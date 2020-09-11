Земля кочевников, 2020

Картина режиссера Хлои Чжао, автора фильмов «Песни, которым меня научили братья» и «Наездник».

Главную роль исполнила Фрэнсис МакДорманд, двукратная лауреатка премии «Оскар» за роли в фильмах «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Фарго».

МакДорманд назвала свой фургон из фильма «Авангард». Она украсила его своими личными вещами и спала там во время съемок. В конце концов, актриса перестала это делать, потому что, по ее словам, для нее лучше притворяться истощенной, чем быть такой на самом деле.

Фильм снимали в семи штатах в течение четырех месяцев. Во время съемок МакДорманд на самом деле выполняла работы, которыми занимались кочевники. Например, собирала свеклу и упаковывала заказы Amazon с помощью программы CamperForce.

Фрэнсис МакДорманд настолько хорошо вписалась в кочевое сообщество, что одна из местных женщин предложила ей устроиться на работу. Актриса прожила в фургоне от четырех до пяти месяцев в семи штатах. Она решила вести подобный образ жизни, в котором постоянно находилась в движении, чтобы фильм казался более аутентичным. Остальные члены съемочной группы также жили в фургонах во время работы.

Фильм снят по книге Джессики Брудер.

Мировая премьера «Земли кочевников» состоялась в 2020 году на Венецианском кинофестивале, где фильм получил «Золотого льва». Он также удостоился приза зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто. Картина Хлоя Чжао стала первым фильмом, получившим в один год главный приз и в Венеции, и в Торонто. Кинолента также демонстрировалась на многочисленных международных кинофестивалях.

Фрэнсис МакДорманд и режиссер Хлоя Чжао встретились за день до 33-й церемонии вручения награды Independent Spirit Awards в 2018 году и сразу же решили вместе снять фильм.

Фрэнсис МакДорманд и Дэвид Стрэтэйрн – единственные профессиональные актеры в фильме.