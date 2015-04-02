Пробуждение, 1990

Врач-психиатр Малкольм Сэйер создает экспериментальное лекарство, благодаря которому пациенты, страдающие от летаргического энцефалита могут вернуться к нормальной жизни. Сэйер проводит испытания на Леонарде Лоу, который находится в состоянии ступора почти 30 лет. Мужчина начинает “оживать” на глазах, хотя и не помнит, что было с ним до исцеления. Малкольм празднует успех и начинает вводить препарат другим пациентам, но вскоре возникают новые трудности...
Доктор Малколм Сэйер, застенчивый врач и ученый, использует экспериментальные препараты, чтобы «пробуждать» обездвиженные жертвы редкого заболевания. Леонард был первым пациентом, получившим это неопробованное лечение. Его пробуждение, наполненное благоговением, страхом и энтузиазмом, приводят как бы ко второму рождению и самого Сэйера по мере того, как пациент открывает для себя и доктора простые радости жизни. Воодушевленный чудесным выздоровлением Леонарда, Сэйер дает лекарство другим больным.
Зачем пихать в сценарий нестрашных призраков... И стоило устраивать… Читать дальше…