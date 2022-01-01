Бумажные глаза Пришвина, 1989

Телережиссер Павел Пришвин играет роль капитана госбезопасности в ленте о сталинизме, действие которой происходит в 1949 году. Сам Пришвин задумал сделать телепередачу о группе телевизионщиков, работавших в том же 1949 году. Он изучает архивные материалы, беседует с живыми членами группы, пытаясь восстановить события сорокалетней давности. Его внимание привлекает история загадочной гибели одного из актеров. Пришвин проводит расследование, предполагая, что здесь замешано НКВД. Но все оказалось гораздо прозаичнее. Просто коллега актера, приревновав к нему свою жену, вставил ему, пьяному, палку от швабры в рукава шубы, в результате чего тот упал и замерз на морозе.