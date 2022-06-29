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Итан Хоук

Ethan Hawke
Итан Хоук
Итан Хоук Ethan Hawke
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Дата рождения
6 ноября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист
Личные связи
Джулия Робертс
Джулия Робертс
были в отношениях в 1995 году Ума Турман
Ума Турман
были в браке Брайан Сингер
Брайан Сингер
друзья
Биография Итана Хоука

Содержание:

- Итан Хоук – Фильмы
  - Итан Хоук – «Патруль времени»
  - Итан Хоук – «Затмение»
  - Итан Хоук – «Валериан»
- Итан Хоук – Личная жизнь

Американский актёр, сценарист и режиссёр Итан Хоук  родился 6 ноября 1970 года в городе Остин, штат Техас, США. Его родители Лесли и Джеймс Хоук не имели отношения к шоу-бизнесу, отец будущего актера работал специалистом по страховой математике, а мать работала в благотворительной организации. Родители Итана поженились очень рано, в возрасте 18 лет, поэтому спустя четыре года после его рождения они развелись. Итан приходится двоюродным племянником драматургу Теннесси Уильямсу со стороны отца. После второго брака его матери Итан переехал в город Тауншип, штат Нью-Джерси. Образование актер получил в знаменитом Театре Маккартера, а также он посещал актёрские курсы при Британской театральной ассоциации в Англии и Университет Карнеги-Меллоуна в Питтсбурге.

Итан Хоук – Фильмы

Первую роль Итан Хоук сыграл в 14 лет в картине «Исследователи», однако первой серьезной работой в кино стал фильм «Общество мертвых поэтов» в 1989 году, который получил «Оскар» за лучший сценарий. Следующей знаковой работа Хоука в кино стала картина «Тренировочный день» в 2001 году, где Итан сыграл офицера Джека Хойта и получил за это номинацию на «Оскар». В 2004 году Итан вновь получил шанс побороться на премию Киноакадемии за лучший сценарий к фильму «Перед закатом».

В карьере Итана Хоука много знаковых фильмов, таких как «Гаттака», «Большие надеждаы», «Белый клык» и «Забирая жизни». В 2009 году он принял участие в звездной новелле «Нью-Йорк, я люблю тебя», в которой также снимались Хейден Кристенсен, Энди Гарсия, Антон Ельчин, Орландо Блум и другие звезды Голливуда.

Итан Хоук – «Патруль времени»

 В 2014 году Итан снялся в главной роли в австралийском фантастическом триллере режиссёров Майкла и Питера Спиригов «Патруль времени». Сценарий фильма основан на рассказе Роберта Хайнлайна «Все вы зомби», посвящённом одному из парадоксов путешествий во времени — парадоксу предопределения. Фильм получил положительные отзывы кинокритиков, а также несколько номинаций на австралийские премии.

Итан Хоук – «Затмение»

В 2015 году Хоук вместе с Эммой Уотсон снялся в картине «Затмение» испанского режиссёра Алехандро Аменабара. Фильм рассказывает о детективе, который расследует дело юной девушки, обратившейся в полицию с обвинениями в адрес собственного отца, который не помнит, как совершал преступление.

Итан Хоук – «Валериан»

В 2017 году Итан снялся в небольшой роли в фантастическом фильме Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». В главных ролях фильма снялись Дэйн ДеХаан и Кара Делевинь. Фильм не получил ожидаемой прибыли в прокате, однако понравился зрителям и особенно поклонникам Бессона и комиксов про Валериана.

Итан Хоук – Личная жизнь

Самой известной спутницей Итана Хоука была актриса Ума Турман. Пара была в браке с 1998 по 2005 год. У Умы и Итана есть двое детей: дочь — Майя Рэй Турман-Хоук, которая уже пошла по стопам родителей, и сын Левон Роэн Турман-Хоук.

В 2008 году актер женился на Райан Шохьюз, от которой у Итана тоже есть двое детей: дочери Клементина и Индиана.

Интересные факты о Итане Хоуке

- Итан — двоюродный племянник Теннесси Уильямса со стороны отца.

- Хоук поддерживает Демократическую партию США. Он поддерживал Билла Брэдли, Джона Керри, Барака Обаму в 2000, 2004 и 2008 годах.

- Хоук является владельцем небольшого острова в Новой Шотландии.

Фильмография Итана Хоука
Рэймонд и Рэй
драма 2022, США
0.0
Черный телефон
Черный телефон
ужасы 2022, США
9.0
Нули и единицы
Нули и единицы
триллер, военный 2021, Германия / Великобритания / Италия
5.0
Виновный
Виновный
драма, триллер 2021, США
8.0
Тесла
Тесла
биография, драма, исторический 2020, США
4.0
Правда
Правда
драма 2019, Франция / Япония
5.0
Следи за дорогой
Следи за дорогой
драма 2019, США
6.0
Малыш Кид
Малыш Кид
драма, вестерн, биография 2019, США
6.0
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Итан Хоук и Педро Паскаль снимутся в новом фильме Педро Альмодовара На этот раз мэтр испанского кино готовит вестерн.
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29 июня 2022 10:14
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17 июня 2022 11:32
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27 апреля 2022 11:12
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1 комментарий
20 сентября 2018 00:01
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Связи
Джулия Робертс
Джулия Робертс Julia Roberts
были в отношениях в 1995 году Ума Турман
Ума Турман Uma Thurman
были в браке Брайан Сингер
Брайан Сингер Bryan Singer
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