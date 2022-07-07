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Джон Бойега

John Boyega
Джон Бойега
Джон Бойега John Boyega
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Дата рождения
17 марта 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джона Бойеги

Британский актёр Джон Бойега родился 17 марта 1992 года в Лондоне. Его семья является выходцами из Нигерии. В Англии он обучался в Вестминстерской городской школе, а также в колледже Южной Темзы. В юности будущий актёр проходил обучение в театральной школе Хакли, после чего ему удалось попасть на театральную сцену. Он играл в постановках театра Пекхем и в Национальном театре. Одной  из его главных ролей стал Отелло в 2010 году.

Джон Бойега – фильмы

Карьеру на экране Джон начал в 2011 году, тогда он впервые появился на телевидении в сериале «Закон и порядок: Лондон». Затем последовали роли в полнометражном кино. Среди его работ такие фильмы, как «Чужие на районе», «Отбросы», «Половина жёлтого солнца» и другие. В 2017 году на экраны вышла экранизация всемирного бестселлера «Сфера» с его участием, а также в главных ролях с Эммой Уотсон, Томом Хэнксом и Карен Гиллан. Также он снялся в фильме Кэтрин Бигелоу «Детройт» и в продолжении «Тихоокеанского рубежа».

Джон Бойега – «Звёздные войны»

Главным проектом с участием Джона Бойеги, который принёс ему всемирную известность, стал седьмой эпизод саги «Звёздные войны: Пробуждение силы», где он сыграл вместе с легендарными Кэрри Фишер и Марком Хэмиллом. Режиссёр Дж.Дж. Абрамс последовал примеру Джорджа Лукаса и взял на главные роли малоизвестных актёров, среди которых, помимо Бойеги, также оказались Дэйзи Ридли и Адам Драйвер, до этого участвовавший по большей части в авторских и независимых проектах. Постановщику очень понравилась роль Джона в фильме «Чужие на районе», и когда тот узнал, что станет частью новой трилогии, он потерял дар речи. Также Джон Бойега подписал контракт на участие и в последующих частях «Звёздных войн».

Джон Бойега – «Игра престолов» и «Властелин колец»

В июле 2017 года актёр давал интервью для журнала GQ, где высказался негативно в сторону известного сериала «Игра престолов». Его смутило отсутствие представителей других рас, в особенности темнокожих актёров, в кадре. По его мнению, из-за этого экранная реальность не соответствует действительности, в которой ежедневно можно встретить представителей любой культуры и национальности. То же самое он сказал и про «Властелин колец». Данное заявление вызвало в сети большой отклик.

Личная жизнь Джона Бойеги

В связи с плотной рабочей занятостью Джона Бойеги он не состоит в постоянных отношениях с женщинами. В 2017 году в СМИ просочилась информация, что актёр встречался со своими товарищами и коллегами Робертом Дауни-младшим и Орландо Блумом, чтобы обсудить вопросы личного характера и услышать совет. Они заявили, что Джону стоит искать девушку из своего профессионального круга, чтобы она могла его понимать и поддерживать. Фанаты отреагировали на это неоднозначно, посоветовав актёру встречаться с женщиной, не связанной с его карьерой.

Интересные факты о Джоне Бойеге

- В 2011 году Джон Бойега стал лицом обложки журнала «Международный экран».

- Джон Бойега – большой фанат комиксов и супергероев Marvel. Однажды он признался, что мечтал бы сыграть Чёрную пантеру. Однако эта должность уже занята Чедвиком Боузманом.

- Рост Джона Бойеги – 1,75 м.

- В 2016 году Джон Бойега стал одним из судей на международном технологическом конкурсе среди студентов Imagine Cup 2016, который ежегодно проходит под эгидой компании Microsoft. 

- После того, как Джона Бойегу утвердили на роль в «Звёздные войны», он обратился за советом к своему наставнику Роберту Дауни-младшему, чтобы узнать все последствия грядущих изменений в своей карьере. Сам Джон признался, что очень благодарен Роберту за нужные слова. Актёры поддерживают связь до сих пор.

 

Фильмография Джона Бойеги
Женщина-король
Женщина-король
драма, исторический 2022, Канада
0.0
Они клонировали Тайрона
комедия, фантастика 2022, США
0.0
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик 2019, США
6.0
Тихоокеанский рубеж 2
Тихоокеанский рубеж 2
фантастика, боевик 2018, США
7.0
Детройт
Детройт
драма, исторический 2017, США
7.0
Звёздные Войны: Последние джедаи
Звёздные Войны: Последние джедаи
боевик, фантастика, приключения 2017, США
6.0
Сфера
Сфера
триллер, фантастика, драма 2017, США / ОАЭ
6.0
Звездные войны: Пробуждение силы
Звездные войны: Пробуждение силы
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2015, США
6.0
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