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Nomadland

Земля кочевников, 2020

2020 / США / Германия
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Драма с Фрэнсис МакДорманд об одинокой путешественнице
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Причины посмотреть Факты О фильме

История женщины шестидесяти лет, которая потеряла все во время экономического кризиса, иллюстрирует крах американской мечты. 

Сюжет фильма вращается вокруг Ферн – одинокой путешественницы, оставшейся ни с чем и убивающей время в помещениях большого магазина, где она может столкнуться с теми, кто был раньше ее семьей. Небольшой городок, в котором проживает Ферн, потерпел финансовый крах после закрытия завода. Пока все жители переезжали в другие части страны, женщина поселилась в своем фургоне и теперь спасается от холода в спортивных отделах. В городе нет никакой работы, поэтому героиня отправляется в путь, исследуя жизнь за пределами обычного общества, как настоящий современный кочевник. Она направляется на встречу, о которой ей рассказала знакомая Мэй: там кочующие люди собираются вместе, делятся горячими обедами, узнают о других подобных лагерях, учатся необходимым навыкам и пытаются заработать деньги. Ферн находит себе наставников и друзей по исследованию обширных ландшафтов американского Запада.

Новое сообщество бездомной женщины состоит из людей, которые либо сами решили странствовать по стране, либо же были вынуждены вести подобный образ жизни. Как и главная героиня, многие из них близки к пенсионному возрасту, но лишены возможности благополучно жить на пенсии и вместо этого изо всех сил стараются поддерживать свое физическое состояние, чтобы быть способными на любую работу. Все эти путники представляют собой портрет рабочего класса, который бежит от рецессии и растущих цен на жилье, надеясь найти себе новый дом. 

Картина режиссера Хлои Чжао, автора фильмов «Песни, которым меня научили братья» и «Наездник».

Главную роль исполнила Фрэнсис МакДорманд, двукратная лауреатка премии «Оскар» за роли в фильмах «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Фарго».

МакДорманд назвала свой фургон из фильма «Авангард». Она украсила его своими личными вещами и спала там во время съемок. В конце концов, актриса перестала это делать, потому что, по ее словам, для нее лучше притворяться истощенной, чем быть такой на самом деле.  

Фильм снимали в семи штатах в течение четырех месяцев. Во время съемок МакДорманд на самом деле выполняла работы, которыми занимались кочевники. Например, собирала свеклу и упаковывала заказы Amazon с помощью программы CamperForce.

Фрэнсис МакДорманд настолько хорошо вписалась в кочевое сообщество, что одна из местных женщин предложила ей устроиться на работу. Актриса прожила в фургоне от четырех до пяти месяцев в семи штатах. Она решила вести подобный образ жизни, в котором постоянно находилась в движении, чтобы фильм казался более аутентичным. Остальные члены съемочной группы также жили в фургонах во время работы. 

Фильм снят по книге Джессики Брудер.

Мировая премьера «Земли кочевников» состоялась в 2020 году на Венецианском кинофестивале, где фильм получил «Золотого льва». Он также удостоился приза зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто. Картина Хлоя Чжао стала первым фильмом, получившим в один год главный приз и в Венеции, и в Торонто. Кинолента также демонстрировалась на многочисленных международных кинофестивалях.

Фрэнсис МакДорманд и режиссер Хлоя Чжао встретились за день до 33-й церемонии вручения награды Independent Spirit Awards в 2018 году и сразу же решили вместе снять фильм. 

Фрэнсис МакДорманд и Дэвид Стрэтэйрн – единственные профессиональные актеры в фильме. 

Ферн остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Единственный выход для Ферн - погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка. В фильме снялись настоящие кочевники – Линда Мэй, Шарлин Свэнки и Боб Уэллс, которые стали для Ферн наставниками и товарищами в бесконечном путешествии по просторам США.

7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 11 марта 2021
Премьера онлайн 19 февраля 2021
Премьера в мире 11 сентября 2020
Возраст 18+
Стрим-сервис Hulu
Режиссер
Хлоя Чжао
Хлоя Чжао
В ролях
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Гэй ДеФорест
Питер Спирс
Питер Спирс
Патриша Грайр
Все актеры и съемочная группа
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Земля кочевников смотреть онлайн

Земля кочевников
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Ферн потеряла в жизни все. Единственное предприятие в городке разорилось, оставив ее на улице в полном одиночестве. Денег начать все заново, как и большого смысла томиться в нескончаемом горе после смерти мужа и жалости к себе, у Ферн тоже не оказалось. Она находит довольно неординарный выход: оборудует свой фургон в простенький дом на колесах, берет только самое необходимое, избавляясь от груза прошлого, и отправляется в дорогу. В этом путешествии ей встречаются такие же кочующие. Иногда они…
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Написать
10 ноября 2021 11:04
По словам Хлои Чжао, Фрэнсис МакДорманд хотела бы присоединиться к киновселенной Marvel Оскароносная актриса готова к съемкам в развлекательных проектах. 
Написать
26 октября 2021 13:29
«Шан-Чи и легенда десяти колец» рискует остаться без проката в Китае из-за давних комментариев Симу Лю Такое власти страны не готовы прощать никому. 
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