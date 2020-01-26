Зависнуть в Палм-Спрингс, 2020

Главный герой, Найлз, просыпается рядом со своей подругой в день свадьбы друзей. На церемонии молодой человек произносит речь, помогая сестре невесты – Саре, а позже узнает, что его девушка – изменщица. Он начинает общаться с Сарой, и дело движется к близости, но внезапно в него стреляет пожилой мужчина. Найлз, получив ранение, укрывается в пещере неподалеку. Сара следует за ним, попадает в загадочный вихрь и снова просыпается в день свадьбы, оказавшись во временной петле. Она опять встречает Найлза, который не знает, как выбраться из ситуации.