30-е годы 20-го столетия. Уолтер Бридж, преуспевающий адвокат, владелец юридической конторы, отец сына Дугласа и дочерей Кэролин и Руфь, живет в приличном особняке, имеет немалое состояние, обеспечив и собственную старость, и начальный капитал для самостоятельной жизни родных детей. Единственная черта его характера, которая не дает покоя многим окружающим, — сухость поведения, невероятная строгость, непоколебимая сдержанность…
|1 ноября 1990
|Россия
|16+
|1 ноября 1990
|Казахстан
|23 ноября 1990
|США
|1 ноября 1990
|Украина