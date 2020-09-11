Земля кочевников, 2020

История женщины шестидесяти лет, которая потеряла все во время экономического кризиса, иллюстрирует крах американской мечты.
Сюжет фильма вращается вокруг Ферн – одинокой путешественницы, оставшейся ни с чем и убивающей время в помещениях большого магазина, где она может столкнуться с теми, кто был раньше ее семьей. Небольшой городок, в котором проживает Ферн, потерпел финансовый крах после закрытия завода. Пока все жители переезжали в другие части страны, женщина поселилась в своем фургоне и теперь спасается от холода в спортивных отделах. В городе нет никакой работы, поэтому героиня отправляется в путь, исследуя жизнь за пределами обычного общества, как настоящий современный кочевник. Она направляется на встречу, о которой ей рассказала знакомая Мэй: там кочующие люди собираются вместе, делятся горячими обедами, узнают о других подобных лагерях, учатся необходимым навыкам и пытаются заработать деньги. Ферн находит себе наставников и друзей по исследованию обширных ландшафтов американского Запада.
Новое сообщество бездомной женщины состоит из людей, которые либо сами решили странствовать по стране, либо же были вынуждены вести подобный образ жизни. Как и главная героиня, многие из них близки к пенсионному возрасту, но лишены возможности благополучно жить на пенсии и вместо этого изо всех сил стараются поддерживать свое физическое состояние, чтобы быть способными на любую работу. Все эти путники представляют собой портрет рабочего класса, который бежит от рецессии и растущих цен на жилье, надеясь найти себе новый дом.
Картина режиссера Хлои Чжао, автора фильмов «Песни, которым меня научили братья» и «Наездник».
Главную роль исполнила Фрэнсис МакДорманд, двукратная лауреатка премии «Оскар» за роли в фильмах «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Фарго».
МакДорманд назвала свой фургон из фильма «Авангард». Она украсила его своими личными вещами и спала там во время съемок. В конце концов, актриса перестала это делать, потому что, по ее словам, для нее лучше притворяться истощенной, чем быть такой на самом деле.
Фильм снимали в семи штатах в течение четырех месяцев. Во время съемок МакДорманд на самом деле выполняла работы, которыми занимались кочевники. Например, собирала свеклу и упаковывала заказы Amazon с помощью программы CamperForce.
Фрэнсис МакДорманд настолько хорошо вписалась в кочевое сообщество, что одна из местных женщин предложила ей устроиться на работу. Актриса прожила в фургоне от четырех до пяти месяцев в семи штатах. Она решила вести подобный образ жизни, в котором постоянно находилась в движении, чтобы фильм казался более аутентичным. Остальные члены съемочной группы также жили в фургонах во время работы.
Фильм снят по книге Джессики Брудер.
Мировая премьера «Земли кочевников» состоялась в 2020 году на Венецианском кинофестивале, где фильм получил «Золотого льва». Он также удостоился приза зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто. Картина Хлоя Чжао стала первым фильмом, получившим в один год главный приз и в Венеции, и в Торонто. Кинолента также демонстрировалась на многочисленных международных кинофестивалях.
Фрэнсис МакДорманд и режиссер Хлоя Чжао встретились за день до 33-й церемонии вручения награды Independent Spirit Awards в 2018 году и сразу же решили вместе снять фильм.
Фрэнсис МакДорманд и Дэвид Стрэтэйрн – единственные профессиональные актеры в фильме.
Ферн остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Единственный выход для Ферн - погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка. В фильме снялись настоящие кочевники – Линда Мэй, Шарлин Свэнки и Боб Уэллс, которые стали для Ферн наставниками и товарищами в бесконечном путешествии по просторам США.