвращается на экраны в картине — триумфаторе фестиваля «Сандэнс» 2020 года. Созданием семейной драмы занималась культовая студия A24, подарившая миру «Лунный свет» Барри Дженкинса, «Солнцестояние» Ари Астера и «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди.

1980 год. В богом забытую провинцию близ реки Миссисипи приезжает старенький грузовичок. За рулем — глава семьи иммигрантов из Южной Кореи по имени Джейкоб. Он перевез близких в США еще десять лет назад, но так и не обрел места под солнцем. Идеалист рассчитывает основать собственный бизнес по производству азиатской еды для приезжих. Ради этого мужчина покупает старую ферму в глуши штата Арканзас, где нет даже колодца с пресной водой.

Вместе с Джейкобом здесь поселяется Моника, порядком уставшая от авантюризма мужа. Они воспитывают двух маленьких детей — Анну и Дэвида. В гости к семье также наведывается эксцентричная бабушка Сунджу, помешанная на азартных играх. Впереди их ждет борьба за выживание в незнакомом регионе. Удастся ли им осуществить американскую мечту?