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Манк Манк
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Mank

Манк, 2020

2020 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Кинофильм Дэвида Финчера «Манк», снятый им по сценарию покойного отца, основан на реальных событиях, происходивших в золотую эру Голливуда. Герман Манкевич (Гари Олдман) — сорокалетний прожигатель жизни, построивший в Калифорнии яркую карьеру. Он славится своим тонким юмором и никогда не претендует на место в титрах. В 1940 году к нему обращается молодой режиссер Орсон Уэллс (Том Берк), задумавший реализовать амбициозный проект под названием «Гражданин Кейн». Их совместной картине суждено стать одной из величайших в истории.

Сложность заключается в том, что у Манкевича серьезные проблемы с алкоголем. Незадолго до получения заказа сценарист сломал ногу, так что ближайшие несколько недель он проведет в постели. Джон Хаусмен (Сэм Тротон) поселяет писателя на удаленной вилле посреди пустыни Мохаве, где у того не будет доступа к выпивке. Присматривать за Германом поручено стенографистке Рите Александр (Лили Коллинз) и фройляйн Фриде (Моника Госсманн). Изнурительная работа пробуждает в сознании Манка болезненные воспоминания из прошлого.

В 1930 году Герман оказался на студии MGM, где проходили съемки очередного фильма. Здесь судьба столкнула его со старлеткой Марион Девис (Аманда Сайфред), любовницей миллиардера Уильяма Херста (Чарльз Дэнс). Выгодное знакомство позволило сценаристу средней руки попасть в высшее общество, куда входят продюсеры, актеры и политики США. В 1934 году началась борьба Синклера и Мерриама за пост губернатора штата, которая навсегда перевернула представления Манкевича о «фабрике грез».

 

 

Отец режиссера Джек Финчер закончил сценарий еще в 90-е годы, однако съемки неоднократно откладывались. Изначально предполагалось, что Дэвид приступит к работе после фильма «Игра», а на главную роль претендовал Кевин Спейси. Но ни одна голливудская студия так и не решилась выделить деньги на дорогостоящую постановку. В 2003 году Джек Финчер скончался, тогда как официальный анонс «Манка» состоялся на стриминговом сервисе Netflix только в 2019 году.

Композиторы Трент Резнор и Аттикус Росс, известные по культовой индастриал-группе Nine Inch Nails, прежде уже сотрудничали с Дэвидом Финчером. За музыку к кинокартине «Социальная сеть» дуэт получил свою первую премию «Оскар».

В «Манке» детально воспроизводится визуальный стиль оператора Грегга Толанда, работавшего на съемочной площадке «Гражданина Кейна».

Несмотря на громкие имена, «Манк» не вызвал зрительского ажиотажа. В ограниченном кинотеатральном прокате байопик собрал менее 100 тысяч долларов, а на Netflix стартовал лишь с десятой строчки, став наименее популярным оригинальным проектом платформы подобного масштаба.

Сюжет основан на реальных событиях, но из-за того, что история создания «Гражданина Кейна» за десятилетия обросла множеством мифов, достоверность показанного весьма спорна. Важную роль сыграла статья кинокритика Полин Кейл 1971 года, в которой она предположила, что практически все новаторские идеи принадлежат Герману Манкевичу, тогда как Уэллс недостоин даже упоминания в титрах.

На экране появляются многие звезды Голливуда золотой эры — от Кларка Гейбла и Чарльза Чаплина до Джоан Кроуфорд.

История насыщенной жизни и алкоголизма знаменитого голливудского сценариста, критика и журналиста Хермана Манкевича.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 4 декабря 2020
Премьера в мире 13 ноября 2020
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
В ролях
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Таппенс Мидлтон
Таппенс Мидлтон
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Манк 3 постера
Оскар Лучшая операторская работа
Оскар Лучшая работа художника-постановщика
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саундтрек фильма Манк
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