Doris Ты скажи мне, что это за ужасная вещь, которую я сделала с тобой в детстве!

Suzanne Хорошо, хочешь знать? Правда хочешь?

Doris Хочу! Расскажи!

Suzanne Ладно, ЛАДНО! С девяти лет ты давала мне снотворное!

Doris Это было безрецептурное средство, и я давала его тебе, потому что ты не могла заснуть!

Suzanne Мама! Детям не дают снотворное, если они не могут уснуть!

Doris Это не было снотворным! Это было из аптеки и абсолютно БЕЗОПАСНО! Так что не вини МЕНЯ в твоих наркотиках! Я не виню свою мать ни в своих бедах, ни в своем пьянстве!

Suzanne Да ты и не признаёшь, что пьёшь. Как ты можешь винить мать за то, чего не делаешь? Помнишь мой семнадцатый день рождения, когда ты подняла юбку перед всеми, включая того парня, Майкла?

Doris Я не поднимала юбку, она ЗАВЕРТЕЛАСЬ! Ты помнишь только плохое, да? А как тебе большой оркестр, который я пригласила на ту вечеринку? Помнишь? Нет! Ты запомнила только, что моя юбка случайно ЗАВЕРТЕЛАСЬ!

Suzanne И трусов у тебя не было.