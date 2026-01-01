Истосковавшаяся по сильным, чувственным ощущениям, очаровательная писательница Анаис Нин проводит дни за подробным изложением своих эротических переживаний в личном дневнике. Ее существование не приносит никакого удовольствия: жизнь тосклива и приторна, словно сироп. Свободного времени у нее хватает на десятерых; порядочный, но скучный муж надоел до безумия, и, казалось бы, ничто уже не сможет вырвать Анаис из пресного бытия. Но именно в этот момент появляется удивительная пара: странный, вульгарного вида, тип по имени Генри Миллер и его таинственная красавица-жена Джун... Повествование охватывает события одного года — с конца 1931 по конец 1932. В то время Анаис Нин жила в Париже. Как сложатся отношения в этом треугольнике? Кого выберет Анаис: эгоистичного Генри или властолюбивую Джун? Какую роль сыграет любовь Генри и Анаис в их творчестве?
|28 сентября 1990
|Россия
|18+
|22 ноября 1990
|Австралия
|25 октября 1990
|Аргентина
|23 ноября 1990
|Великобритания
|19 апреля 1991
|Венгрия
|4 октября 1990
|Германия
|2 ноября 1990
|Дания
|9 ноября 1990
|Испания
|28 сентября 1990
|Казахстан
|16 ноября 1990
|Нидерланды
|26 октября 1990
|Португалия
|5 октября 1990
|США
|3 мая 1991
|Турция
|28 сентября 1990
|Украина
|18 октября 1990
|Финляндия
|8 октября 1990
|Франция
|13 октября 1990
|Швейцария
|28 сентября 1990
|Швеция
|22 апреля 1995
|Южная Корея
|5 января 1991
|Япония