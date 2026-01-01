Студент — первокурсник кинематографического факультета Нью-Йоркского университета Кларк Келлогг нанимается на летний семестр к богатому дельцу, американцу итальянского происхождения, подозрительно напоминающего Дона Корлеоне. Простодушный и доверчивый провинциал не сразу догадывается, что попал в самую сердцевину американско — итальянской мафии.
|20 июля 1990
|Россия
|12+
|8 ноября 1990
|Австралия
|PG
|8 ноября 1990
|Бразилия
|10
|2 ноября 1990
|Великобритания
|8 ноября 1990
|Германия
|2 ноября 1990
|Ирландия
|PG
|20 июля 1990
|Казахстан
|18 января 1991
|Нидерланды
|20 июля 1990
|США
|20 июля 1990
|Украина
|18 октября 1990
|Финляндия
|10 октября 1990
|Япония
|G