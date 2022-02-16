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Лили Коллинз

Lily Collins
Лили Коллинз
Лили Коллинз Lily Collins
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Дата рождения
18 марта 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Личные связи
Зак Эфрон
Зак Эфрон
были в отношениях с 2012 по 2013 Тэйлор Лотнер
Тэйлор Лотнер
были в отношениях с 2010 по 2011 Джейми Кэмпбелл Бауэр
Джейми Кэмпбелл Бауэр
были в отношениях с 2012 по 2013, а также в 2015 г
Биография Лили Коллинз

Лили Коллинз родилась 18 марта 1989 года в городе Гилфорд (графство Суррей, Великобритания) в семье знаменитого певца Фила Коллинза и Джилл Тэвелман. Будучи ребенком Лили с матерью переехали в Лос-Анджелес. Родители девушки развелись, когда ей было всего пять, и Лили воспитывала мать. Коллинз окончила Университет Южной Калифорнии по специальности журналист, она даже писала статьи для британской версии журнала Elle Girl, Seventeen, Teen Vogue, и  Los Angeles Times.

Фильмы с Лили Коллинз

Свою карьеру в качестве актрисы Лили начала в 2008 году, приняв участие в двух эпизодах сериала «90210: Новое поколение». Через год она вошла в двадцатку самых красивых дочерей рок-звезд по версии журнала Maxim и получила награду Young Hollywood Awards. Первой ролью Коллинз в большом кино стала спортивная драма «Невидимая сторона», где Лили сыграла дочь главной героини в исполнении Сандры Буллок. После этого актриса сыграла в фильмах «Пастырь» и «Погоня». В последнем ее партнером по съемкам стал актер Тэйлор Лотнер, с которым, по слухам, у Лили был непродолжительный роман.

В 2012 Лили сыграла главную роль в фильме «Белоснежка: месть гномов». Злую мачеху в этой экранизации сыграла Джулия Робертс, однако это не спасло фильм от провала в прокате. Коллинз также пробовалась на роль Белоснежки в филь «Белоснежка и охотник», однако роль тогда досталась Кристен Стюарт.

Лили Коллинз – Орудия смерти

В 2013 году в прокат вышла экранизация книги Кассандры Клер «Орудия смерти: Город костей». Поклонники саги уже несколько лет ждали, когда их любимую историю перенесут на экран и пристально следили за кастингом на роли Джейса и Клэри. Партнером Лили, получившей роль Клэри Фрэй, стал Джейми Кэмпбелл Бауэр. Сюжет фильма рассказывает о приключениях юной Клэри, которая оказывается сумеречным охотником и узнает совершенно новый мир, скрытый от чужих глаз. Фильм получил отрицательные отзывы кинокритиков и зрителей. Поклонники книг Кассандры Клер были недовольны выбором актеров, а также сценарием картины. Однако, несмотря на недовольство зрителей, фильм был номинирован на MTV Movie Awards.

Личная жизнь Лили Коллинз

С 2009 по 2010 годы Лили встречалась с каскадером Райли Харпером, а после него закрутила роман с коллегой по съемкам – Тэйлором Лотнером. Их отношения продлились около года. По слухам, Лили также всетрчалась с Заком Эфроном и Крисом Эвансом.

Лили Коллинз и Джейми Кэмпбелл Бауэр

Самые длительные и яркие отношения связывали Лили с другим британским актером – Джейми Кэмпбеллом Бауэром. Пара познакомилась во время съемок фильма «Орудия смерти». Их отношения начались в июле 2012, но уже в августе 2013 пара распалась. В 2015 они вновь сошлись, о чем Лили сообщила в своем инстаграме. Парочка несколько месяцев выкладывала совместные фотографии, однако уже в сентябре того же года они окончательно расстались.

 

Интересные факты о Лили Коллинз

- Идеал женщин для Лили -Элизабет Тейлор и Одри Хепберн

- Рост - 165 см

- Коллинз пробовалась роль Дженни Хамфри в сериале "Сплетница"

- Именно ей Джейми Кэмпбелл Бауэр посвятил песню «Come Get Some»

Фильмография Лили Коллинз
Внезапная удача
Внезапная удача
криминал, драма, триллер 2022, США
5.0
Темное наследие
Темное наследие
триллер 2020, США
5.0
Манк
Манк
драма, биография 2020, США
7.0
Толкин
Толкин
драма, биография 2019, США
7.0
Колыбель
драма, триллер, комедия 2019, США
0.0
Красивый, плохой, злой
Красивый, плохой, злой
триллер 2018, США
6.0
До костей
До костей
драма, комедия 2017, США
7.0
Осторожно: Грамп!
Осторожно: Грамп!
анимация, семейный, комедия, приключения 2017, Великобритания / Мексика
5.0
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Фотографии Лили Коллинз Все фотографии
Лили Коллинз Лили Коллинз Лили Коллинз Лили Коллинз
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Грабитель Джейсон Сигел дискутирует с Джесси Племонсом и Лили Коллинз в трейлере триллера «Внезапная удача» Картина от режиссера «Кремниевой долины» выйдет на Netflix в марте.
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16 февраля 2022 11:21
Сериал «Эмили в Париже» продлится еще минимум два сезона Это объясняет открытую концовку второго сезона. 
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11 января 2022 10:29
Лили Коллинз объяснила, почему в мире «Эмили в Париже» нет пандемии коронавируса Сценаристы хотели сохранить легкомысленный тон шоу. 
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17 декабря 2021 16:59
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1 комментарий
26 ноября 2018 00:06
Похожи как две капли: голливудские звезды и их «двойники» из прошлого Близнецы, родственники или реинкарнация? Чем похожи и различны знаменитости разных веков.
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20 ноября 2018 00:06
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Связи
Зак Эфрон
Зак Эфрон Zac Efron
были в отношениях с 2012 по 2013 Тэйлор Лотнер
Тэйлор Лотнер Taylor Lautner
были в отношениях с 2010 по 2011 Джейми Кэмпбелл Бауэр
Джейми Кэмпбелл Бауэр Jamie Campbell Bower
были в отношениях с 2012 по 2013, а также в 2015 г
Все связи
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