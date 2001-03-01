Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Коматозники
Постер фильма Коматозники
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Коматозники

Коматозники

Flatliners 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Достаточно сделать всего один шаг, чтобы перейти хрупкую грань между жизнью и смертью. Группа студентов-медиков выбрала для своих исследований запретную и опасную область. Будущие врачи решили проникнуть в тайну небытия, которое наступает после остановкисердца. Один за другим студенты погружаются в состояние клинической смерти, отправляясь в непредсказуемое путешествие по ту сторону жизни. Результаты исследований оказались настолько неожиданными, что побывавший ТАМ уже не может продолжать прежний образ жизни, даже если бы и хотел...

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1990
Премьера онлайн 1 марта 2001
Премьера в мире 10 августа 1990
Дата выхода
10 августа 1990 Россия 16+
20 августа 1990 Австралия
18 октября 1990 Аргентина
9 ноября 1990 Бразилия
9 ноября 1990 Великобритания
7 февраля 1991 Венгрия
22 ноября 1990 Германия
23 ноября 1990 Греция
2 ноября 1990 Дания
9 ноября 1990 Ирландия
18 января 1991 Испания
10 августа 1990 Казахстан
30 ноября 1990 Нидерланды
22 ноября 1990 Норвегия
11 января 1991 Португалия
10 августа 1990 США
10 ноября 1990 Тайвань
22 февраля 1991 Турция
10 августа 1990 Украина
20 ноября 1990 Филиппины
2 ноября 1990 Финляндия
9 января 1991 Франция
23 мая 1991 Чехия
23 мая 1991 Чехословакия
16 ноября 1990 Швеция
7 марта 1992 Южная Корея
22 февраля 1991 Япония
MPAA R
Бюджет $26 000 000
Сборы в мире $61 489 638
Производство Columbia Pictures, Stonebridge Entertainment
Другие названия
Flatliners, Línea mortal, Tanka linija smrti, Dödlig puls, Hráci se smrtí, Linha Mortal, Коматозники, Anapus, Çizgi Ötesi, Comatoşii, Dincolo de moarte, Egyenesen át, Elumängud, Flatliners - Heute ist ein schöner Tag zum Sterben, Flatliners - Taxidiotes stin alli zoi, Hráci so smrtou, Hráči so smrťou, Inn i det ukjente, Kav Ha-Dmama, L'expérience interdite, Leg med døden, Lignes interdites, Linea mortale, Línia mortal, Linia życia, Raja tuntemattomaan, Ταξιδιώτες στην άλλη ζωή, Линия на смъртта, फ्लैटलाइनर्स, フラットライナーズ, 別闖陰陽界
Режиссер
Джоэл Шумахер
Джоэл Шумахер
В ролях
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Уильям Болдуин
Уильям Болдуин
Оливер Платт
Оливер Платт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Коматозники
Коматозники 6.0
Коматозники (2017)
Отзвуки эха 6.9
Отзвуки эха (1999)
Граница 5.4
Граница (2015)
Младенец 5.1
Младенец (2007)
Отзвуки эха 2: Возвращение 4.6
Отзвуки эха 2: Возвращение (2007)
Человек-мотылек 6.4
Человек-мотылек (2002)
Порок 7.2
Порок (2001)
Что скрывает ложь 6.8
Что скрывает ложь (2000)
Клетка 6.5
Клетка (2000)
Невидимка 6.4
Невидимка (2000)
Стигматы 6.2
Стигматы (1999)
Дорога на Арлингтон 7.2
Дорога на Арлингтон (1998)

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Ремейк «Коматозников» получил официальную дату премьеры
Ремейк «Коматозников» получил официальную дату премьеры Работа над анонсированным не так давно ремейком «Коматозников» кипит вовсю: на днях актерский состав ремейка дополнил звезда оригинального фильма Кифер Сазерленд, а вчера киностудия Sony
Написать
14 июля 2016 16:18
Кифер Сазерленд вернется в ремейке «Коматозников»
Кифер Сазерленд вернется в ремейке «Коматозников» Анонсировав очередной ремейк, студия Sony Pictures заранее постаралась сделать его привлекательным для поклонников оригинала. Стало известно, что в ремейк триллера «Коматозники» вернется
Написать
11 июля 2016 09:20
Эллен Пейдж сыграет в ремейке фильма «Коматозники»
Эллен Пейдж сыграет в ремейке фильма «Коматозники» Эллен Пейдж может присоединиться к актерскому составу нового фильма «Коматозники», который станет ремейком знаменитого фильма 1990 года с Кифером Сазерлендом и Джулией Робертс. Пока главные роли не
Написать
6 октября 2015 00:00
Все новости фильма
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Во всем, что случилось в «Игре престолов», виноват только Нед Старк: вовсе не белый и пушистый
Что за худшее поколение «Ван-Пис»? Без этих ребят аниме никогда не стало бы шедевром
Тест по кино СССР для самых внимательных: угадайте фильмы лишь по кадру с велосипедом
Стэйтему — привет, фанам Круза — соболезнуем: в топ-10 лучших боевиков 2025 года есть «Мастер», зато «Миссия невыполнима 8» в пролете
Танки камер не боятся: скандальный «Т-34» круче хитовой «Ярости» с Питтом минимум в одном — до такого даже в Голливуде не додумались
Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны
Рыбку жалко: этот ляп в «Иване Васильевиче» зрители не замечали 50+ лет — спрятался в квартире Шурика (фото)
Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся
Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»
Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться
Кошмарнее «Орудий» и «28 лет спустя»: один из самых страшных хорроров 2025 года в России так и не «хайпанул» — а ведь там звезда на звезде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше