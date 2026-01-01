Истосковавшаяся по сильным, чувственным ощущениям, очаровательная писательница Анаис Нин проводит дни за подробным изложением своих эротических переживаний в личном дневнике. Ее существование не приносит никакого удовольствия: жизнь тосклива и приторна, словно сироп. Свободного времени у нее хватает на десятерых; порядочный, но скучный муж надоел до безумия, и, казалось бы, ничто уже не сможет вырвать Анаис из пресного бытия. Но именно в этот момент появляется удивительная пара: странный, вульгарного вида, тип по имени Генри Миллер и его таинственная красавица-жена Джун... Повествование охватывает события одного года — с конца 1931 по конец 1932. В то время Анаис Нин жила в Париже. Как сложатся отношения в этом треугольнике? Кого выберет Анаис: эгоистичного Генри или властолюбивую Джун? Какую роль сыграет любовь Генри и Анаис в их творчестве?