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Минари Минари
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Minari

Минари, 2020

2020 / США
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Драма о корейской семье иммигрантов и их американской мечте
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Большая южнокорейская семья в поисках лучшей жизни переезжает из Калифорнии в провинциальный Арканзас. Им достается ветхая ферма, окруженная бескрайними полями. Здесь неунывающие азиаты сталкиваются с трудностями адаптации, отсутствием карьерных перспектив и конфликтными соседями. Несмотря ни на что, родственники продолжают верить в светлое будущее, вместе преодолевая любые преграды.

Звезда американского сериала «Ходячие мертвецы» и корейского триллера «Пылающий» Стивен Ян возвращается на экраны в картине — триумфаторе фестиваля «Сандэнс» 2020 года. Созданием семейной драмы занималась культовая студия A24, подарившая миру «Лунный свет» Барри Дженкинса, «Солнцестояние» Ари Астера и «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди.

1980 год. В богом забытую провинцию близ реки Миссисипи приезжает старенький грузовичок. За рулем — глава семьи иммигрантов из Южной Кореи по имени Джейкоб. Он перевез близких в США еще десять лет назад, но так и не обрел места под солнцем. Идеалист рассчитывает основать собственный бизнес по производству азиатской еды для приезжих. Ради этого мужчина покупает старую ферму в глуши штата Арканзас, где нет даже колодца с пресной водой.

Вместе с Джейкобом здесь поселяется Моника, порядком уставшая от авантюризма мужа. Они воспитывают двух маленьких детей — Анну и Дэвида. В гости к семье также наведывается эксцентричная бабушка Сунджу, помешанная на азартных играх. Впереди их ждет борьба за выживание в незнакомом регионе. Удастся ли им осуществить американскую мечту?

 

Режиссером и автором сценария выступил американский кореец Ли Айзек Чун. «Минари» основан на его собственных воспоминаниях из детства.

Название отсылает к популярному в Южной Корее сорняку, который активно используется в приготовлении блюд национальной кухни.

Дебют Хан Е-ри в американском кинематографе. За плечами актрисы участие в южнокорейских фильмах «Выпускник», «Инран: Волчья бригада», а также телевизионных дорамах «Молодое поколение», «Шесть летающих драконов» и «Переключи мир».

Звезда корейского кино Юн Е-джон («Служанка», «Наше счастливое время», «Прямо сейчас, а не после») уже работала в США над сериалом сестер Вачовски «Восьмое чувство».

Для Алана С. Кима и Ноэль Чо драма «Минари» стала первой в карьере.

Съемки проходили летом 2019 года в округе Талса.

Стивен Ян не только сыграл главную роль, но и занял место исполнительного продюсера.

Оператором выступил Лачлан Милн, прежде работавший на съемочной площадке сериала «Очень странные дела», трагикомедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей» и постапокалиптического боевика «Любовь и монстры».

Помимо студии A24, производством занималась компания Брэда Питта Plan B, на счету которой такие хиты, как: «12 лет рабства», «Сельма» и «Власть».

Изначально релиз в широком прокате должен был состояться во второй половине 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 премьеру пришлось отложить на неопределенный срок.

Инди-драма о корейской семье стала триумфатором американского независимого кинофестиваля «Сандэнс», получив награды от жюри и зрителей.

1980-е годы. Семья корейских иммигрантов с двумя детьми переезжает из Калифорнии в Арканзас. Глава семейства купил тут участок земли и собирается заняться фермерством, но жизнь постоянно подкидывает молодой семье новые трудности.

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 8 апреля 2021
Премьера онлайн 12 февраля 2021
Премьера в мире 26 января 2020
Возраст 12+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Ли Айзек Чун
Ли Айзек Чун
В ролях
Стивен Ян
Стивен Ян
Хан Е-ри
Хан Е-ри
Юн Ё-джон
Юн Ё-джон
Алан С. Ким
Алан С. Ким
Ноэль Чо
Ноэль Чо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Минари 3 постера
Оскар Лучшая женская роль второго плана
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Наша рецензия
Первые кадры «Мианри» – это крупные планы лиц Джейкоба и его семейства, на которых отчетливо выражены часто сопровождающие друг друга страх и предвкушение. Их машина утопает в арканзасской зелени, за окном мелькают птицефермы и пастбища, а будущее представляется многообещающим. Когда семья добирается до места назначения – трейлера, стоящего посреди пустого поля, – жена Джейкоба Моника произносит фразу, которая мгновенно определяет главную тему всего фильма:…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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