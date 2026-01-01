Итальянские фашисты вели интенсивные исследования в области создания нового типа человека, обладающего сверхъестественными способностями. Первый экземпляр, названный «Красный Череп», в силу ряда причин оказался и последним. Работавшая в этой области доктор Мария Вассели сумела перебраться в США, где продолжила исследования.

Вскоре американцы получили и своего суперчеловека. Как и его прототип, он тоже оказался единственным. Многоопытный «Красный Череп», плетущий сети международного заговора, и бесстрашный «Капитан Америка» вступают в смертельный поединок.