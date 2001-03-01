Достаточно сделать всего один шаг, чтобы перейти хрупкую грань между жизнью и смертью. Группа студентов-медиков выбрала для своих исследований запретную и опасную область. Будущие врачи решили проникнуть в тайну небытия, которое наступает после остановкисердца. Один за другим студенты погружаются в состояние клинической смерти, отправляясь в непредсказуемое путешествие по ту сторону жизни. Результаты исследований оказались настолько неожиданными, что побывавший ТАМ уже не может продолжать прежний образ жизни, даже если бы и хотел...
|10 августа 1990
|Россия
|16+
|20 августа 1990
|Австралия
|18 октября 1990
|Аргентина
|9 ноября 1990
|Бразилия
|9 ноября 1990
|Великобритания
|7 февраля 1991
|Венгрия
|22 ноября 1990
|Германия
|23 ноября 1990
|Греция
|2 ноября 1990
|Дания
|9 ноября 1990
|Ирландия
|18 января 1991
|Испания
|10 августа 1990
|Казахстан
|30 ноября 1990
|Нидерланды
|22 ноября 1990
|Норвегия
|11 января 1991
|Португалия
|10 августа 1990
|США
|10 ноября 1990
|Тайвань
|22 февраля 1991
|Турция
|10 августа 1990
|Украина
|20 ноября 1990
|Филиппины
|2 ноября 1990
|Финляндия
|9 января 1991
|Франция
|23 мая 1991
|Чехия
|23 мая 1991
|Чехословакия
|16 ноября 1990
|Швеция
|7 марта 1992
|Южная Корея
|22 февраля 1991
|Япония