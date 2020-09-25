Суд над чикагской семеркой, 2020

Британцу Саше Барону Коэну для этой роли пришлось изображать американский акцент.

В фильме Ренни Дэвис ведет записную книжку со всеми именами американских солдат, погибших на войне. В реальной жизни Ренни Дэвис записывал также имена вьетнамских солдат.

Когда Стивен Спилберг был прикреплен к этому проекту в качестве режиссера, он должен был встретиться с Хитом Леджером, чтобы обсудить роль Тома Хайдена. Актер скончался за день до встречи с режиссером. Спилберг также рассматривал Уилла Смита на роль Бобби Сила.

Джереми Стронг, сыгравший Джерри Рубина, хотел по-настоящему вжиться в роль и умолял сценариста и режиссера Аарона Соркина использовать на съемках настоящий слезоточивый газ, а также действительно бросить его на землю в сцене с полицейским. Соркин отказался от таких методов.

Стивен Спилберг еще в 2006 году обратился к Аарону Соркину с просьбой написать сценарий к этой историй, но реализации проекта помешала забастовка Гильдии сценаристов США.

Героиня Дафна О'Коннор рассказывает Джерри Рубину следующую шутку: «Вы знаете, почему во Франции едят только одно яйцо на завтрак? Потому что во Франции одно яйцо – un oeuf (достаточно)». Эта шутка дословно повторяется в одной из серии 1-го сезона сериала «Западное крыло» (1999-2006), в которой персонаж Николь Робинсон рассказывает ее герою Джона Спенсера. Данный эпизод также был написан Аароном Соркиным, который известен тем, что переносит многие из своих лучших фраз (широко известных как «соркинизмы») из проекта в проект.

По слухам, Пол Гринграсс и Бен Стиллер вели переговоры о режиссуре, поскольку забастовка Гильдии сценаристов Америки 2007 года задержала производство Стивена Спилберга.

Сет Роген должен был сыграть Джерри Рубина, пока его не заменил Джереми Стронг. Джонатан Мэйджерс мог воплотить образ Бобби Сила, но роль в итоге досталась Яхье Абдул-Матину II.

Четверо актеров, играющих главных американских персонажей в этом фильме, на самом деле не американцы, а британцы (Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Алекс Шарп и Марк Райлэнс).

Сцены стендапа Эбби Хоффмана (Саша Барон Коэн) снимались в ночном клубе QXT's в Ньюарке, штат Нью-Джерси, где основное внимание уделяется андеграундной музыке и искусству.

Фрэнк Ланджелла играет судью, который симпатизирует позиции администрации Ричарда Никсона. Ланджелла ранее играл Никсона в фильме «Фрост против Никсона» (2008).

Ранее Эдди Редмэйн и Саша Барон Коэн оба снимались в фильме «Отверженные» (2012).

Это также второе сотрудничество Джона Кэрролла Линча и Майкла Китона после «Основателя» (2016).

Джереми Стронг и Кэйтлин Фицджералд ранее вместе снимались в телесериале «Наследники» (2018). Они также оба появлялись в сериале «Мастера секса» (2013-2016).

Уильям Хёрт должен был сыграть Джона Митчелла, пока Джон Доумен не заменил его.

Джереми Стронг ранее снимался в другом режиссерском проекте Соркина – в «Большой игре» (2017).

На самом деле Дэвид Деллинджер, который был убежденным пацифистом, ни разу не ударил судебного пристава или кого-либо во время судебного процесса.

В реальности Деллинджер попытался зачитать вслух в суде список людей, погибших во Вьетнаме, но его немедленно осудили и не дали закончить. Утверждение, что это сделал Хайден или что это привело к окончанию судебного разбирательства, неверно.

Во время настоящего судебного процесса Бобби Силу действительно заткнули рот кляпом и приковали цепью, как показано в фильме. Однако в картине Соркина это произошло только один раз, когда на самом деле такие действия против члена «Черных пантер» впервые были применены 29 октября 1969 года, и позже мужчина должен был появляться в суде таким образом каждый день, пока суд над ним не был прерван 5 ноября 1969 года.

Персонаж Кейтлин Фицджералд, сыгравшей тайного агента, назначенного для наблюдения за Джерри Рубином, был полностью выдуман для драматического эффекта. Действие фильма разворачивается в Чикаго 1968 года, когда директором ФБР был Дж. Эдгар Гувер. При администрации Гувера с 1930 года до его смерти в 1972 году в бюро не было женщин-агентов.