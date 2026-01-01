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Постер фильма Обнаженное танго
5.9
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5.9

Обнаженное танго

, 1990
Naked Tango
США, Япония, Швейцария, Аргентина / драма / 18+
Постер фильма Обнаженное танго
5.9

О фильме

Ослепительно красивая юная француженка Стефани, путешествующая вместе с супругом — богатым судьей преклонного возраста в самом изысканном светском обществе на роскошном океанском лайнере в Буэнос-Айрес, пускается в отчаянную авантюру.

Она занимает место Альбы — беженки из Польши, бросившейся в океан с палубы лайнера. И из-за своей склонности к рискованным приключениям оказывается в ловушке. Зико, жених Альбы по переписке, с которым встречается Стефани, отправляет ее в один из борделей Буэнос-Айреса.

Владельцем Стефани становится загадочный гангстер Чоло, пробуждающий в ней жгучую страсть, которая мешает ей вырваться из плена, хотя Стефани понимает, что ценой этой нервной роковой любви может оказаться ее жизнь.

В ролях

Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Матильда Мэй
Stephanie
Матильда Мэй
Stephanie
Тони Пэйн
Waiter
Генри Холмс
Passenger
Энтони Прэтт
Ship's Captain
Доди Шойер
Immigration Officer
Фернандо Рей
Judge Torres
Эсай Моралес
Эсай Моралес
Zico Borenstein
Сипе Линковски
Mama
Джош Мостел
Bertoni the Jeweler
Sergio Lerer
Fake Rabbi
Режиссер Леонард Шредер
Сценарист Леонард Шредер
Композитор Томас Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Япония / Швейцария / Аргентина
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 27 сентября 1990
Дата выхода
27 сентября 1990 Россия 16+
16 августа 1991 Великобритания 18
27 сентября 1990 Германия
27 сентября 1990 Казахстан
23 августа 1991 США
27 сентября 1990 Украина
1 сентября 1991 Япония
MPAA R
Сборы в мире $81 777
Производство Jade M Films, Praesens-Film, Gotan
Другие названия
Naked Tango, Çıplak Tango, Gymno tango, Kielletty tango, Meztelen tangó, Nackter Tango, Nagie tango, Passos de Paixão, Tango a Nu, Tango desnudo, Tango nudo, Γυμνό τανγκό, Голо Танго, Обнаженное танго, ネイキッドタンゴ, Naken tango

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb

Отзывы о фильме

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