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Лили Коллинз 7 фотографий
Лили Коллинз Lily Collins
Связи Лили Коллинз
Зак Эфрон
Зак Эфрон были в отношениях с 2012 по 2013
Тэйлор Лотнер
Тэйлор Лотнер были в отношениях с 2010 по 2011
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Джейми Кэмпбелл Бауэр были в отношениях с 2012 по 2013, а также в 2015 г
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер друзья со школы
Фил Коллинз отец и дочь
Киноафиша Персоны Лили Коллинз

Лили Коллинз

Lily Collins

Дата рождения
18 марта 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Гилфорд, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Рост
165 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Лили Коллинз

Лили Коллинз родилась 18 марта 1989 года в городе Гилфорд (графство Суррей, Великобритания) в семье знаменитого певца Фила Коллинза и Джилл Тэвелман. Будучи ребенком Лили с матерью переехали в Лос-Анджелес. Родители девушки развелись, когда ей было всего пять, и Лили воспитывала мать. Коллинз окончила Университет Южной Калифорнии по специальности журналист, она даже писала статьи для британской версии журнала Elle Girl, Seventeen, Teen Vogue, и  Los Angeles Times.

Фильмы с Лили Коллинз

Свою карьеру в качестве актрисы Лили начала в 2008 году, приняв участие в двух эпизодах сериала «90210: Новое поколение». Через год она вошла в двадцатку самых красивых дочерей рок-звезд по версии журнала Maxim и получила награду Young Hollywood Awards. Первой ролью Коллинз в большом кино стала спортивная драма «Невидимая сторона», где Лили сыграла дочь главной героини в исполнении Сандры Буллок. После этого актриса сыграла в фильмах «Пастырь» и «Погоня». В последнем ее партнером по съемкам стал актер Тэйлор Лотнер, с которым, по слухам, у Лили был непродолжительный роман.

В 2012 Лили сыграла главную роль в фильме «Белоснежка: месть гномов». Злую мачеху в этой экранизации сыграла Джулия Робертс, однако это не спасло фильм от провала в прокате. Коллинз также пробовалась на роль Белоснежки в филь «Белоснежка и охотник», однако роль тогда досталась Кристен Стюарт.

Лили Коллинз – Орудия смерти

В 2013 году в прокат вышла экранизация книги Кассандры Клер «Орудия смерти: Город костей». Поклонники саги уже несколько лет ждали, когда их любимую историю перенесут на экран и пристально следили за кастингом на роли Джейса и Клэри. Партнером Лили, получившей роль Клэри Фрэй, стал Джейми Кэмпбелл Бауэр. Сюжет фильма рассказывает о приключениях юной Клэри, которая оказывается сумеречным охотником и узнает совершенно новый мир, скрытый от чужих глаз. Фильм получил отрицательные отзывы кинокритиков и зрителей. Поклонники книг Кассандры Клер были недовольны выбором актеров, а также сценарием картины. Однако, несмотря на недовольство зрителей, фильм был номинирован на MTV Movie Awards.

Личная жизнь Лили Коллинз

С 2009 по 2010 годы Лили встречалась с каскадером Райли Харпером, а после него закрутила роман с коллегой по съемкам – Тэйлором Лотнером. Их отношения продлились около года. По слухам, Лили также всетрчалась с Заком Эфроном и Крисом Эвансом.

Лили Коллинз и Джейми Кэмпбелл Бауэр

Самые длительные и яркие отношения связывали Лили с другим британским актером – Джейми Кэмпбеллом Бауэром. Пара познакомилась во время съемок фильма «Орудия смерти». Их отношения начались в июле 2012, но уже в августе 2013 пара распалась. В 2015 они вновь сошлись, о чем Лили сообщила в своем инстаграме. Парочка несколько месяцев выкладывала совместные фотографии, однако уже в сентябре того же года они окончательно расстались.

 

Связи Лили Коллинз
Зак Эфрон
были в отношениях с 2012 по 2013 Зак Эфрон
Тэйлор Лотнер
были в отношениях с 2010 по 2011 Тэйлор Лотнер
Джейми Кэмпбелл Бауэр
были в отношениях с 2012 по 2013, а также в 2015 г Джейми Кэмпбелл Бауэр

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Фильмография Лили Коллинз

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Манк 7
Манк Mank
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Интересные факты о Лили Коллинз

- Идеал женщин для Лили -Элизабет Тейлор и Одри Хепберн

- Рост - 165 см

- Коллинз пробовалась роль Дженни Хамфри в сериале "Сплетница"

- Именно ей Джейми Кэмпбелл Бауэр посвятил песню «Come Get Some»

Фотографии Лили Коллинз

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