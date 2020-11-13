Манк, 2020

Кинофильм Дэвида Финчера «Манк», снятый им по сценарию покойного отца, основан на реальных событиях, происходивших в золотую эру Голливуда. Герман Манкевич (Гари Олдман) — сорокалетний прожигатель жизни, построивший в Калифорнии яркую карьеру. Он славится своим тонким юмором и никогда не претендует на место в титрах. В 1940 году к нему обращается молодой режиссер Орсон Уэллс (Том Берк), задумавший реализовать амбициозный проект под названием «Гражданин Кейн». Их совместной картине суждено стать одной из величайших в истории.

Сложность заключается в том, что у Манкевича серьезные проблемы с алкоголем. Незадолго до получения заказа сценарист сломал ногу, так что ближайшие несколько недель он проведет в постели. Джон Хаусмен (Сэм Тротон) поселяет писателя на удаленной вилле посреди пустыни Мохаве, где у того не будет доступа к выпивке. Присматривать за Германом поручено стенографистке Рите Александр (Лили Коллинз) и фройляйн Фриде (Моника Госсманн). Изнурительная работа пробуждает в сознании Манка болезненные воспоминания из прошлого.

В 1930 году Герман оказался на студии MGM, где проходили съемки очередного фильма. Здесь судьба столкнула его со старлеткой Марион Девис (Аманда Сайфред), любовницей миллиардера Уильяма Херста (Чарльз Дэнс). Выгодное знакомство позволило сценаристу средней руки попасть в высшее общество, куда входят продюсеры, актеры и политики США. В 1934 году началась борьба Синклера и Мерриама за пост губернатора штата, которая навсегда перевернула представления Манкевича о «фабрике грез».