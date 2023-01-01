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Слишком молода, чтобы умереть?
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Too Young To Die?

Слишком молода, чтобы умереть?, 1990

1990 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

В поисках американской мечты Аманда Брэдли приезжает в южный городок, где оказывается в руках проходимца Билли. Он устраивает Аманду на работу танцовщицей в ночное заведение. И началось: секс, наркотики, проституция.

Сержант Майк, разглядевший за толстым слоем грима и экстравагантной внешностью хрупкую душу молодой женщины, пытается вытащить ее со дна. Но этот роман никак не входит в планы Билли. Во время «пьяной» разборки Майк оказывается смертельно ранен.

Отпечатки пальцев на ноже принадлежат Аманде. Суд настаивает на вынесении смертного приговора. Но она так молода, чтобы умереть…

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в России 26 февраля 1990
Премьера в мире 26 февраля 1990
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Роберт Марковиц
В ролях
Майкл Такер
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Брэд Питт
Брэд Питт
Алан Фадж
Эмили Лонгстрет
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Слишком молода, чтобы умереть? 2 постера
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