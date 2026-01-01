Один из самых увлекательных фильмов короля экзистенциального китча из Финляндии. Одинокий клерк сводит счёты с жизнью и для этого нанимает киллера. Но, влюбившись и поменяв свое решение, он понимает, что отменить контракт не так-то просто… Чёрный юмор и трагикомичность ситуаций.
Финляндия, 1990
|13 сентября 1990
|Россия
|16+
|15 февраля 1991
|Великобритания
|15
|11 октября 1991
|Венгрия
|14 марта 1991
|Германия
|12
|16 августа 1991
|Дания
|13 сентября 1990
|Казахстан
|15 марта 1991
|Нидерланды
|20 марта 1992
|Португалия
|M/16
|13 сентября 1990
|Украина
|12 октября 1990
|Финляндия
|9 января 1991
|Франция
|25 декабря 1990
|Швеция
|15
|9 марта 1991
|Япония