5.3
5.3

Генри и Джун

, 1990
Henry and June
США / документальный, драма / 18+
Истосковавшаяся по сильным, чувственным ощущениям, очаровательная писательница Анаис Нин проводит дни за подробным изложением своих эротических переживаний в личном дневнике. Ее существование не приносит никакого удовольствия: жизнь тосклива и приторна, словно сироп. Свободного времени у нее хватает на десятерых; порядочный, но скучный муж надоел до безумия, и, казалось бы, ничто уже не сможет вырвать Анаис из пресного бытия. Но именно в этот момент появляется удивительная пара: странный, вульгарного вида, тип по имени Генри Миллер и его таинственная красавица-жена Джун... Повествование охватывает события одного года — с конца 1931 по конец 1932. В то время Анаис Нин жила в Париже. Как сложатся отношения в этом треугольнике? Кого выберет Анаис: эгоистичного Генри или властолюбивую Джун? Какую роль сыграет любовь Генри и Анаис в их творчестве?

Ума Турман
Фред Уорд
Кевин Спейси
Мария де Медейрос
Ричард Э. Грант
Жан-Филипп Экоффей
Режиссер Филип Кауфман
Сценарист Анаис Нин, Филип Кауфман, Роуз Кауфман
Композитор Марк Адлер
Страна США
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 28 сентября 1990
Дата выхода
28 сентября 1990 Россия 18+
22 ноября 1990 Австралия
25 октября 1990 Аргентина
23 ноября 1990 Великобритания
19 апреля 1991 Венгрия
4 октября 1990 Германия
2 ноября 1990 Дания
9 ноября 1990 Испания
28 сентября 1990 Казахстан
16 ноября 1990 Нидерланды
26 октября 1990 Португалия
5 октября 1990 США
3 мая 1991 Турция
28 сентября 1990 Украина
18 октября 1990 Финляндия
8 октября 1990 Франция
13 октября 1990 Швейцария
28 сентября 1990 Швеция
22 апреля 1995 Южная Корея
5 января 1991 Япония
MPAA NC-17
Сборы в мире $23 472 449
Производство Universal Pictures, Walrus & Associates, Ministère de la Culture de la Republique Française
Henry & June, Henry y June, Henry, Henry ja June, Henri i Džun, Henris ir Džunė, Henry & June: Delírios Eróticos, Henry & June: The Man and the Woman I Loved, Henry a June, Henry and June, Henry e June, Henry és June, Henry et June, Henry i June, Henry kai June, Henry og June, Henry si June, Henry ve June, Henry y June (El diario íntimo de Anaïs Nin), Χένρυ & Τζουν, Генри и Джун, Генрі та Джун, Хенри и Джун, ヘンリー&ジューン 私が愛した男と女, 亨利和琼, 情迷六月花, 第三情

6.3 IMDb

