Минари, 2020

Большая южнокорейская семья в поисках лучшей жизни переезжает из Калифорнии в провинциальный Арканзас. Им достается ветхая ферма, окруженная бескрайними полями. Здесь неунывающие азиаты сталкиваются с трудностями адаптации, отсутствием карьерных перспектив и конфликтными соседями. Несмотря ни на что, родственники продолжают верить в светлое будущее, вместе преодолевая любые преграды.
Звезда американского сериала «Ходячие мертвецы» и корейского триллера «Пылающий» Стивен Ян возвращается на экраны в картине — триумфаторе фестиваля «Сандэнс» 2020 года. Созданием семейной драмы занималась культовая студия A24, подарившая миру «Лунный свет» Барри Дженкинса, «Солнцестояние» Ари Астера и «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди.
1980 год. В богом забытую провинцию близ реки Миссисипи приезжает старенький грузовичок. За рулем — глава семьи иммигрантов из Южной Кореи по имени Джейкоб. Он перевез близких в США еще десять лет назад, но так и не обрел места под солнцем. Идеалист рассчитывает основать собственный бизнес по производству азиатской еды для приезжих. Ради этого мужчина покупает старую ферму в глуши штата Арканзас, где нет даже колодца с пресной водой.
Вместе с Джейкобом здесь поселяется Моника, порядком уставшая от авантюризма мужа. Они воспитывают двух маленьких детей — Анну и Дэвида. В гости к семье также наведывается эксцентричная бабушка Сунджу, помешанная на азартных играх. Впереди их ждет борьба за выживание в незнакомом регионе. Удастся ли им осуществить американскую мечту?
Режиссером и автором сценария выступил американский кореец Ли Айзек Чун. «Минари» основан на его собственных воспоминаниях из детства.
Название отсылает к популярному в Южной Корее сорняку, который активно используется в приготовлении блюд национальной кухни.
Дебют Хан Е-ри в американском кинематографе. За плечами актрисы участие в южнокорейских фильмах «Выпускник», «Инран: Волчья бригада», а также телевизионных дорамах «Молодое поколение», «Шесть летающих драконов» и «Переключи мир».
Звезда корейского кино Юн Е-джон («Служанка», «Наше счастливое время», «Прямо сейчас, а не после») уже работала в США над сериалом сестер Вачовски «Восьмое чувство».
Для Алана С. Кима и Ноэль Чо драма «Минари» стала первой в карьере.
Съемки проходили летом 2019 года в округе Талса.
Стивен Ян не только сыграл главную роль, но и занял место исполнительного продюсера.
Оператором выступил Лачлан Милн, прежде работавший на съемочной площадке сериала «Очень странные дела», трагикомедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей» и постапокалиптического боевика «Любовь и монстры».
Помимо студии A24, производством занималась компания Брэда Питта Plan B, на счету которой такие хиты, как: «12 лет рабства», «Сельма» и «Власть».
Изначально релиз в широком прокате должен был состояться во второй половине 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 премьеру пришлось отложить на неопределенный срок.
Инди-драма о корейской семье стала триумфатором американского независимого кинофестиваля «Сандэнс», получив награды от жюри и зрителей.
1980-е годы. Семья корейских иммигрантов с двумя детьми переезжает из Калифорнии в Арканзас. Глава семейства купил тут участок земли и собирается заняться фермерством, но жизнь постоянно подкидывает молодой семье новые трудности.