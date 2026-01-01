Nina Я тебя люблю.

Jamie Я тебя люблю.

Nina Я тебя действительно люблю.

Jamie Я тебя по-настоящему, искренне люблю.

Nina Я тебя по-настоящему, искренне, безумно люблю.

Jamie Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, глубоко люблю.

Nina Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, глубоко, страстно люблю.

Jamie Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, глубоко, страстно, невероятно люблю.

Nina Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, глубоко, страстно, невероятно, эм... вкусно люблю.

Jamie Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, страстно, невероятно, вкусно... сочно люблю.

Nina Глубоко! Глубоко! Ты перешёл на «глубоко», это твоё слово, значит, ты не мог это серьёзно иметь в виду! Значит, ты фальшивка, вот и всё!

[Джейми игриво отталкивает Нину, потом притягивает её обратно к себе]

Nina Ты, наверное, просто плод моего воображения...

[пауза]

Nina Сочно?