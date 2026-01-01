Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
3.3 Рейтинг IMDb: 3.3
Капитан Америка

Капитан Америка

Captain America 18+
О фильме

Итальянские фашисты вели интенсивные исследования в области создания нового типа человека, обладающего сверхъестественными способностями. Первый экземпляр, названный «Красный Череп», в силу ряда причин оказался и последним. Работавшая в этой области доктор Мария Вассели сумела перебраться в США, где продолжила исследования.

Вскоре американцы получили и своего суперчеловека. Как и его прототип, он тоже оказался единственным. Многоопытный «Красный Череп», плетущий сети международного заговора, и бесстрашный «Капитан Америка» вступают в смертельный поединок.

Капитан Америка - трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 14 декабря 1990
Дата выхода
14 декабря 1990 Россия 12+
5 июля 1991 Бразилия
14 декабря 1990 Великобритания
14 декабря 1990 Казахстан
18 января 1991 Португалия
14 декабря 1990 США
14 декабря 1990 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $3 000 000
Производство 21st Century Film Corporation, Marvel Entertainment Group, Jadran Film
Другие названия
Captain America, Capitán América, Kapitán Amerika, Amerika kapitány, As Aventuras do Capitão América, Capitan America, Căpitanul America, Capitão América, Captain America: Director's Cut, Kapetan Amerika, Kapitan Ameryka, Kaptan Amerika, Kapten Ameerika, Süpermen Dev Adam, Капитан Америка, Капітан Америка, キャプテン・アメリカ 卍帝国の野望, 美國隊長, 閃電威龍, 雷霆戰將
Режиссер
Альберт Пьюн
В ролях
Мэтт Сэлинджер
Мэтт Сэлинджер
Скотт Полин
Ким Гиллингем
Ронни Кокс
Нед Битти
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

3.3
14 голосов
3.3 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Mr. Erlich Превосходная работа, доктор Вазелли. Поздравляю.
[Протягивает руку для пожатия, но резко отдергивает её и достаёт пистолет]
Mr. Erlich ХАЙЛЬ ГИТЛЕР!
[Стреляет в Вазелли]
Капитан Америка - трейлер
Капитан Америка Трейлер
Кадры из фильма
