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Пробуждение, 1990

1990 / США
8.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Врач-психиатр Малкольм Сэйер создает экспериментальное лекарство, благодаря которому пациенты, страдающие от летаргического энцефалита могут вернуться к нормальной жизни. Сэйер проводит испытания на Леонарде Лоу, который находится в состоянии ступора почти 30 лет. Мужчина начинает “оживать” на глазах, хотя и не помнит, что было с ним до исцеления. Малкольм празднует успех и начинает вводить препарат другим пациентам, но вскоре возникают новые трудности...

  • Фильм основан на одноименной книге мемуаров Оливера Сакса, рассказывающей о событиях, произошедших с ним в 1969—1970 годах. Автор выступил консультантом при создании фильма. 
  • Для создания достоверных образов, Де Ниро и Уильямс долгое время наблюдали за работой доктора Сакса и реальными больными.
  • Во время съемок сцены, в которой охранники пытаются помешать Леонарду покинуть больницу, Робин Уильямс случайно сломал локтем нос Роберту Де Ниро. Де Ниро заметил, что нос однажды уже был сломан, а удар лишь выпрямил его. 
  • Одного из сотрудников больницы сыграл Вин Дизель, для которого этот фильм стал первым появлением на большом экране. В титрах актер не указан.
  • На роль Леонарда Лоу рассматривалась кандидатура Билла Мюррея, но в итоге от этой идеи отказались, решив, что из-за участия Мюррея зрители будут ожидать комедийного фильма.

Доктор Малколм Сэйер, застенчивый врач и ученый, использует экспериментальные препараты, чтобы «пробуждать» обездвиженные жертвы редкого заболевания. Леонард был первым пациентом, получившим это неопробованное лечение. Его пробуждение, наполненное благоговением, страхом и энтузиазмом, приводят как бы ко второму рождению и самого Сэйера по мере того, как пациент открывает для себя и доктора простые радости жизни. Воодушевленный чудесным выздоровлением Леонарда, Сэйер дает лекарство другим больным.

8.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1990
Премьера в России 12 декабря 1990
Премьера онлайн 21 июня 1994
Премьера в мире 4 декабря 1990
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $31 000 000
Режиссер
Пенни Маршалл
Пенни Маршалл
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Рут Нельсон
Джон Херд
Джон Херд
Пенелопа Энн Миллер
Пенелопа Энн Миллер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пробуждение 2 постера
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Пробуждение

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Кино интриговало поначалу, томило ожиданием, а закончилось пшиком натуральным.
Зачем пихать в сценарий нестрашных призраков... И стоило устраивать… Читать дальше…
tori_me 2 апреля 2015, 12:51
Подскажите, в конце она умерла или нет?
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