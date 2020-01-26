Зависнуть в Палм-Спрингс, 2020

Главный герой, Найлз, просыпается рядом со своей подругой в день свадьбы друзей. На церемонии молодой человек произносит речь, помогая сестре невесты – Саре, а позже узнает, что его девушка – изменщица. Он начинает общаться с Сарой, и дело движется к близости, но внезапно в него стреляет пожилой мужчина. Найлз, получив ранение, укрывается в пещере неподалеку. Сара следует за ним, попадает в загадочный вихрь и снова просыпается в день свадьбы, оказавшись во временной петле. Она опять встречает Найлза, который не знает, как выбраться из ситуации.
9 ноября неподалёку от Палм-Спрингс идёт подготовка к свадьбе. Найлз, парень одной из подружек невесты, не торопится облачаться в смокинг - в шортах и гавайской рубашке он запрыгивает в бассейн и целый день расслабленно выпивает, а вечером произносит трогательную речь для молодожёнов. Последнее особенно впечатляет старшую сестру невесты Сару, и вот уже девушка оказывается с Найлзом наедине под звёздным небом. Но тут события принимают неожиданный поворот, и Сара вслед за своим новым приятелем заходит в загадочную пещеру, а на следующий день обнаруживает, что на календаре снова 9 ноября.