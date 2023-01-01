Слишком молода, чтобы умереть?, 1990

В поисках американской мечты Аманда Брэдли приезжает в южный городок, где оказывается в руках проходимца Билли. Он устраивает Аманду на работу танцовщицей в ночное заведение. И началось: секс, наркотики, проституция.



Сержант Майк, разглядевший за толстым слоем грима и экстравагантной внешностью хрупкую душу молодой женщины, пытается вытащить ее со дна. Но этот роман никак не входит в планы Билли. Во время «пьяной» разборки Майк оказывается смертельно ранен.



Отпечатки пальцев на ноже принадлежат Аманде. Суд настаивает на вынесении смертного приговора. Но она так молода, чтобы умереть…