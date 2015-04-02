Пробуждение, 1990

Врач-психиатр Малкольм Сэйер создает экспериментальное лекарство, благодаря которому пациенты, страдающие от летаргического энцефалита могут вернуться к нормальной жизни. Сэйер проводит испытания на Леонарде Лоу, который находится в состоянии ступора почти 30 лет. Мужчина начинает “оживать” на глазах, хотя и не помнит, что было с ним до исцеления. Малкольм празднует успех и начинает вводить препарат другим пациентам, но вскоре возникают новые трудности...