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Постер фильма Я нанял убийцу по контракту
6.6
Киноафиша Фильмы Я нанял убийцу по контракту
6.6

Я нанял убийцу по контракту

, 1990
I Hired a Contract Killer
Финляндия, Великобритания, Германия, Швеция, Франция / драма, комедия / 18+
Постер фильма Я нанял убийцу по контракту
6.6

О фильме

Один из самых увлекательных фильмов короля экзистенциального китча из Финляндии. Одинокий клерк сводит счёты с жизнью и для этого нанимает киллера. Но, влюбившись и поменяв свое решение, он понимает, что отменить контракт не так-то просто… Чёрный юмор и трагикомичность ситуаций.

Финляндия, 1990

В ролях

Жан-Пьер Лео
Жан-Пьер Лео
Анри Буланже
Марджи Кларк
Маргарет
Кеннет Колли
Killer
Т.Р. Бауэн
Department Head
Имоджен Клер
Secretary
Анджела Уолш
Landlady
Cyril Epstein
Cab Driver
Ники Теско
Pete
Charles Cork
Al
Хэйгэн
Killer's Boss
Режиссер Аки Каурисмяки
Сценарист Питер фон Баг, Аки Каурисмяки
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия / Великобритания / Германия / Швеция / Франция
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 13 сентября 1990
Дата выхода
13 сентября 1990 Россия 16+
15 февраля 1991 Великобритания 15
11 октября 1991 Венгрия
14 марта 1991 Германия 12
16 августа 1991 Дания
13 сентября 1990 Казахстан
15 марта 1991 Нидерланды
20 марта 1992 Португалия M/16
13 сентября 1990 Украина
12 октября 1990 Финляндия
9 января 1991 Франция
25 декабря 1990 Швеция 15
9 марта 1991 Япония
Производство Villealfa Filmproductions, Svenska Filminstitutet (SFI), Finnkino
Другие названия
I Hired a Contract Killer, Contraté un asesino a sueldo, J'ai engagé un tueur, Bérgyilkost fogadtam, Bir Katil Kiraladım, Contraté a un asesino, Contratei um Assassino, Contratei um Matador Profissional, Ho affittato un killer, Ho assoldato un killer, Ich engagierte einen Berufskiller, Proselava enan epagelmatia dolofono, Unajmio sam placenog ubicu, Vertrag mit meinem Killer, Vertrag mit meinem Mörder, Wynająłem płatnego mordercę, Yo alquilé a un asesino por contrato, Наех наемен убиец, Я нанял убийцу, コントラクト・キラー, 我雇了一名合約殺手, Najal jsem si vraha, Contraté a un asesino a sueldo

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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