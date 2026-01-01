Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Прибавьте громкость
Прибавьте громкость

Pump Up the Volume 18+
О фильме

История о студенте колледжа, который открывает свою собственную пиратскую радиостанцию, чтобы помогать друзьям коротать ночи под недозволенную музыку и слушать советы по волнующим их вопросам.

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в мире 22 августа 1990
Дата выхода
22 августа 1990 Россия 16+
3 января 1991 Австралия
23 августа 1991 Великобритания 15
23 мая 1991 Германия
20 декабря 1990 Ирландия
22 августа 1990 Казахстан
7 июня 1991 Нидерланды
22 августа 1990 США
22 августа 1990 Украина
5 декабря 1990 Франция
19 апреля 1991 Швеция
MPAA R
Сборы в мире $11 541 758
Производство New Line Cinema, SC Entertainment
Другие названия
Pump Up the Volume, Suban el volumen, Прибавьте громкость, Adj rá kakaót!, Da mai tare!, Dynamose to, Hart auf Sendung, Høy puls, Mässav raadiojuht, Plein volume, Pump Up the Volume - Alza il volume, Rebelión en las ondas, Um Som Diferente, Volume no Máximo, Więcej czadu, Y a-t-il une vie après le lycée?, Yön äänet, Δυνάμωσέ το, Врубай на повну котушку, Увеличете децибелите, 今夜はトーク・ハード
Режиссер
Аллан Мойле
В ролях
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Скотт Полин
Эллен Грин
Энни Росс
Энди Романо
Все актеры и съемочная группа
