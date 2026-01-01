Ослепительно красивая юная француженка Стефани, путешествующая вместе с супругом — богатым судьей преклонного возраста в самом изысканном светском обществе на роскошном океанском лайнере в Буэнос-Айрес, пускается в отчаянную авантюру.

Она занимает место Альбы — беженки из Польши, бросившейся в океан с палубы лайнера. И из-за своей склонности к рискованным приключениям оказывается в ловушке. Зико, жених Альбы по переписке, с которым встречается Стефани, отправляет ее в один из борделей Буэнос-Айреса.

Владельцем Стефани становится загадочный гангстер Чоло, пробуждающий в ней жгучую страсть, которая мешает ей вырваться из плена, хотя Стефани понимает, что ценой этой нервной роковой любви может оказаться ее жизнь.