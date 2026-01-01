India Bridge [пока за окном бушует торнадо] Уолтер, ты не думаешь, что нам лучше было бы спуститься в подвал?

Walter Bridge Индия, послушай, уже 20 лет я говорю тебе, когда что-то случится, а когда нет. И скажи, я хоть раз на серьёзном деле ошибался?