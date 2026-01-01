Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
История о студенте колледжа, который открывает свою собственную пиратскую радиостанцию, чтобы помогать друзьям коротать ночи под недозволенную музыку и слушать советы по волнующим их вопросам.
|22 августа 1990
|Россия
|16+
|3 января 1991
|Австралия
|23 августа 1991
|Великобритания
|15
|23 мая 1991
|Германия
|20 декабря 1990
|Ирландия
|22 августа 1990
|Казахстан
|7 июня 1991
|Нидерланды
|22 августа 1990
|США
|22 августа 1990
|Украина
|5 декабря 1990
|Франция
|19 апреля 1991
|Швеция