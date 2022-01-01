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Бабник
Киноафиша Фильмы Бабник

Бабник, 1990

1990 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1990
Премьера в России 1 февраля 1990
Премьера в мире 1 февраля 1990
Постер фильма Бабник 1 постер
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