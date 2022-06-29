Содержание:

- Итан Хоук – Фильмы

- Итан Хоук – «Патруль времени»

- Итан Хоук – «Затмение»

- Итан Хоук – «Валериан»

- Итан Хоук – Личная жизнь

Американский актёр, сценарист и режиссёр Итан Хоук родился 6 ноября 1970 года в городе Остин, штат Техас, США. Его родители Лесли и Джеймс Хоук не имели отношения к шоу-бизнесу, отец будущего актера работал специалистом по страховой математике, а мать работала в благотворительной организации. Родители Итана поженились очень рано, в возрасте 18 лет, поэтому спустя четыре года после его рождения они развелись. Итан приходится двоюродным племянником драматургу Теннесси Уильямсу со стороны отца. После второго брака его матери Итан переехал в город Тауншип, штат Нью-Джерси. Образование актер получил в знаменитом Театре Маккартера, а также он посещал актёрские курсы при Британской театральной ассоциации в Англии и Университет Карнеги-Меллоуна в Питтсбурге.

Итан Хоук – Фильмы

Первую роль Итан Хоук сыграл в 14 лет в картине «Исследователи», однако первой серьезной работой в кино стал фильм «Общество мертвых поэтов» в 1989 году, который получил «Оскар» за лучший сценарий. Следующей знаковой работа Хоука в кино стала картина «Тренировочный день» в 2001 году, где Итан сыграл офицера Джека Хойта и получил за это номинацию на «Оскар». В 2004 году Итан вновь получил шанс побороться на премию Киноакадемии за лучший сценарий к фильму «Перед закатом».

В карьере Итана Хоука много знаковых фильмов, таких как «Гаттака», «Большие надеждаы», «Белый клык» и «Забирая жизни». В 2009 году он принял участие в звездной новелле «Нью-Йорк, я люблю тебя», в которой также снимались Хейден Кристенсен, Энди Гарсия, Антон Ельчин, Орландо Блум и другие звезды Голливуда.

Итан Хоук – «Патруль времени»

В 2014 году Итан снялся в главной роли в австралийском фантастическом триллере режиссёров Майкла и Питера Спиригов «Патруль времени». Сценарий фильма основан на рассказе Роберта Хайнлайна «Все вы зомби», посвящённом одному из парадоксов путешествий во времени — парадоксу предопределения. Фильм получил положительные отзывы кинокритиков, а также несколько номинаций на австралийские премии.

Итан Хоук – «Затмение»

В 2015 году Хоук вместе с Эммой Уотсон снялся в картине «Затмение» испанского режиссёра Алехандро Аменабара. Фильм рассказывает о детективе, который расследует дело юной девушки, обратившейся в полицию с обвинениями в адрес собственного отца, который не помнит, как совершал преступление.

Итан Хоук – «Валериан»

В 2017 году Итан снялся в небольшой роли в фантастическом фильме Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». В главных ролях фильма снялись Дэйн ДеХаан и Кара Делевинь. Фильм не получил ожидаемой прибыли в прокате, однако понравился зрителям и особенно поклонникам Бессона и комиксов про Валериана.

Итан Хоук – Личная жизнь

Самой известной спутницей Итана Хоука была актриса Ума Турман. Пара была в браке с 1998 по 2005 год. У Умы и Итана есть двое детей: дочь — Майя Рэй Турман-Хоук, которая уже пошла по стопам родителей, и сын Левон Роэн Турман-Хоук.

В 2008 году актер женился на Райан Шохьюз, от которой у Итана тоже есть двое детей: дочери Клементина и Индиана.