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Николас Холт

Nicholas Hoult
Николас Холт
Николас Холт Nicholas Hoult
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Дата рождения
7 декабря 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Личные связи
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
были в отношениях с 2010 по 2014
Биография Николаса Холта

Николас Холт - английский актер, родился  7 декабря 1989 года в Уокингэме (графство Беркшир, Англия). В ранние годы Николаса его отец работал пилотом авиалайнеров, а мать - преподавателем музыки в местной школе. Несмотря на небольшие доходы, родители не сетовали на нелегкую судьбу, а спокойно и со всей любовью воспитывали четверых детей: у Николаса есть старшие брат с сестрой, Кларисса и Джеймс, а также сестра Розанна. Уже с малых лет будущий актер интересовался театральным искусством и часто участвовал в постановках местного театрального кружка. Также Николаса увлекали музыка и  танцы, он даже научился играть на тромбоне. Нестандартная, запоминающаяся внешность часто помогала мальчику получить главную роль в постановке. Самыми яркими спектаклями с участием Холта стали «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

Роли Николаса Холта

Свою первую роль в кинофильме Николас исполнил уже в возрасте 7 лет. Это была эпизодическая роль Бобби в кинокомедии Филипа Гудхью «Интимные отношения» (1996). С этого момента в карьере Холта начался период, когда он играл небольшие роли в телесериалах, таких как «Катастрофа» (1996), «Немой свидетель» (1998), «Чисто английское убийство» (2000), «Врачи» (2001), «Воскрешая мертвых» (2001), «Убийство в сознании», «Мир паба» (2001) и «Судья Джон Дид» (2002).

В 2002 году на широкие экраны вышла семейная комедия «Мой мальчик» с Хью Грантом и Николасом Холтом в главных ролях. Николас блестяще перевоплотился в трудного подростка, который завел знакомство с взрослым богатым мужчиной, который, проявляя заботу о парне, поменял свое отношение к жизни и даже захотел завести своих детей. С того момента, когда фильм вышел в прокат, миллионы зрителей влюбились в обаятельного красавца Холта, а критики по достоинству оценили его актерский талант, подтверждением чего стали врученные ему премии кинофестиваля «Феникс»: «Молодой актер» и «Выбор критиков».

В 16 лет Николас исполнил одну из главных ролей в драматическом телесериале «Вау-вау» (2005). На этот раз его персонажем стал парень Ральф, заставший мать за изменой отцу с его лучшим другом. Позже в этом же году Холт снялся в комедийной мелодраме «Синоптик», над которой работал с Николасом Кейджем и Майклом Кейном. Парню досталась роль сына главного героя, который предпочел деньги и карьеру своей семье.

Николас Холт – «Молокососы»

В 2007 году Николас стал центральным персонажем драматического телесериала «Молокососы», посвященному сложностям подростковой жизни. Сериал продлился 7 сезонов с 2007 по 2013, в нем было три поколения персонажей (Холт снимался только в первом, 2007-2008 гг). Вместе с Николасом в съемках сериала участвовали Дев Патель, Джозеф Демпси и Ханна Мюррэй.

После окончания работы над сериалом Николас сыграл в картине «Одинокий мужчина» студента, который влюбляется в своего преподавателя (его роль исполнил Колин Ферт). За свою талантливую актерскую игру Холта номинировали на премию британской академии кино BAFTA. В 2010 Николас сыграл эпизодическую роль в приключенческом фэнтези «Битва Титанов», а годом позже мастерски перевоплотился в Хэнка Маккоя («Зверь») в популярном боевике-экранизации комиксов Marvel «Люди Икс: Первый класс». На съемочной площадке фильма Николас работал бок о бок с такими известными актерами, как Майкл Фассбендер и Дженнифер Лоуренс. В 2013 году на широкие экраны вышла картина «Тепло наших тел» с Холтом в главной роли. Персонаж Николаса – зомби, который спас свою жертву и, влюбившись в нее, вернул себе человеческий облик и чувства. За эту невероятно реалистичную трансформацию Холт получил награду Teen Choice Awards в категории «Прорыв» и был номинирован как «лучший драматический актер». В 2014 году актер появился в продолжении «Люди Икс: Дни минувшего будущего», а в 2015 в ленте «Темные тайны», с Шарлиз Терон и Кристиной Хендрикс. В том же году вышел нашумевший боевик «Безумный Макс: Дорога ярости», где Николасу досталась одна их ключевых ролей чокнутого парня Накса. В 2016 году актер сыграл в третьей части боевика «Люди Икс: Апокалипсис».

Личная жизнь Николаса Холта

Николас Холт не женат, а за его спиной было много «звездных» романов. В 2009 году Холт встречался с певицей Викторией Джастис, но отношения распались через год. После этого у него был длительный роман с актрисой Дженнифер Лоуренс. К сожалению, между ними произошел разрыв, так как они не смогли справиться со своими разными графиками.  Почти сразу после расставания на съемках фильма «Тепло наших тел» актер познакомился с Терезой Палмер, но расстался с ней в канун Нового года  и вернулся к Лоуренс. В начале 2014 года пара официально заявляла о помолвке, но через полгода в прессе появилась информация об окончательном разрыве этих отношений. После этого Николас встречался с Кристен Стюарт, но весной 2015 папарацци заметили его в обществе другой актрисы – Дианны Агрон.

Интересные факты о Николасе Холте

- В 2013 году Холт стал официальным лицом рекламной компании Jaguar Cars

- В 12 лет Николасу пришлось оставить школу, так как его заметила Сильвия Янг – талантливый режиссер, рассмотревший в глазах мальчика некую искорку. Кроме того, значительное влияние на будущее Николаса оказала его бабушка Флоренс, известная всем как Дама Анна Нигл – популярная в Британии певица и актриса.

Фильмография Николаса Холта
Ренфилд
комедия, ужасы 2023, США
0.0
Меню
Меню
комедия, ужасы 2022, США
0.0
Те, кто желает мне смерти
Те, кто желает мне смерти
триллер 2021, Канада / США
6.0
Банкир
Банкир
драма, биография 2020, США
7.0
Толкин
Толкин
драма, биография 2019, США
7.0
Подлинная история банды Келли
Подлинная история банды Келли
боевик, криминал 2019, Австралия / Великобритания
5.0
Люди Икс: Тёмный Феникс
Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения 2019, США
6.0
Фаворитка
Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.0
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17 июня 2019 03:28
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Связи
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence
были в отношениях с 2010 по 2014
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