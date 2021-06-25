Скучная, тусклая, серая однообразность провинциального городка. Чтобы обратить на себя внимание, молодой парень Николай «ляпнул», что уезжает к другу на дальний восток. Что тут началось! Весь город принимает участие в сборах. Да с каким грандиозным размахом, словно едут всем городом.
И даже чистосердечное признание Николая, что все это — вранье, да и друга-то нет, не могут никого остановить. С помпой, в торжественной обстановке, Николая с музыкой выпроваживают из города
|4 декабря 1990
|Россия
|7 ноября 1992
|Греция
|15 июля 1991
|СССР
|20 декабря 1990
|США
|4 декабря 1991
|Франция
|1 сентября 1991
|Швейцария
|2 февраля 1992
|Швеция