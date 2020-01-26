Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зависнуть в Палм-Спрингс Зависнуть в Палм-Спрингс
Киноафиша Фильмы Зависнуть в Палм-Спрингс
Palm Springs

Зависнуть в Палм-Спрингс, 2020

2020 / США / Гонконг
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой, Найлз, просыпается рядом со своей подругой в день свадьбы друзей. На церемонии молодой человек произносит речь, помогая сестре невесты – Саре, а позже узнает, что его девушка – изменщица. Он начинает общаться с Сарой, и дело движется к близости, но внезапно в него стреляет пожилой мужчина. Найлз, получив ранение, укрывается в пещере неподалеку. Сара следует за ним, попадает в загадочный вихрь и снова просыпается в день свадьбы, оказавшись во временной петле. Она опять встречает Найлза, который не знает, как выбраться из ситуации.

  • Фильм стал самым успешным в продаже на фестивале Sundance, побив рекорд предшественника на 69 центов.
  • Режиссер фильма, Энди Самберг, рассказал, что написал несколько вариантов финала, часть из них даже отснял. Создатель фильма просматривал версии с семьей и друзьями, чтобы услышать мнения и решить, какую концовку выбрать.
  • Несмотря на название фильма, съемки не велись в Палм-Спрингс. Работа продолжалась ровно три недели и происходила в основном в Санта-Кларите и Палмдейле.
  • Согласно сценарию, персонаж Самберга провел в западне временной петли больше сорока лет.

9 ноября неподалёку от Палм-Спрингс идёт подготовка к свадьбе. Найлз, парень одной из подружек невесты, не торопится облачаться в смокинг - в шортах и гавайской рубашке он запрыгивает в бассейн и целый день расслабленно выпивает, а вечером произносит трогательную речь для молодожёнов. Последнее особенно впечатляет старшую сестру невесты Сару, и вот уже девушка оказывается с Найлзом наедине под звёздным небом. Но тут события принимают неожиданный поворот, и Сара вслед за своим новым приятелем заходит в загадочную пещеру, а на следующий день обнаруживает, что на календаре снова 9 ноября.

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 10 июля 2020
Премьера в мире 26 января 2020
Возраст 18+
Режиссер
Макс Барбаков
В ролях
Энди Сэмберг
Энди Сэмберг
Кристин Милиоти
Кристин Милиоти
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Питер Галлахер
Питер Галлахер
Мередит Хагнер
Мередит Хагнер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про лето Фильмы про лето
Постер фильма Зависнуть в Палм-Спрингс 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Зависнуть в Палм-Спрингс смотреть онлайн

Зависнуть в Палм-Спрингс
Смотреть
онлайн
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Гленн Клоуз присоединилась к Джошу Бролину и Питеру Динклэйджу в комедии «Братья» Звезды киновселенной Marvel снимутся в новом фильме от режиссера «Зависнуть в Палм-Спрингс».
Написать
4 июня 2021 11:57
«Чипирование по любви»: обзор сериала «Игрушка для взрослых» На HBO Max выходит новый сериал с Кристин Милиоти, исследующий самые мрачные стороны брака в эпоху наступающего трансгуманизма.
Написать
30 марта 2021 13:48
Безумие под Бейонсе: HBO Max выпустил трейлер мрачного комедийного сериала «Сделано для любви» Драмеди в своеобразной форме поднимет вопрос контроля и токсичных отношений.
Написать
5 марта 2021 13:41
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Приложение киноафиши