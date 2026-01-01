Они должны были стать идеальной командой. Мак Стерн — крутой вашингтонский коп-ветеран, не стесняющийся пускать в ход пудовые кулаки и верный пистолет. И Эллис Филдинг — умница детектив, чьи дедуктивные таланты заставили бы покраснеть от зависти самого Шерлока Холмса. Но, как известно, в любой бочке меда есть цистерна дегтя. Мак любезен как разъяренный бультерьер, а у Эллиса… У Эллиса, мягко говоря, не все дома. В минуты стресса он впадает в легкий психоз, начиная воображать себя то одним, то другим популярным телегероем. И вот этой невменяемой парочке поручают расследование серии убийств, как-то связанных со зловещими тайнами Третьего Рейха! Такого цирка жители Вашингтона еще не видели!..