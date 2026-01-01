Оповещения от Киноафиши
8.1
Верно, безумно, глубоко

Верно, безумно, глубоко

Truly, Madly, Deeply 18+
О фильме

Женщина тяжело переживает смерть своего мужа — до тех пор, пока в ее квартире не появляется его призрак…

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 10 ноября 1990
Дата выхода
10 ноября 1990 Россия 0+
10 ноября 1990 Великобритания
10 ноября 1990 Казахстан
7 августа 1992 Нидерланды
24 мая 1991 США
10 ноября 1990 Украина
MPAA PG
Сборы в мире $1 554 742
Производство British Broadcasting Corporation (BBC), Lionheart, Winston
Другие названия
Truly Madly Deeply, Amor eterno, Beaucoup, passionnément, à la folie, Cello, Für immer und ewig, Ghost Story, Głęboko, prawdziwie, do szaleństwa, Il fantasma innamorato, La magia del amor, Szívből, igazán, Um Fantasma do Coração, Um Romance de Outro Mundo, Un fantasma enamorat, Wie verrückt und aus tiefstem Herzen, Верно, безумно, глубоко, 人鬼未了情, 愛しい人が眠るまで
Режиссер
Энтони Мингелла
Энтони Мингелла
В ролях
Джульет Стивенсон
Алан Рикман
Алан Рикман
Билл Патерсон
Билл Патерсон
Майкл Мэлоуни
Дженни Хауи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.1
10 голосов
7.2 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Nina Я тебя люблю.
Jamie Я тебя люблю.
Nina Я тебя действительно люблю.
Jamie Я тебя по-настоящему, искренне люблю.
Nina Я тебя по-настоящему, искренне, безумно люблю.
Jamie Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, глубоко люблю.
Nina Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, глубоко, страстно люблю.
Jamie Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, глубоко, страстно, невероятно люблю.
Nina Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, глубоко, страстно, невероятно, эм... вкусно люблю.
Jamie Я тебя по-настоящему, искренне, безумно, страстно, невероятно, вкусно... сочно люблю.
Nina Глубоко! Глубоко! Ты перешёл на «глубоко», это твоё слово, значит, ты не мог это серьёзно иметь в виду! Значит, ты фальшивка, вот и всё!
[Джейми игриво отталкивает Нину, потом притягивает её обратно к себе]
Nina Ты, наверное, просто плод моего воображения...
[пауза]
Nina Сочно?
[Оба смеются и строят рожицы]
