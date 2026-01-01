Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Индустриальная симфония №1: Сон девушки с разбитым сердцем
Индустриальная симфония №1: Сон девушки с разбитым сердцем

Industrial Symphony No. 1: The Dream of the Broken Hearted 18+
О фильме

В этой музыкальной фантазии Дэвид Линч экспериментирует над формой, импровизирует при помощи камеры, света, цвета и постановочных эффектов. Центральный мотив разбитого сердца своеобразно экранизирован в виде сна или подсознательных ощущений отвергнутой девушки. Сюрреалистические видения разворачиваются на фоне загадочных сооружений. Музыка Анджело Бадаламенти на тексты самого Линча лишь усиливают эффект мрачности и таинственности. А слово «любовь» здесь обязательно рифмуется со словом «кровь».

Страна США
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 1 января 1990
Дата выхода
1 января 1990 Россия 0+
1 января 1990 Казахстан
1 января 1990 Украина
Производство Propaganda Films
Другие названия
Industrial Symphony No. 1: The Dream of the Brokenhearted, Industrial Symphony No. 1, Industrial Symphony No. 1: The Dream of the Broken Hearted, Symfonia przemyslowa nr 1, Индустриальная симфония #1: Сон девушки с разбитым сердцем, Индустриальная симфония No1: Сон девушки с разбитым сердцем
Режиссер
Дэвид Линч
Дэвид Линч
В ролях
Лора Дерн
Лора Дерн
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Джули Круз
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Кадры из фильма
