Nina
Я тебя люблю.
Jamie
Я тебя люблю.
Nina
Я тебя действительно люблю.
Jamie
Я тебя по-настоящему, искренне люблю.
Nina
Я тебя по-настоящему, искренне, безумно люблю.
Jamie
Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, глубоко люблю.
Nina
Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, глубоко, страстно люблю.
Jamie
Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, глубоко, страстно, невероятно люблю.
Nina
Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, глубоко, страстно, невероятно, эм... вкусно люблю.
Jamie
Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, страстно, невероятно, вкусно... сочно люблю.
Nina
Глубоко! Глубоко! Ты перешёл на «глубоко», это твоё слово, значит, ты не мог это серьёзно иметь в виду! Значит, ты фальшивка, вот и всё!
[Джейми игриво отталкивает Нину, потом притягивает её обратно к себе]
Nina
Ты, наверное, просто плод моего воображения...
[пауза]
Nina
Сочно?
[Оба смеются и строят рожицы]