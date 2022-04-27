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Мария Бакалова
Мария Бакалова
Maria Bakalova
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Мария Бакалова
Maria Bakalova
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Дата рождения
4 июня 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Мария Бакалова
Родилась 4 июня 1996 года. Бургас, Болгария.
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Фильмография Мария Бакалова
Тела, тела, тела
комедия, ужасы, триллер
2022, США
6.0
Пузырь
комедия
2022, США
5.0
Борат 2
комедия
2020, Великобритания / США
6.0
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Развлечение на вечеринке оборачивается настоящим убийством в трейлере слэшера Bodies Bodies Bodies
Одну из главных ролей сыграла Мария Бакалова из «Бората 2».
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27 апреля 2022 11:38
Звезда «Бората 2» Мария Бакалова исполнит главную роль в ромкоме «Медовый месяц»
Поставит фильм автор сценария драмеди «Моя собака Идиот».
Написать
1 сентября 2021 10:30
«Оскар» обязывает: Amazon выпустил трейлер расширенной версии «Бората 2»
Фильм выйдет в формате мини-сериала.
Написать
16 апреля 2021 16:57
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