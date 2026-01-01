Отзывы о фильме
Итальянские фашисты вели интенсивные исследования в области создания нового типа человека, обладающего сверхъестественными способностями. Первый экземпляр, названный «Красный Череп», в силу ряда причин оказался и последним. Работавшая в этой области доктор Мария Вассели сумела перебраться в США, где продолжила исследования.
Вскоре американцы получили и своего суперчеловека. Как и его прототип, он тоже оказался единственным. Многоопытный «Красный Череп», плетущий сети международного заговора, и бесстрашный «Капитан Америка» вступают в смертельный поединок.
|14 декабря 1990
|Россия
|12+
|5 июля 1991
|Бразилия
|14 декабря 1990
|Великобритания
|14 декабря 1990
|Казахстан
|18 января 1991
|Португалия
|14 декабря 1990
|США
|14 декабря 1990
|Украина