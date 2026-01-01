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Постер фильма Новичок
6.4
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6.4

Новичок

, 1990
The Freshman
США / криминал, комедия / 18+
Постер фильма Новичок
6.4

О фильме

Студент — первокурсник кинематографического факультета Нью-Йоркского университета Кларк Келлогг нанимается на летний семестр к богатому дельцу, американцу итальянского происхождения, подозрительно напоминающего Дона Корлеоне. Простодушный и доверчивый провинциал не сразу догадывается, что попал в самую сердцевину американско — итальянской мафии.

В ролях

Марлон Брандо
Марлон Брандо
Carmine Sabatini
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Clark Kellogg
Бруно Кёрби
Victor Ray
Пенелопа Энн Миллер
Пенелопа Энн Миллер
Tina Sabatini
Фрэнк Уэйли
Фрэнк Уэйли
Steve Bushak
Джон Полито
Chuck Greenwald
Пол Бенедикт
Arthur Fleeber
Ричард Гант
Lloyd Simpson
Ричард Гант
Lloyd Simpson
Кеннет Уэлш
Кеннет Уэлш
Dwight Armstrong
Памела Пэйтон-Райт
Liz Armstrong
Режиссер Эндрю Бергман
Сценарист Эндрю Бергман
Композитор Дэвид Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в мире 20 июля 1990
Дата выхода
20 июля 1990 Россия 12+
8 ноября 1990 Австралия PG
8 ноября 1990 Бразилия 10
2 ноября 1990 Великобритания
8 ноября 1990 Германия
2 ноября 1990 Ирландия PG
20 июля 1990 Казахстан
18 января 1991 Нидерланды
20 июля 1990 США
20 июля 1990 Украина
18 октября 1990 Финляндия
10 октября 1990 Япония G
MPAA PG
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $21 460 601
Производство Tri-Star Pictures
Другие названия
The Freshman, Un novato en la mafia, Freshman, Akıl Hocası, Az újonc, Bruc, Brucos, El novato, El passerell, Il boss e la matricola, Jackpot til dessert, Mafiakokelas, Mes premiers pas dans la mafia, Novácik, Novicele, Nowicjusz, Ny i maffian, O arharios, O Caloiro da Mafia, Premiers pas dans la Mafia, Sinh viên năm nhất, Studentul de anul întâi, Um Novato na Máfia, Ο αρχάριος, Новакът, Новачок, Новичок, ドン・サバティーニ, Первокурсник

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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