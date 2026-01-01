Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Открытки с края бездны
6.8 Рейтинг IMDb: 6.7
Киноафиша Фильмы Открытки с края бездны

Открытки с края бездны

Postcards from the Edge 18+
О фильме

После курса лечения от наркомании известная киноактриса вынуждена жить со своей матерью-алкоголичкой, которая продолжает относиться к дочери как к малому ребенку. Ситуация усугубляется проблемами в личной жизни, но героиня находит в себе силы воспринимать ее с иронией…

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1990
Премьера в мире 14 сентября 1990
Дата выхода
14 сентября 1990 Россия 18+
1 февраля 1991 Бразилия
8 февраля 1991 Великобритания
10 января 1991 Германия
14 сентября 1990 Дания 15
14 сентября 1990 Казахстан
1 марта 1991 Португалия
14 сентября 1990 США
14 сентября 1990 Украина
28 мая 1991 Филиппины
MPAA R
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $39 071 603
Производство Columbia Pictures
Другие названия
Postcards from the Edge, Recuerdos de Hollywood, Bons baisers d'Hollywood, Képeslapok a szakadékból, Открытки с края бездны, Cartoline dall'inferno, Flertarontas ti zoi, Glooyot M'Ha-Haim, Grüsse aus Hollywood, Grüße aus Hollywood, Hilsen fra Hollywood, Lembranças de Hollywood, Linkejimai nuo bedugnes krašto, Pocztówki znad krawędzi, Pohlednice z Hollywoodu, Postales desde el filo, Postals des de Hollywood, Razglednice iz pekla, Recordações de Hollywood, Salutări de la Hollywood, Smil - vi er på, Terveisiä unelmien reunalta, Tervitusi kaugelt, Vykort från drömfabriken, Yaşamın Kıyısından Kartpostallar, Φλερτάροντας τη ζωή, Листівки із краю безодні, Поздрави от Холивуд, ハリウッドにくちづけ, 來自邊緣的明信片
Режиссер
Майк Николс
Майк Николс
В ролях
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Все актеры и съемочная группа
6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Цитаты
Doris Ты скажи мне, что это за ужасная вещь, которую я сделала с тобой в детстве!
Suzanne Хорошо, хочешь знать? Правда хочешь?
Doris Хочу! Расскажи!
Suzanne Ладно, ЛАДНО! С девяти лет ты давала мне снотворное!
Doris Это было безрецептурное средство, и я давала его тебе, потому что ты не могла заснуть!
Suzanne Мама! Детям не дают снотворное, если они не могут уснуть!
Doris Это не было снотворным! Это было из аптеки и абсолютно БЕЗОПАСНО! Так что не вини МЕНЯ в твоих наркотиках! Я не виню свою мать ни в своих бедах, ни в своем пьянстве!
Suzanne Да ты и не признаёшь, что пьёшь. Как ты можешь винить мать за то, чего не делаешь? Помнишь мой семнадцатый день рождения, когда ты подняла юбку перед всеми, включая того парня, Майкла?
Doris Я не поднимала юбку, она ЗАВЕРТЕЛАСЬ! Ты помнишь только плохое, да? А как тебе большой оркестр, который я пригласила на ту вечеринку? Помнишь? Нет! Ты запомнила только, что моя юбка случайно ЗАВЕРТЕЛАСЬ!
Suzanne И трусов у тебя не было.
Doris Ну...
