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Постер фильма Мистер и миссис Бридж
6.6
Киноафиша Фильмы Мистер и миссис Бридж
6.6

Мистер и миссис Бридж

, 1990
Mr. & Mrs. Bridge
США, Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Мистер и миссис Бридж
6.6

О фильме

30-е годы 20-го столетия. Уолтер Бридж, преуспевающий адвокат, владелец юридической конторы, отец сына Дугласа и дочерей Кэролин и Руфь, живет в приличном особняке, имеет немалое состояние, обеспечив и собственную старость, и начальный капитал для самостоятельной жизни родных детей. Единственная черта его характера, которая не дает покоя многим окружающим, — сухость поведения, невероятная строгость, непоколебимая сдержанность…

В ролях

Пол Ньюман
Пол Ньюман
Walter Bridge
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
India Bridge
Блайт Даннер
Блайт Даннер
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Dr. Alex Sauer
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ruth Bridge
Роберт Шон Леонард
Роберт Шон Леонард
Мэгги Уэлш
Carolyn Bridge
Остин Пендлтон
Остин Пендлтон
Сандра МакКлейн
Harriet
Джон Белл
Douglas Bridge - as a boy
Римэк Рамсей
Virgil Barron
Addison Myers
Man at Businessmen's Table
Режиссер Джеймс Айвори
Сценарист Ивэн С. Коннелл, Рут Правер Джабвала
Композитор Ричард Роббинс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 1 ноября 1990
Дата выхода
1 ноября 1990 Россия 16+
1 ноября 1990 Казахстан
23 ноября 1990 США
1 ноября 1990 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $7 200 000
Сборы в мире $7 698 010
Производство Merchant Ivory Productions, RHI Entertainment
Другие названия
Mr. & Mrs. Bridge, Cenas de uma Família, Cuando los hijos se alejan, Esperando a Mr. Bridge, Herra ja rouva Bridge, Mar V'Geveret Bridge, Mr & Mrs Bridge, Mr. & Mrs. Bridge - Cenas de uma Família, Mr. and Mrs. Bridge, Mr. e Mrs. Bridge, Mr. és Mrs. Bridge, O kyrios kai i kyria Bridge, Pan i pani Bridge, Paret Bridge, Sr. y Sra. Bridge, Ο κύριος και η κυρία Μπριτζ, Господин и госпожа Бридж, Мистер и миссис Бридж, ミスター&ミセス・ブリッジ, 未路英雄半世情, Mr und Mrs Bridge, Pán a paní Bridgeovi

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb

Цитаты

India Bridge [пока за окном бушует торнадо] Уолтер, ты не думаешь, что нам лучше было бы спуститься в подвал?
Walter Bridge Индия, послушай, уже 20 лет я говорю тебе, когда что-то случится, а когда нет. И скажи, я хоть раз на серьёзном деле ошибался?

Отзывы о фильме

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