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Облако-рай

Oblako-ray 18+
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О фильме

Скучная, тусклая, серая однообразность провинциального городка. Чтобы обратить на себя внимание, молодой парень Николай «ляпнул», что уезжает к другу на дальний восток. Что тут началось! Весь город принимает участие в сборах. Да с каким грандиозным размахом, словно едут всем городом.

И даже чистосердечное признание Николая, что все это — вранье, да и друга-то нет, не могут никого остановить. С помпой, в торжественной обстановке, Николая с музыкой выпроваживают из города

Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 4 декабря 1990
Дата выхода
4 декабря 1990 Россия
7 ноября 1992 Греция
15 июля 1991 СССР
20 декабря 1990 США
4 декабря 1991 Франция
1 сентября 1991 Швейцария
2 февраля 1992 Швеция
Производство Feature Films Film Studio 12A, Мосфильм
Другие названия
Oblako-ray, Cloud-Paradise, Облако-рай, Cloud Heaven, Debesų rojus, Felhő-mennyország, Het wolkenparadijs, Moln i paradiset, Nuage Paradis, Pilviparatiisi, Zachmurzony raj, Σύννεφο-παράδεισος
Режиссер
Николай Досталь
Николай Досталь
В ролях
Андрей Жигалов
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Алла Клюка
Анна Овсянникова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.0
Оцените 14 голосов
7.7 IMDb
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25 июня 2021 17:59
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