После курса лечения от наркомании известная киноактриса вынуждена жить со своей матерью-алкоголичкой, которая продолжает относиться к дочери как к малому ребенку. Ситуация усугубляется проблемами в личной жизни, но героиня находит в себе силы воспринимать ее с иронией…
|14 сентября 1990
|Россия
|18+
|1 февраля 1991
|Бразилия
|8 февраля 1991
|Великобритания
|10 января 1991
|Германия
|14 сентября 1990
|Дания
|15
|14 сентября 1990
|Казахстан
|1 марта 1991
|Португалия
|14 сентября 1990
|США
|14 сентября 1990
|Украина
|28 мая 1991
|Филиппины