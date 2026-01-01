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Постер фильма Большой калибр
4.9
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4.9

Большой калибр

, 1990
Loose Cannons
США / боевик, криминал, комедия, триллер / 18+
Постер фильма Большой калибр
4.9

О фильме

Они должны были стать идеальной командой. Мак Стерн — крутой вашингтонский коп-ветеран, не стесняющийся пускать в ход пудовые кулаки и верный пистолет. И Эллис Филдинг — умница детектив, чьи дедуктивные таланты заставили бы покраснеть от зависти самого Шерлока Холмса. Но, как известно, в любой бочке меда есть цистерна дегтя. Мак любезен как разъяренный бультерьер, а у Эллиса… У Эллиса, мягко говоря, не все дома. В минуты стресса он впадает в легкий психоз, начиная воображать себя то одним, то другим популярным телегероем. И вот этой невменяемой парочке поручают расследование серии убийств, как-то связанных со зловещими тайнами Третьего Рейха! Такого цирка жители Вашингтона еще не видели!..

В ролях

Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Ellis Fielding
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
MacArthur Stern
Дом ДеЛуиз
Harry Gutterman
Ронни Кокс
Smiley
Нэнси Трэвис
Нэнси Трэвис
Riva
Роберт Проски
Von Metz
Пол Косло
Grimmer
Дик О`Нейлл
Captain
Jan Tríska
Steckler
Леон Риппи
Weskit
Режиссер Боб Кларк
Сценарист Ричард Кристиан Мэтисон, Ричард Мэтисон, Боб Кларк
Композитор Пол Заза
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в мире 9 февраля 1990
Дата выхода
9 февраля 1990 Россия 16+
30 августа 1990 Венгрия
2 августа 1990 Германия
9 февраля 1990 Казахстан
9 февраля 1990 США
9 февраля 1990 Украина
9 февраля 1990 Швеция 15
15 сентября 1990 Япония G
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $5 585 154
Производство Tri-Star Pictures
Другие названия
Loose Cannons, Der Harte und der Zarte, Un tiro por la culata, Ahtypito doueto, Canhões Perdidos, Csőre töltve, Echipa traznita, Jobb for tøffe karer, Kelmien kauhut, Løst krudt, Ludi murjaci, Mon partenaire est cinglé, Pistole brez kontrole, Pistolji bez Kontrole, Poliziotti a due zampe, Superdeckarna, The Von Metz Incident, Um Tiro que Não deu Certo, Üşütük Polisler, Zwariowani detektywi, Αχτύπητο ντουέτο, Большой калибр, Извън контрол, लूस कैनन्स, キャノンズ

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 14 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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