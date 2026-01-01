Отзывы о фильме
В этой музыкальной фантазии Дэвид Линч экспериментирует над формой, импровизирует при помощи камеры, света, цвета и постановочных эффектов. Центральный мотив разбитого сердца своеобразно экранизирован в виде сна или подсознательных ощущений отвергнутой девушки. Сюрреалистические видения разворачиваются на фоне загадочных сооружений. Музыка Анджело Бадаламенти на тексты самого Линча лишь усиливают эффект мрачности и таинственности. А слово «любовь» здесь обязательно рифмуется со словом «кровь».
