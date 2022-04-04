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Джаред Лето

Jared Leto
Джаред Лето
Джаред Лето Jared Leto
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Дата рождения
26 декабря 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Личные связи
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
были в отношениях с 2004 по 2005 Камерон Диаз
Камерон Диаз
были в отношениях с 1999 по 2003 Марго Робби
Марго Робби
коллеги по фильму "Отряд самоубийц"
Биография Джареда Лето

Джаред Лето родился 26 декабря 1971 года в Боссьер-Сити (штат Луизиана, США). У него есть старший брат Шеннон, с которым они впоследствии организовали группу «30 Seconds to Mars». Отец бросил семью, когда мальчики были совсем маленькими, и когда их мать, Констанс, вновь вышла замуж, то дети взяли себе фамилию второго мужа матери. Позже Карл Лето также оставил Констанс, Джареда и Шеннона, однако фамилию они себе сохранили. Интересоваться искусством Джаред начал еще в юном возрасте, во многом благодаря своей матери, которая всецело поддерживала его. С 12 лет Лето начал работать, а после окончания школы поступил в Университет искусств в Филадельфии, но позже перевелся в Университет в Нью-Йорке, где начал писать сценарии.

Фильмы с Джаредом Лето

В 1992 году Джаред Лето решил переехать в Лос-Анджелес, чтобы стать актером. Первые свои роли Лето исполнил в телесериалах «Лагерь Уайлдер» и «Моя так называемая жизнь». В 1994 году он снялся в фильме «Крутые и чокнутые» вместе с Алисией Сильверстоун, а затем в «Лоскутном одеяле» с Вайноной Райдер. Именно этот фильм продвинул Джареда вверх по карьерной лестнице, и в последующие годы он снялся сразу в нескольких успешных проектах. Например, он был приглашен в фильм Терренса Малика «Тонкая красная линия» и сыграл главную роль в экранизации «Городских легенд». В 1999 году он появился в культовом фильме «Бойцовский клуб» и фильме Джеймса Мэнголда «Прерванная жизнь».

Реквием по мечте

В 2000 году Джаред Лето прошел кастинг на главную роль в фильм Даррена Аранофски «Ревкием по мечте». Партнершей Лето по картине стала актриса Дженнифер Коннели. Фильм рассказывает непростую историю парня, который борется с наркотической зависимостью, в которую попадают и его близкие. Эллен Бёрстин, которая сыграла мать героя Лето, была номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».

В 2002 году Джаред Лето снялся в картинах «Бойцовский клуб» и «Комната страха». Успешным и по сей день пересматриваемым миллионами фильмом стал «Господин Никто», где Джаред сыграл главную роль. Картина была номинирована на различные кинопремии, однако ни один из актеров не получил номинацию.

Далласский клуб покупателей

В 2013 году в прокат вышла картина Жана-Марка Валле «Далласский клуб покупателей», где главные роли исполнили Мэттью МакКонахи, Джаред Лето и Дженнифер Гарнер. Мужская часть основного состава в тот год получила главные «оскары» и «золотые глобусы». МакКонахи за главную мужскую роль в драме, а Лето – за роль второго плана. В этом фильме Джаред сыграл транссексуала, больного СПИДом, который вместе с главным героем (МакКонахи) пытаются бороться за свою жизнь.

Отряд Самоубийц

Еще одной знаковой ролью для Джареда Лето стала роль знаменитого Джокера в фильме «Отряд самоубийц». На актера была возложена серьезная миссия, ведь предыдущий исполнитель роли Джокера – Хит Леджер – очень запомнился зрителям и критикам. По словам съемочной группы, Джаред долго готовился к этой роли и старался максимально вжиться в нее. Критики отметили удивительную схожесть его Джокера с персонажем оригинальных комиксов. Релиз «Отряда самоубийц» стал одним из самых ожидаемых в 2016 году.

Джаред Лето и «30 Seconds to Mars»

В 1998 году Джаред вместе со своим братом Шенноном организовали группу «30 Seconds to Mars», которая сделала Лето еще более популярным. У группы несколько успешных альбомов и миллионы поклонниц по всему миру. Они неоднократно приезжали с концертами в Россию, и Джаред регулярно заявляет, что это одна из его самых любимых стран. Лето является режиссёром клипов на собственные песни «The Kill», «From Yesterday», «Kings and Queens», «Do Or Die», «City Of Angels», «Closer to the Edge» и «Hurricane».

Личная жизнь Джареда Лето

Джаред Лето является одним из самых непостоянных холостяков Голливуда и его главным плейбоем.  У него были отношения с Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Эшли Олсен, а также со Скарлетт Йоханссон. Самые долгие отношения его связывали с Камерон Диаз. Пара была вместе с 1999 по 2003 годы и по слухам была помолвлена. Также Джаред был неоднократно замечен в компании моделей. Пока актер и певец не стремится связывать себя узами брака, так как ему нравится текущий образ жизни.

 

 

Интересные факты о Джареде Лето

- У Джареда есть собака по кличке Иуда

- Лето - вегетерианец

- Рост - 175 см

- Для роли в фильме «Далласский клуб покупателей» похудел почти на 30 кг

- На гитарах группы 30 seconds to mars изображены грифоны, которых Джаред нарисовал сам

- Чтобы лучши прочувствовать своего персонажа в фильме «Реквие по мечте», Джаред жил какое-то на улицах Нью-Йорка.

- У Лето есть творческий псевдоним - Бартоломью Каббинс, под которым он выступает в роли режиссера фильмов.

- Во время съемок «Оружейного барона» актер пытался разговаривать на русском языке, но режиссер попросил его этого не делать.

Последнее обновление информации: 01.05.2022

Фильмография Джареда Лето
Морбиус
Морбиус
боевик, фантастика, ужасы 2022, США
0.0
Дьявол в деталях
Дьявол в деталях
триллер 2021, США
7.0
Лига справедливости Зака Снайдера
Лига справедливости Зака Снайдера
боевик, приключения, фэнтези 2021, США
8.0
Дом Gucci
Дом Gucci
криминал, драма, триллер 2021, США
8.0
Чужак
Чужак
триллер, драма, криминал 2018, США
6.0
Бегущий по лезвию 2049
Бегущий по лезвию 2049
фантастика, триллер 2017, США
7.0
Отряд самоубийц
Отряд самоубийц
боевик, фантастика 2016, США
7.0
Далласский клуб покупателей
Далласский клуб покупателей
драма 2013, США
7.0
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Связи
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson
были в отношениях с 2004 по 2005 Камерон Диаз
Камерон Диаз Cameron Diaz
были в отношениях с 1999 по 2003 Марго Робби
Марго Робби Margot Robbie
коллеги по фильму "Отряд самоубийц"
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